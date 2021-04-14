الناجي: التلقيح لا يفسد الصيام .. والمغرب ينتظر 14 مليون جرعة ضد الوباء

يسعى المغرب إلى تحقيق المناعة الجماعية بتلقيح 80 في المائة من الساكنة في أجل أقصاه الصيف المقبل؛ لكن يبدو أن هذا الطموح يصطدم بواقع تأخر التوصل باللقاحات، وتزامن عملية التطعيم مع شهر “رمضان” الذي سيفرض تعديلات على البروتوكول الصحي المعتمد، لمواجهة تفشي موجة جديدة من الفيروس.
وتتجه الأنظار إلى طريقة تدبير عملية التطعيم خلال شهر رمضان، خاصة بعد نجاح المملكة في تلقيح 10 في المائة من المواطنين؛ بينما لا يزال أكثر من 60 في المائة من المواطنين المعنيين بالتلقيح ينتظرون دورهم، في أفق تحقيق المناعة الجماعية.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات “كوفيد 19” من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية؛ بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر للتطعيم ضد “كورونا”.
وذكرت وزارة الصحة، في آخر إحصائياتها، أن عدد الذين تلقوا الحقنة الأولى يناهز 4 ملايين شخص؛ بينما سيكون المغرب أمام تحديات لضمان جرعات إضافية في أفق الوصول إلى مناعة جماعية خلال الصيف المقبل.
ويشير مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إلى أن “المغرب قرر الإبقاء على البروتوكول الصحي نفسه خلال شهر رمضان، حيث ستتواصل عملية التطعيم التي تهم فئات معينة من المغاربة”، مبرزا أن “التلقيح في رمضان لن يغير من البروتوكول الصحي المعتمد”.
وشدد البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “التطعيم باللقاح لا يفسد الصيام، حيث إنه في حالة وجود مضاعفات يتعين استشارة الطبيب”، مبرزا أن “اللقاح لا يتوفر على تغذية ولا يؤدي إلى نزيف”.
واعتبر الناجي أن “عملية التطعيم تمر في ظروف جيدة دون تسجيل أية حالات مستعصية أو حرجة”، مشيرا إلى أن “المغرب توصل بـ300 ألف جرعة جديدة في أفق التوصل بـ14 مليون جرعة إضافية خلال شهري أبريل الجاري وماي المقبل”.
ومعلوم أن التلقيح همّ في البداية أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية؛ بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
وتعمل الحكومة جاهدة لطمأنة الرأي العام المغربي بخصوص حملة التلقيح، بعد انتشار خطابات التشكيك خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن اللقاح “بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين”، داعية إلى “التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر”.
لماذا لا تفتح المساجد في الليل للاشخاص الملقحين ؟؟ و إلا ما فائدة التلقيح؟؟
يبدو أن التلقيح عبارة عن الماء و الزغاريد غي كيضحكو على عباد الله
الحمد لله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، الذي رزقنا بملك حكيم يحسن تدبير الأزمات و الكوارث الكبرى
ويبقا السؤال الأزلي اللذي يطرحه الجميع كم نسبة المناعة الطبيعية اللتي وصل اليها المغرب علما ان وزير الصحة الجزاىري قال في البرلمان انهم وصلوا الى 80% مناعة طبيعية ابلا لقاح ابلا اغلاق بالا هاذ القربايلة كاملة .
مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني و مفتي الديار المغربية الذي أفتى بجواز اللقاح أثناء الصياء ههههه الدولة الوحيدة حيث يمنع صلاة التراويح خوفا من انتشار الوباء و كأنما كورونا في المغرب فقط بينما دول اخرى تسمح بالتراويح ومن بينها دول مسيحية احترمت حرية تعبد أقلية من سكانها المسلمين، الدعاية ديال بلادنا مثال حي للمثل : يا المزوق من برا أش خبارك من الداخل
نتمنى الحصول على جرعات اضافية تكفى للقضاء على الوباء بصفة نهائية و الرجوع للحياة العاديه
يا سيد ناجي.. لماذا لا تختاروا في هذا الشهر الأشخاص المرضى الذين لا يصومون مثل مرضى السكري والفشل الكلوي والأمراض المزمنة لكي يلقحوا في نهار رمضان. بدل الخوض في (هل الحقنة تفطر ام لا)
هادي عرفوا يلقاو ليها الحل والفتوى
خبراء اخر الزمان..بالنسبة للتلقيح يجب ايقاف مهزلة جلبها راه ذنوب الناس ديتوهوم..الدانمارك تمنع رسميا استعمال استرا زينيكا و اوروبا كلها لا تعطيه للشيوخ و للشباب بينما ارتكبت الدولة المغربية اكبر عملية تجريب لقاح فالاشهر السابقة على عل ملايين الاشخاص من مختلف الفئات..
سؤال لماذا الدكتور الناجي يفتي في الامور الشرعية هو طبيب .
هل هذا اجتهاد منه ام هي فتوي شرعية من المجلس العلمي الأعلى؟
أنتم فقط من يملك الحقيقة كي يجب أن نتف فيكم ؟ الأجواء مغلقة وكيف تسللت السلالة البريطانية، ؟؟ والطبيب حمضي ليس فقيها حتى يفتي في الدين، إذا كان التلقيح لا يبطل الصيام فهذه الفتوى يجب أن تصدر عن وزارة الأوقاف، و كفى نفاقا واستحمارا للشعب.
quand il s’agit de camera ou de photo tout le monde est la
est ce que vraiment que on veux faire le vaccin il y’a autant de monde
c’est exagéré
اسمع هذا الخبر من الديلي ميل البريطانية في شهر فبراير أي قبل شهرين من رمضان :
الحكومة تضع مخططا للتلقيح اليللي للمسلمين تحسبا أن البعض منهم لن يقبل عليه بالنهار .
الناس التي تحترم مواطنيها .
الشعب يمر بمحنة بسبب الجائحة والضروف المادية والبعض يتلكم عن مايفسد الصيام وما لايفسده. بكل صراحة مايفسد الصيام بالنسبة لي هو الفقر
السلام عليكم ورمضان كريم للجميع لا أفهم بعض الناس ينتقدون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رمضان كأنهم هم فقط من يصلون في المساجد مع الجماعة رغم أنهم يعلمون كيف تكون المساجد ممتلئة في الصلوات الخمس و على طول السنة وبالخصوص في رمضان اطرح سؤالا وعسى أن أجد له جوابا من أحد المنتقدين لو لا قدر فقدت السيطرة على الوباء ماذا ستقولون عكس هذه الانتقادات ؟ سلامة الوطن والمواطنين تحت مسؤولية من يدبر المواقف .اللهم ارفع عنا الوباء
انا درت الجرعات بجوج والحمد لله .لماذا أنا وأربعة ملايين لا نصلي التراويح أو نتنقل بدون رخصة .مسؤول قال لا نريد أن نميز بين مواطن و آخر .جميل .ولكن التمييز موجود في كل شيء .الوزير والبرلماني والمحامي والقاضي والدركي والأمني والقائد والباشا والوالي مميزون في كل شيء .
كلهم يتنقلون مع أبناءهم في كل الاتجاهات بدون حسيب ولا رقيب .ما رأيك؟ ؟؟؟