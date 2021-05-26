النيران تخلف خسائر في المستشفى الإقليمي بسلا

شرعت إدارة المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا في إحصاء خسائر حريق شب، أمس الثلاثاء، داخل أحد أجنحة المرفق الصحي نفسه.

الحريق تجهل أسبابه حتى الآن، وقد أتى على مجموعة من الأفرشة والمعدات المهنية، دون أن يخلف أي خسائر بشرية.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة كافة أسباب وملابسات ما جرى، وترتيب المسؤوليات الناجمة عن الواقعة التي أفزعت أطر المستشفى والمرتفقين.