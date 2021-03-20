الموت يخطف الفنان المصري عبد الوهاب خليل

الموت يخطف الفنان المصري عبد الوهاب خليل
السبت 20 مارس 2021 - 01:22

ذكرت تقارير إعلامية أن الفنان المصري عبد الوهاب خليل توفي، الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، تحديد موعد ومكان تشييع جثمان الفنان المصري الراحل أو تقديم العزاء.

يشار إلى أن عبد الوهاب خليل ولد في 12 ماي 1940، وحصل على شهادة في الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح والإذاعة، قبل أن يدخل عالم الدراما السينما.

واشتهر الفنان الراحل بمجموعة من الأدوار في الدراما المصرية؛ أبرزها دور “عم مدني” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، إلى جانب مسلسلات مثل “رأفت الهجان” و”دموع في عيون وقحة” و”بوابة الحلواني” و”الطريق إلى الحقيقة”.

الممثل المصري عبد الوهاب خليل رأفت الهجان لن أعيش في جلباب أبي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
عروض مغرية لنظاراتيي المغرب
الجمعة 19 مارس 2021 - 21:33

عروض مغرية لنظاراتيي المغرب

صوت وصورة
حوار مع السفير الإسرائيلي
الجمعة 19 مارس 2021 - 15:46 8

حوار مع السفير الإسرائيلي

صوت وصورة
تجميع سلسلة النباتات السكرية
الجمعة 19 مارس 2021 - 14:41 1

تجميع سلسلة النباتات السكرية

صوت وصورة
حملة ضد التسول
الخميس 18 مارس 2021 - 21:05 24

حملة ضد التسول

صوت وصورة
المدينة الجديدة "تامسنا"
الخميس 18 مارس 2021 - 18:44 14

المدينة الجديدة "تامسنا"

صوت وصورة
صرخة عائلات معتقلي "27 طن"
الخميس 18 مارس 2021 - 17:44 30

صرخة عائلات معتقلي "27 طن"