الموسيقار إلياس الرحباني يرحل إلى دار البقاء

توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الإثنين، عن عمر ناهز 83 سنة، بعد مسار طويل حافل بالإنجازات الفنية.

الرحباني ملحن وموزع وكاتب أغان وقائد أوركسترا، وُلد في قرية أنطلياس في محافظة جبل لبنان، شمال بيروت، عام 1938، له ابنان عسان وجاد من زوجته نينا.

درس الراحل الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

حاز الرحباني العديد من الجوائز، منها جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية، وجائزة عن مقطوعة “La Guerre Est Finie” في مهرجان أثينا عام 1970، وشهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، والجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995.

كما حصل الفقيد على الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية “Mory”، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا. وعام 2000، كرّمته جامعة بارينغتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا.

نُصّب عميداً لأكاديمية روتانا لتعليم الغناء حين تأسيسها في 2004، لكنه استقال منها بعد مدة قصيرة.

وشكل الراحل إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.