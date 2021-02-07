الموت يخطف سبينكس "قاهر محمد علي كلاي"

الموت يخطف سبينكس "قاهر محمد علي كلاي"
صورة: أرشيف
الأحد 7 فبراير 2021 - 11:38

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ليون سبينكس، بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل، توفى عن عمر يناهز 67 عاما.

ونوهت شبكتا “فوكس نيوز” و”اي.اس.بي.ان” لخبر وفاة سفينكس نقلا عن الجهة المسؤولة عن إدارة أعماله.

وعانى الملاكم ليون سبينكس، في الأعوام الأخيرة، من انتشار مرض السرطان في أماكن متعددة من جسمه.

بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد “مونتريال 1976″؛ لفت سبينكس الأنظار إليه عبر فوزه المفاجئ على الأسطورة الراحل محمد علي كلاي؛ الذي كان بطلا للعالم ذلك الوقت.

واستعاد محمد علي كلاي لقب بطولة العالم في ذلك العام، بعد فوزه في مواجهته الأخرى أمام سبينكس الذي أنهى مسيرته سنة 1995.

الملاكمة للوزن الثقيل ليون سبينكس محمد علي كلاي مرض السرطان

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‫تعليقات الزوار

1
  • The Dude
    الأحد 7 فبراير 2021 - 12:06

    الأسم “كاسيوس كلاي” إستُبدِل بالكامل ليحلَّ محله إسم “محمد علي” … لماذا؟ لأن الأسطورة لم يرد جمع إسم “محمد” و إسم “كلاي” … اللتي تعني “وحل” أو “طين” … في إسم واحد. كم ناضل الأسطورة حتى أقنع الأمريكيين بإستعمال الإسم الثاني بدل الأول، وقد نجح في ذالك في الأخير. لكننا هنا مازلنا نستعمل إسم لا يستعمله أحد سوانا : “محمد علي كلاي”

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