"الناشرون" والفردوس يتدارسان وضع مقاولات صحافية

"الناشرون" والفردوس يتدارسان وضع مقاولات صحافية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:20

تدارست تمثيلية من الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، خلال لقاء عقدته مع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الأربعاء، “الوضعية الصعبة التي تعيشها المقاولات الصحافية”.

وأوضح بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنه “تم خلال هذا اللقاء تقديم التصور الأولي للجمعية حول آليات الدعم المقترحة لإنقاذ القطاع وتطويره”، مشيرا إلى أن الوزير “وعد بأنه سيبذل قصارى جهوده لاستمرار الدعم الذي استفاد منه القطاع سابقا، بل وتطويره لدعم المزيد من الاستثمار من قبل المقاولات الصحفية وهيكلهتا، من أجل إعطائها كل إمكانيات البقاء خدمة للمهنة ونبل رسالتها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تمثيلية الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ضمت كلا من رئيس الجمعية عبد المنعم دلمي، وفاطمة الزهراء الورياغلي، وابراهيم منصور.

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المقاولات الصحافية عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة

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‫تعليقات الزوار

2
  • شاهد محمد
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:46

    و أصحاب الاكشاك الذين يعانون ما مصيرهم و لهم عمال و ضرائب و اكرية

    0
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  • جمعوي
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:53

    ماذا قدم الوزير الجديد إلى المشهد الثقافي ؟؟؟؟ الجمع بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة تجربة فاشلة ولن تجدي نفعا… طبعا في ضل غياب فاعلين إداريين في كلتا الوزارتين… تنقصهم الرزانة وبعد النظر والإستباقية … أقول هذا ولي تجربة واسعة في الإحتكاك معهم. زيادة على ذلك.. الإنتخابات على الأبواب وبالتالي فلن يستطيع الوزير الحالي وضع استرتيجية عمل واقعية.. سيتم تغييره وبالتالي يجب انتظار الوزير القادم لوضع جميع الملفات أمامه

    0
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