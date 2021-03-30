الموجة الثالثة من انتشار الجائحة تبدد التفاؤل بانتعاش قطاع السياحة

الموجة الثالثة من انتشار الجائحة تبدد التفاؤل بانتعاش قطاع السياحة
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:00

بددت الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا في أوروبا نسبة كبيرة من الآمال التي كان يعلقها المهنيون المغاربة على عودة الانتعاش الجزئي لأداء قطاع السياحة، الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا على المستويين الوطني والدولي، بسبب جائحة كوفيد التي شلت أوصاله منذ الربع الأول من العام الماضي.

واعتبر الزوبير بوحوت، الخبير في القطاع السياحي، أن دخول أوربا في موجة ثالثة من تفشي الجائحة قلب رأسا على عقب كافة التوقعات الإيجابية التي كانت تسود العاملين في القطاع السياحي الوطني، بعد أن لجأت عدد من دول القارة العجوز إلى فرض قيود صارمة على السفر إلى الخارج.

وأضاف بوحوت في تصريح لهسبريس: “من ضمن هذه الدول نجد فرنسا التي يشكل سوقها 30 في المائة من مجموع السياح الذين يفضلون قضاء عطلهم السنوية في المغرب، هذا الأخير الذي لجأ بدوره إلى إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة من الدول التي تشهد تفشيا للسلالات المتحورة من فيروس كورونا، حماية لمواطنيه”.

وعبر الخبير المغربي في القطاع السياحي عن أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى احتمال عودة الانتعاش بشكل متدرج للوحدات الفندقية المغربية ابتداء من شهر أكتوبر القادم، في حالة الانتهاء من عمليات التلقيح التي تقوم بها الدول الأوربية، إلى جانب تلك الجارية بالمغرب.

ويؤكد المهنيون على أهمية قطاع السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل كبير، على اعتبار أنه يثمل ما يقارب 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من نصف مليون شخص، ويعتبر من أبرز القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.

أزمة اجتماعية الاقتصاد المغربي فيروس كورونا قطاع السياحة

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‫تعليقات الزوار

17
  • الوليد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:06

    القطاع السياحي في خبر كان حتى السياحة الداخلية شلتها الحكومة بقراراتها العشوائية كان الله في عون عمال القطاع

    52
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  • Ayyoub
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:09

    الله يدير الخير و الله القاضية قاصحة بزاف الناس كتعاني بالمعقول. أيها الإخوة من هو ميسور فليساعد كل متضرر فعند الشدة يظهر أصحاب المعدن الأصلي.

    اللهم يا رحمان ارحمنا برحمتك وارفع عنا الوباء و البلاء.

    73
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  • farid
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:09

    إسبانيا 400 حالة في 100000 نسمة فاتحين التجارة وحظر التجوال إلى 12ليلاالمغرب 400حالة في40مليون نسمة يتكلمون عن الموجات أي موجات الله أعلم الحمد لله الكل تيقن أن كورونا سياسة لا أقل و لا أكثر

    57
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  • مغربي قح
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:10

    وماذا عن السياحة الداخلية ؟ لماذا لم يرفع الاغلاق الليلي والسفر بين المدن مادام الارقام اصبحت منخفظة بالمغرب !

    43
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  • مكتئب
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:12

    اوروبا دائما كلما ظهرت امال التعافي ترفع عدادها للاصابات اوروبا والدول الكبرى لم تحقق بكورونا اهدافها ومخططاتها ويوم تتحقق هذه الاهداف والمخططات ستزول الاصابات والنشرات اليومية والدليل على ذلك اشهار السلالة الجديدة على بعد ايام من نهاية الفين وعشرين ومنع تصدير اللقاحات ووو من لم يريد الفهم فعليه مراجعة نفسه كورونا لن ينفع معها إغلاق ولا حجر ولا كمامة ولا نظافة ولا ولا ولا فكمن من شخص حجر وتباعد ووضع الكمامة وقام بكل الاجراءات الاحترازية ومع ذلك اصيب اوروبا اغلاق وتشديد الاجراءات والارتفاع المهول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعد غد سيقولون لكم ان هناك سلالة تنتقل عبر اشعة الشمس برا وبحرا وجوا

    22
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  • حسن
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:13

    اطلبوا من الله الخير التشاؤم التشاؤم حسبي الله ونعم الوكيل

    35
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  • Ouvrez les Frontieres
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:13

    اليونان. البرتغال، إسبانيا، مالطا، تركيا، إيطاليا… كلها دول سياحية في المنطقة في حرب حول من سيحصل على أكبر قدر من السياح .. أيها المغرب ابقى تتبركك حول موجة كرونا الثالثة، والرابعة، والخمسة والناس تقضي اغراضها
    On a eloigne les pays comme le Brezil et l’Afrique du Sud
    Avec le teste PCR negatif on risque quoi? rien

    9
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  • رأي خاص
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:21

    الله يهديكم واش حنا في السياحة، قطاع غير منتج تقدرو نستغناو عليه، خاصنا الخدمات، الصناعة و التجارة و الفلاحة و المواصلات و القطاعات الحيوية الأخرى

    -10
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  • مواطن بامريكا
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:23

    le fait que le maroc dénonce les biens des marocain immigrés à leur pays de résidence ça va acceler la décadence de l’économie marocaine

    4
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  • عابر
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:23

    هناك موجة ثالثة فعلا الا انها ميوعة بموجة رابعة وخامسة وسادسة وستعود الحياة الى طبيعتها اما الموجة الرابعة هي خصارة حزب العتماني واما الخامسة هي الصيف بلا سواح وهنا ستبدئ السادسة بالحريك جماعة وفرادا انا الا الاخرة او الى ارض اخرى

    2
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  • مغربي فقط لا غير
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:24

    لو كانت لدينا حكومة حكيمة لقامت بقفل باب وفتح باب آخر، مثلا في حالة القطاع السياحي الذي فقد السياح الأجانب يجب تشجيع السياحة الداخلية لكي تبقى العجلة دائرة، ولكن للأسف يغلقون كل شيء ولا يقدمون البديل، لذلك وجب السماح للمواطنين المغاربة بالسفر داخليا بكل حرية وفتح الفنادق في وجههم وإطلاق حملات ترويجية وأثمان تفضيلية … الخلاصة أنا أتكلم مع نفسي لأن لدينا حكومة أو محمومة لا أدري أذنها من طين وأخرى من عجين.

    8
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  • عبداللطيف
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:24

    الحمد لله على بلدنا لأنه بدأ ينوع قطاعات الاقتصاد حتى لا يبقى متوقفا على قطاع واحد و هدا في المستقبل أن شاء الله سيكون الحمية المغربية من كل الأزمات

    -4
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  • ص
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:27

    الحكومة قتلت السياحة الداخلية. لا ينبغي التفكير فيها. قيدوا الحريات. ويجب ان نتكيف .و ننسى شيء اسمه السفر. سياسة غير مفهومة. و ليس السبب كورونا.

    5
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  • حمو
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:39

    لا سياحة لا جالية, المغرب سلم أوراقه للاجنبي و من قطع يده بيده لا يبكي و لا يشكي. ولا حول و لاقوة الا بالله. الا الجالية ياناس. هي سندكم الدائم و بدون ابتزاز من الغير.

    5
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  • [email protected]
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 14:40

    ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين..والله لن يفلح الغرب بمكره حتى وإن كانت الموجة المليون

    5
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