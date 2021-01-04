الموسيقار إلياس الرحباني يرحل إلى دار البقاء

توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الإثنين، عن عمر ناهز 83 سنة، بعد مسار طويل حافل بالإنجازات الفنية.
الرحباني ملحن وموزع وكاتب أغان وقائد أوركسترا، وُلد في قرية أنطلياس في محافظة جبل لبنان، شمال بيروت، عام 1938، له ابنان عسان وجاد من زوجته نينا.
درس الراحل الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.
حاز الرحباني العديد من الجوائز، منها جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية، وجائزة عن مقطوعة “La Guerre Est Finie” في مهرجان أثينا عام 1970، وشهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، والجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995.
كما حصل الفقيد على الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية “Mory”، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا. وعام 2000، كرّمته جامعة بارينغتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا.
نُصّب عميداً لأكاديمية روتانا لتعليم الغناء حين تأسيسها في 2004، لكنه استقال منها بعد مدة قصيرة.
وشكل الراحل إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.
رحمة الله عليه حزنت لوفاة الفنان الراقي صاحب…دمي ودموعي وابتسامتي
هذا الفنان فاز بعدة جوائز فنية دولية من أوروبا وامريكا كما يكتب المقال. ألم يفز هذا الفنان الكبير باي جوائز عربية رغم كثرة مهرجناتها، أو أن هذه الجوائز لا قيمة لذكرها ولا قيمة لها؟ . مجرد سؤال
أعمال هذا الفنان و روائع غيره من الملحنين العظام لم تعد تصلنا عبر الأثير. معظم المحطات الإذاعية المغربية ترفع اليوم شعار المغربة و اختياراتها الغنائية موجهة إلى جيل اليوم فقط … و في ذلك رداءة ما بعدها رداءة.
يمكن القرل بان الساحة الفية اللبنانية بل العربية فقدت احدا من اعمدة الفن، وحينما نقول الفن يعني ابداع في كل شيء، هاته رسالة الي شباب اغاني الكوكوت مينيت التي تزداد ميتة، عفوا….رحم الله الفقيد وتغمده برحمته وانا لله وانا اليه راجعون…
الزمن الذهبي و الاخوة الرحابنة والفنانة فيروز ستبقى هذه الاسماء مكتوبة بذهب في صفحات تاريخ الموسيقى العربية واللبنانية والعالمية.رحم الله الموسيقار الياس الرحباني.
فنان وموسيقار من العيار الثقيل,صاحب الفن الراقي,يعزف على البيانو بموسيقى صامتة راقية جدا جدا,حقيقة خصارة للفن الراقي,رحمه الله.