الموت يخطف الفنان المصري عبد الوهاب خليل

ذكرت تقارير إعلامية أن الفنان المصري عبد الوهاب خليل توفي، الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، تحديد موعد ومكان تشييع جثمان الفنان المصري الراحل أو تقديم العزاء.

يشار إلى أن عبد الوهاب خليل ولد في 12 ماي 1940، وحصل على شهادة في الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح والإذاعة، قبل أن يدخل عالم الدراما السينما.

واشتهر الفنان الراحل بمجموعة من الأدوار في الدراما المصرية؛ أبرزها دور “عم مدني” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، إلى جانب مسلسلات مثل “رأفت الهجان” و”دموع في عيون وقحة” و”بوابة الحلواني” و”الطريق إلى الحقيقة”.