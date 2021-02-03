"الناشرون" والفردوس يتدارسان وضع مقاولات صحافية

تدارست تمثيلية من الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، خلال لقاء عقدته مع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الأربعاء، “الوضعية الصعبة التي تعيشها المقاولات الصحافية”.

وأوضح بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنه “تم خلال هذا اللقاء تقديم التصور الأولي للجمعية حول آليات الدعم المقترحة لإنقاذ القطاع وتطويره”، مشيرا إلى أن الوزير “وعد بأنه سيبذل قصارى جهوده لاستمرار الدعم الذي استفاد منه القطاع سابقا، بل وتطويره لدعم المزيد من الاستثمار من قبل المقاولات الصحفية وهيكلهتا، من أجل إعطائها كل إمكانيات البقاء خدمة للمهنة ونبل رسالتها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تمثيلية الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ضمت كلا من رئيس الجمعية عبد المنعم دلمي، وفاطمة الزهراء الورياغلي، وابراهيم منصور.