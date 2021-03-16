الموريتاني واين يعيَّن مبعوثا أمميا إلى مالي

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي الموريتاني القاسم واين مبعوثا جديدا إلى مالي؛ حيث سيدير إحدى أكبر عمليات حفظ السلام للمنظمة الأممية.

وقالت الأمم المتحدة إن القاسم واين تولى، خلال مسيرته المهنية، مناصب في منظمات دولية، ولا سيما الاتحاد الإفريقي، بين 2009 و2015 ومن 2017 إلى 2019؛ وفي قسم عمليات السلام في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2017.

المبعوث الجديد أجرى لحساب الأمم المتحدة، في الأشهر الأخيرة على رأس فريق، دراسة استراتيجية مستقلة لمهمة الأمم المتحدة للسلام في جنوب السودان، وهي من أكثر العمليات كلفة للمنظمة في العالم؛ وأوصى بخفض عديدها إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يأخذ بذلك.

وأوضحت الأمم المتحدة أن قاسم واين “معروف بولائه للاتحاد الإفريقي ودعمه حلولا إفريقية للمشاكل الإفريقية”، بينما مهمته في مالي تجعله يحل مكان وزير خارجية التشاد السابق محمد صالح النظيف، الذي قد يتولى إدارة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل؛ ومقره في دكار.

وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) نحو 14,500 عسكري وشرطي منتشرين في البلاد. وفي عهد دونالد ترامب غالبا ما آخذت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه البعثة، التي يجدد لها سنويا في شهر يونيو، أنها “ليست الأداة المناسبة لحل الأزمة في مالي”.