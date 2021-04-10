المولودية تتفوق على "الماص" بثلاثية نظيفة

المولودية تتفوق على "الماص" بثلاثية نظيفة
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
السبت 10 أبريل 2021 - 17:51

تفوق فريق المولودية الوجدية على ضيفه المغرب الفاسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية السبت، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة الـ11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فارس الشرق في هذه المباراة كل من المهاجم لامين دياكيتي في الدقيقة الـ36، ومتوسط الميدان ديمبا كامارا في الدقيقة الـ53 بواسطة ضربة جزاء، ليضيف العميد عبد الله خفيفي الهدف الثالث في الدقيقة الـ83 عن طريق ضربة جزاء.

وشهدت المباراة إشهار الحكم الورقة الحمراء في وجه العميد عبد الله خفيفي في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، بعد جمعه لإنذارين، ليكون غائبا عن المباراة المقبلة أمام المتصدر الوداد الرياضي.

وبهذه النتيجة، زكى فريق مولودية وجدة عروضه القوية، ورفع بالتالي رصيده للنقطة الـ16، ويتمركز في الرتبة الخامسة إلى جانب اتحاد طنجة، في حين تجمد رصيد المغرب الفاسي في 13 نقطة ليبقى متموقعا في الرتبة الثامنة.

المغرب الفاسي الملعب الشرفي بوجدة الوداد الرياضي فريق المولودية الوجدية

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