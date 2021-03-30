الموجة الثالثة من انتشار الجائحة تبدد التفاؤل بانتعاش قطاع السياحة

بددت الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا في أوروبا نسبة كبيرة من الآمال التي كان يعلقها المهنيون المغاربة على عودة الانتعاش الجزئي لأداء قطاع السياحة، الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا على المستويين الوطني والدولي، بسبب جائحة كوفيد التي شلت أوصاله منذ الربع الأول من العام الماضي.
واعتبر الزوبير بوحوت، الخبير في القطاع السياحي، أن دخول أوربا في موجة ثالثة من تفشي الجائحة قلب رأسا على عقب كافة التوقعات الإيجابية التي كانت تسود العاملين في القطاع السياحي الوطني، بعد أن لجأت عدد من دول القارة العجوز إلى فرض قيود صارمة على السفر إلى الخارج.
وأضاف بوحوت في تصريح لهسبريس: “من ضمن هذه الدول نجد فرنسا التي يشكل سوقها 30 في المائة من مجموع السياح الذين يفضلون قضاء عطلهم السنوية في المغرب، هذا الأخير الذي لجأ بدوره إلى إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة من الدول التي تشهد تفشيا للسلالات المتحورة من فيروس كورونا، حماية لمواطنيه”.
وعبر الخبير المغربي في القطاع السياحي عن أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى احتمال عودة الانتعاش بشكل متدرج للوحدات الفندقية المغربية ابتداء من شهر أكتوبر القادم، في حالة الانتهاء من عمليات التلقيح التي تقوم بها الدول الأوربية، إلى جانب تلك الجارية بالمغرب.
ويؤكد المهنيون على أهمية قطاع السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل كبير، على اعتبار أنه يثمل ما يقارب 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من نصف مليون شخص، ويعتبر من أبرز القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.
القطاع السياحي في خبر كان حتى السياحة الداخلية شلتها الحكومة بقراراتها العشوائية كان الله في عون عمال القطاع
الله يدير الخير و الله القاضية قاصحة بزاف الناس كتعاني بالمعقول. أيها الإخوة من هو ميسور فليساعد كل متضرر فعند الشدة يظهر أصحاب المعدن الأصلي.
اللهم يا رحمان ارحمنا برحمتك وارفع عنا الوباء و البلاء.
إسبانيا 400 حالة في 100000 نسمة فاتحين التجارة وحظر التجوال إلى 12ليلاالمغرب 400حالة في40مليون نسمة يتكلمون عن الموجات أي موجات الله أعلم الحمد لله الكل تيقن أن كورونا سياسة لا أقل و لا أكثر
وماذا عن السياحة الداخلية ؟ لماذا لم يرفع الاغلاق الليلي والسفر بين المدن مادام الارقام اصبحت منخفظة بالمغرب !
اوروبا دائما كلما ظهرت امال التعافي ترفع عدادها للاصابات اوروبا والدول الكبرى لم تحقق بكورونا اهدافها ومخططاتها ويوم تتحقق هذه الاهداف والمخططات ستزول الاصابات والنشرات اليومية والدليل على ذلك اشهار السلالة الجديدة على بعد ايام من نهاية الفين وعشرين ومنع تصدير اللقاحات ووو من لم يريد الفهم فعليه مراجعة نفسه كورونا لن ينفع معها إغلاق ولا حجر ولا كمامة ولا نظافة ولا ولا ولا فكمن من شخص حجر وتباعد ووضع الكمامة وقام بكل الاجراءات الاحترازية ومع ذلك اصيب اوروبا اغلاق وتشديد الاجراءات والارتفاع المهول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعد غد سيقولون لكم ان هناك سلالة تنتقل عبر اشعة الشمس برا وبحرا وجوا
اطلبوا من الله الخير التشاؤم التشاؤم حسبي الله ونعم الوكيل
اليونان. البرتغال، إسبانيا، مالطا، تركيا، إيطاليا… كلها دول سياحية في المنطقة في حرب حول من سيحصل على أكبر قدر من السياح .. أيها المغرب ابقى تتبركك حول موجة كرونا الثالثة، والرابعة، والخمسة والناس تقضي اغراضها
On a eloigne les pays comme le Brezil et l’Afrique du Sud
Avec le teste PCR negatif on risque quoi? rien
الله يهديكم واش حنا في السياحة، قطاع غير منتج تقدرو نستغناو عليه، خاصنا الخدمات، الصناعة و التجارة و الفلاحة و المواصلات و القطاعات الحيوية الأخرى
le fait que le maroc dénonce les biens des marocain immigrés à leur pays de résidence ça va acceler la décadence de l’économie marocaine
هناك موجة ثالثة فعلا الا انها ميوعة بموجة رابعة وخامسة وسادسة وستعود الحياة الى طبيعتها اما الموجة الرابعة هي خصارة حزب العتماني واما الخامسة هي الصيف بلا سواح وهنا ستبدئ السادسة بالحريك جماعة وفرادا انا الا الاخرة او الى ارض اخرى
لو كانت لدينا حكومة حكيمة لقامت بقفل باب وفتح باب آخر، مثلا في حالة القطاع السياحي الذي فقد السياح الأجانب يجب تشجيع السياحة الداخلية لكي تبقى العجلة دائرة، ولكن للأسف يغلقون كل شيء ولا يقدمون البديل، لذلك وجب السماح للمواطنين المغاربة بالسفر داخليا بكل حرية وفتح الفنادق في وجههم وإطلاق حملات ترويجية وأثمان تفضيلية … الخلاصة أنا أتكلم مع نفسي لأن لدينا حكومة أو محمومة لا أدري أذنها من طين وأخرى من عجين.
الحمد لله على بلدنا لأنه بدأ ينوع قطاعات الاقتصاد حتى لا يبقى متوقفا على قطاع واحد و هدا في المستقبل أن شاء الله سيكون الحمية المغربية من كل الأزمات
الحكومة قتلت السياحة الداخلية. لا ينبغي التفكير فيها. قيدوا الحريات. ويجب ان نتكيف .و ننسى شيء اسمه السفر. سياسة غير مفهومة. و ليس السبب كورونا.
لا سياحة لا جالية, المغرب سلم أوراقه للاجنبي و من قطع يده بيده لا يبكي و لا يشكي. ولا حول و لاقوة الا بالله. الا الجالية ياناس. هي سندكم الدائم و بدون ابتزاز من الغير.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين..والله لن يفلح الغرب بمكره حتى وإن كانت الموجة المليون