الموسيقى وفوضى الإفتاء .. ملاسنات تنشب بين فنانين و"سلفيين"

على وقع سجالات حادة نشبت بين فنانين ووجوه سلفية بجهة سوس ماسة، تعرف مواقع التواصل الاجتماعي اصطفافات عقب خرجات دينية متوالية تنتقد الموسيقى وتحرمها، ما جعل ممارسي الأنشطة الثقافية يطالبون بضرورة التدخل لتقنين “الدعوة إلى الله”.
ونشبت حرب كلامية بين فنانين معروفين ومجموعة من “المشايخ” يعرضون مقاطع فيديو باللغة الأمازيغية، يتحدثون فيها عن أمور مرتبطة بالدين، وأخرى ترتبط بالحياة الشخصية للأفراد، مثل اللباس والعلاقات الجنسية الرضائية وغيرها.
وأثارت نقطة تحريم الموسيقى وجميع أنواع الفنون لغطا كبيرا في صفوف متتبعي صفحات الفنانين، حيث بادر الجميع لتبادل الاتهامات عبر مقاطع فيديو حصدت مئات آلاف المشاهدات، وامتدت نحو مختلف شرائح المجتمع عبر تقنية المشاركة.
النقابات الفنانين تدخلت بدورها عبر بيانات تستنكر التجييش الحاصل ضد الفنانين، خصوصا وأن الأمر يكتسي لبوسا دينيا، يعطيه مصداقية دون تمحيص وبحث مستفيض في مواضيع تعني الحياة الثقافية والتراثية الوطنية.
ويشتكي الفنانون من محاولة إقبار “الثقافة الوهابية” للهوية الأصيلة المتعددة للمغرب، خصوصا وأنها تلاقي انتشارا دون صد من المسؤولين، وكذا دون قدرة كبيرة على المواجهة أمام “التشويه” الذي يحتمله خطاب الدعاة السلفيين.
وعبر تقنيات المباشر، يعرض شيوخ سلفيون، خطبا بالأمازيغية للعموم، ويتطرقون فيه لمواضيع متفرقة، لكن الصدام برز في خطبة لشيخ يسمى أبو عمار تطرق فيها لمن هم في الصفوف الأولى المواجهة لكورونا، وهم الأطباء والأمن والفقهاء.
وقال أبو عمار إن “الفنانين غائبون عن المشهد”، ليتطور الأمر صوب فتاوى تحرم الموسيقى، معتبرا أن “المعازف تتسبب في انتشار الفاحشة”، وهو ما أثار حفيظة فنانين، فاتحين المجال أمام سجالات لم تنته إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
رشيد أسلال، فنان وكوميدي أمازيغي، قال إن المشهد الثقافي في الجهة يعرف هجمة شرسة ضد الفنان، وتبخيسا كبيرا للإنتاجات الفنية، وأعرب عن أسفه لإقحام الدين في نقاش يطرحه أناس دون المستوى، موردا أن “هؤلاء سلفيون لا علاقة لهم بالثقافة السوسية”.
وأضاف أسلال، في تصريح لهسبريس، أن “المضامين التي يبثها هؤلاء تشكل خطرا على ما راكمته الدولة من انفتاح على مستوى الحريات الجماعية والفردية، وذلك عبر استخدام اللغة الأمازيغية لبث السموم في الجبال”.
وأوضح المتحدث أن “هؤلاء يحرّمون أحواش والموسيقى والفرح خلال الأعراس واللباس التقليدي الأصيل، بخطاب تكفيري مباشر باللغة الأمازيغية”، مطالبا وزارة الثقافة بضرورة التدخل لحماية الفنانين، ووزارة الأوقاف بمنع من هب ودب من إلقاء الدروس الدينية.
الحلال بين والحرام بين إنتهى الكلام
من يحرم ويحلل فهوا ليس من المسلمين دين باين وحتى واحد ماوصي على واحد اخر نصح فقط انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء
واش هاد من يسمون نفسهم بفنانين يريدون تغيير دون الله على هواهم.النصوص الشرعية من السنة النبوية واضحة في هذا الامر ،الموسيقى حرام انتهى الكلام .وكل واحد مسؤول على راسو امام الله لي بغى يحلل شي حاجة من راسو يحللها ويدير دين على هواه.
