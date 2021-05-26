النيران تخلف خسائر في المستشفى الإقليمي بسلا
هسبريس من الرباطالأربعاء 26 ماي 2021 - 12:48
شرعت إدارة المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا في إحصاء خسائر حريق شب، أمس الثلاثاء، داخل أحد أجنحة المرفق الصحي نفسه.
الحريق تجهل أسبابه حتى الآن، وقد أتى على مجموعة من الأفرشة والمعدات المهنية، دون أن يخلف أي خسائر بشرية.
وقد تم فتح تحقيق لمعرفة كافة أسباب وملابسات ما جرى، وترتيب المسؤوليات الناجمة عن الواقعة التي أفزعت أطر المستشفى والمرتفقين.
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اتمنى ان لا يكون احد تأدا لكن ربة ضارت نافعة حاشة واش هداك مشفى اصلا اغلب الاطر معصبين ومنفخين وزيد الاكتضاض والمتريال مبهدل ومصدي وخانز نتمنا يتجدد ويتجددو حتى دوك لفراملية الي اغلبهم مغيب واخا حاضر