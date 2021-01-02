المهدي بنعطية يقترب من العودة إلى بطولة إيطاليا

حدد مسؤولو نادي جنوة الإيطالي لكرة القدم الدولي المغربي الأسبق مهدي بنعطية، كأهم الأهداف التي يجب التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لتقوية الخط الخلفي بعد البداية السيئة للمجموعة الحالية.

وحسب مصادر “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن قائد الأسود الأسبق قد يعود قريبا إلى إيطاليا عقب تجربة مربحة في قطر، بعدما حدد الطاقم التقني للفريق الإيطالي اللاعب المذكور كأبرز الأسماء المرشحة لتعزيز صفوفه.

وأضاف نيكولا شيرا، خبير سوق الانتقالات، أن إدارة جنوة الإيطالي بدأت اتصالاتها مع المدافع المغربي في أفق التعاقد معه بالميركاتو الشتوي، وهو الذي سينتهي عقده مع الدحيل القطري مع بداية السنة الحالية.

بعد عامين من وداعه ليوفنتوس، يمكن إعادة فتح أبواب الدوري الإيطالي أمام مهدي بنعطية، وفقًا لما أوردته صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”؛ فقد أعطى بن عطية وكيله تفويضًا لتقييم جميع المقترحات المقدمة من إيطاليا ويبحث نادي جنوة عن لاعب خبرة وهو ما ينطبق على مدافع أيس روما سابقا.

بدأ جنوة بشكل سيء للغاية هذا الموسم؛ إذ يحتل النادي المركز 18 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط. سجل دفاع النادي 14 هدفا فقط بينما استقبلت شباكه 27 هدفا، ولهذا السبب يريد المدرب الجديد، دافيد بالارديني، تعزيز دفاعه لمغادرة منطقة الهبوط.