هاد البلاد لي حرام فيها هو الفقر وقلة الصحة والتهميش والطبقية والحكرة والضلم وتزوير الحقاءق والفساد ……الخ
قول الله تبارك وتعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. {لقمان:6}.
ومنها ما جاء في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحَرِيرَ والخمر والمعازف
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انتهى الأمر والسلام عليكم
كل عام وانتم بخير
نريد معنى محدد للفن والفنان.
لا حول ولا قوة الا بالله
وهل هناك شك ولو بسيط بأن ‘الفن’ المسلسلات و الافلام أو أغلبها على الاقل هي حرام بين .. الموسيقى فيها اختلاف قديم لكن أيضا ليس الاختلاف حول أغلب الاغاني المنتشرة فهي بطبيعة الحال حرام .
لماذا تحاولون إلصاق التحريم بذلك الشخص أو غيره ، التحريم موجود في القرآن و خطوتكم التالية هي مهاجمة القرآن نفسه ..الأمور واضحة جدا .
لا شك أن منهج بعض ما يسمى ب’الشيوخ’ منهج خاطئ لا يفهم التاريخ و لا الحاضر و لا يستشرف المستقبل ، لكن إذا كانت آراءهم السياسية في الغالب متخلفة فإن الاراء الفقهية يجب مناقشتها بالدليل الشرعي و ليس بالكاريكاتير .
الشيخ الشعراوي رحمه الله وضح هذا الأمر بطريقة جلية و سهلة الفهم، أدعوكم إلى البحث عن فيديو تطرقه لهذا الموضوع بدلائل من القرآن و السنة
الاسلام دين شامل كامل
شامل لجميع مناحي الحياة حيث جاءت الشريعة الإسلامية بما ينظم حياة الإنسان في الدنيا من جميع النواحي ليكون الانسان عبدا لله تعالى حرا من رق الشيطان والهوى والنفس
فلو بحث ابو جهل عن حكم الموسيقى مثلا سيجد نصوصا واضحة تحرم الموسيقى وآلاتها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء وعلى راس العلماء الائمة الاربعة والذين من بينهم امامنا مالك رحمه الله كلهم مجمعون على تحريم الموسيقى وآلاتها
ثم يأتي ابوجهل ليقول السلفيون يحرمون
السلفيون ليسوا مغاربة
السلفيون ظلاميون الخ الطابوهات الجاهزة التي يرمى بها كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
نعم قد يوجد بعض المتحمسين الذين يجانبون الحكمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ان نختزل المسألة انها اجندة خارجية تريد للمغاربة ان يتركوا الرقص والموسيقى الذي سيخرجنا من الظلمات الى النور فهذا الجهل بعينه
منذ دخول الاستعمار وانتشار الموسيقى بشكل فاضح واضح وفئات تغني وترقص ماذا حدث لاشيء انتشار الفحش والمنكر والعري والاختلاط وهز الوسط قم ماذا لا شيء.
السلفيون واقصد المتمسكون بالاسلام لا يريدون لكم الا الخير
مانبقاوش نتخباو ونقلبو على تمييع فالموسيقى حرام بأدلة من الكتاب والسنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس أبو عمار من حرم الموسيقى بل رب الأرض والسموات لا تجتهدو في تغير شرع الله
إن فطرة الإنسان العاقل السوي… تعلم أن المعازف و الموسيقى و الغناء و الرقص و المسلسلات الأفلام الماجنة السافرة و…. كلها حرام. فقط من الناس من يقف عند الحرام، ومن يبرر بما تسوغ له نفسه ومن هو متغافل بعلم أو بشك ومن هو غارق في الغفلة…. أتريدون أن نحل ما حرم الله و رسوله. إن قضية المسلمين الأولى هي كيف السبيل للنهوض و التطور و التقدم… وليس اللهو الترف المحرم،
السلام عليكم
من الناس لا يكرهون ان يأتي أحد من الدعاة فيحلوا لهم الربا و الخمر و الغناء الفاحش و الاختلاط في الاعراس مع الرقص و …غير ذلك من المحرمات التي فصل الشرع فيها ، فيقولون هذا هو السلام المعتدل تعالى الله عما يقول الظالمون علموا كبيرا