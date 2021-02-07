الموت يخطف سبينكس "قاهر محمد علي كلاي"

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ليون سبينكس، بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل، توفى عن عمر يناهز 67 عاما.

ونوهت شبكتا “فوكس نيوز” و”اي.اس.بي.ان” لخبر وفاة سفينكس نقلا عن الجهة المسؤولة عن إدارة أعماله.

وعانى الملاكم ليون سبينكس، في الأعوام الأخيرة، من انتشار مرض السرطان في أماكن متعددة من جسمه.

بعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد “مونتريال 1976″؛ لفت سبينكس الأنظار إليه عبر فوزه المفاجئ على الأسطورة الراحل محمد علي كلاي؛ الذي كان بطلا للعالم ذلك الوقت.

واستعاد محمد علي كلاي لقب بطولة العالم في ذلك العام، بعد فوزه في مواجهته الأخرى أمام سبينكس الذي أنهى مسيرته سنة 1995.