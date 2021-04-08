خاليلوزيتش ينتقد الصحافة المغربية ويتشبث بتواجد حجي في المنتخب

عبر وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، عن تفاجئه لردة فعل بعض الصحافيين المغاربة بعد المباراتين الأخيرتين للفريق الوطني أمام كل من موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس أمم إفريقيا، مضيفا أن “طريقة الانتقاد تؤكد أنهم لا يحبونني؛ لكنني أيضا لا أحبهم”، يضيف وحيد.

وأبدى الناخب الوطني استغرابه لمطالبة البعض بإقالته من منصبه، معتبرا أن الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك كثيرة ربما، مردفا: “لدي سوابق في مثل هذه الأمور، ودائما هناك أشخاص يحاربونك. ليس هناك دائما إجماع على شيء ما.. ليس مهمتي أن أجعل الناس يحبونني؛ لكن أهدافي واضحة مع المنتخب. تجربتي في الجزائر عانيت فيها أمورا كثيرة سيئة مع الصحافة؛ لأنه لم يكن هناك انتقاد لعملي بل لأمور أخرى غير طبيعية وشخصية”.

ودافع خاليلوزيتش بقوة عن مساعده مصطفى حجي، مؤكدا أنه سيبقى معه في الفريق الوطني حتى آخر يوم عمل له مع المنتخب، مضيفا: “لن يغير أي أحد رأيي في حجي، أشكره كثيرا على عمله، هو ثروة مغربية ولاعب كبير أيضا في السابق”.

وشدد المدرب البوسني على أنه لم يأت إلى المغرب من أجل المال، وأنه اختار مشروعا رياضيا مهما مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه جدد أكثر من 80 في المائة من الفريق الوطني، وأن له أهدافا كبيرة مع فوزي لقجع، “أريد أن ندخل التاريخ ولدينا كل الإمكانيات لتحقيق ذلك”.

وأوضح مدرب “أسود الأطلس” أنه سيغادر منصبه دون مشاكل فقط في حال أحس بأن هناك أمورا ليست على ما يرام داخل الفريق الوطني، مضيفا أنه يحب الانتصار ويرغب في أن يدخل هذه العقلية إلى اللاعبين، خاصة في المباريات خارج الميدان.