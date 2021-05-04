الناصري: قناة ترفض "سيتكوم سياسي" .. والأنترنيت أقرب إلى الجمهور

بعد جدل رفض أعماله من طرف القنوات العمومية، جدّد الممثل سعيد الناصري لقاءه بالجمهور من خلال سيتكوم “زوجتك نفسي”، الذي أشرف على إخراجه طارق البخاري، وتنقل هسبريس كواليسه من خلال برنامج HesCLAP.

وتناقش السلسلة الكوميدية التّي تبث على قناة “شدى تيفي”، يقول الناصري: “حياة الأزواج، مع التركيز على مجموعة من المشاكل اليومية التي تعيشها كل أسرة، وقدْ تؤدي في غالب الأحيان إلى الطلاق”، وزاد: “من خلال هذه المشاهد نوجه مجموعة من الرسائل إلى الأزواج وندعوهم إلى الحوار والتفاهم”.

وعن اشتغاله إلى جانب سهام أسيف، يورد الممثل والمخرج المغربي في حديثه للبرنامج: “فكرة السيتكوم تمّ استلهامها من الأعمال العالمية التّي تنبني فكرتها الرئيسية على حياة الأزواج، وكتبها السيناريست محمد عزام”، وأضاف: “عندما طرحت فكرة السلسلة فكرنا في سهام أسيف، وهي مناسبة لتذكير الجمهور بكوبل العوني وفرح، الذي لاقى استحساناً كبيراً”، وتابع: “شخصية سعيد في السيتكوم هي الشخصية التّي تلبسني في الحياة العادية كما في التمثيل”.

وعن اشتغاله مع طرق البخاري في أول تجربة له في الإخراج، يورد الممثل سعيد: “البخاري اشتغل في العديد من المشاريع، وكسب تجربة كبيرة في المجال، واشتغل على السيتكوم بطريقة سينمائية جديدة.. الجميل في الاشتغال معه أنّنا لا نفرض على بعضنا أفكارا معينة، وعندما نختلف في الرأي نلجأ إلى تصوير المشهد بطريقتين ونعتمد الأفضل”، مشيداً بالدور الذي يقوم به الفريق التقني في نجاح العمل.

وعن الصراع القائم بينه وبين القنوات العمومية، يُوضح الناصري: “تعبت من تقديم مشاريع يتم رفضها بمبررات واهية وأسباب تافهة، مثلا في سلسلة ‘البوي’ تقدّمت بالمشروع، وعندما اشتغلنا عليه لموسمين لاقى إعجاب الجمهور، وهذه السنة قدّمت مشروعاً باسم ‘نائب الرئيس’ ربما تمّ رفضه لأنّه يتناول جانباً سياسياً، لكن لم تكن لهم الجرأة لتبرير الرفض بكونه يتناول الجانب السياسي، ويسلط الضوء على البرلمانيين، ولم يستطيعوا أن يقولوا إنّه لا يتماشى مع سياسة القناة”.

وتعليقاً على لجوئه إلى الأنترنيت، يرد الممثل المغربي: “الحاجة أم الاختراع، يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أفضل من التلفزيون، إذ أصبح معها الفنان في غنى عن أي وسيلة إعلامية لمخاطبة جمهوره، ولم يعد في حاجة إلى شخص للتواصل معه. الأنترنيت قدْ يتعدى الفئة الجماهيرية التّي تخاطبها شاشة التلفاز.. مثلاً سعد لمجرد أصبح يحصد ملايين المشاهدات، وهي نسبة لا يمكن أنْ يحققها على مستوى التلفزيون”، وأضاف: “الدراما بدورها بإمكانها أن تنجح على الأنترنيت، لكنها في حاجة إلى مساهمين وشركاء يثقون في الأنترنيت والاستثمار فيه”.

وأبرز الناصري في السياق ذاته أنّ القنوات التلفزية لا يمكن أن تستمر وتنجح بدون دعم الدولة والإشهار، وزاد موضحاً: “هناك أعمال ناجحة قدمت على الأنترنيت، لكن مع الأسف لا نشهد أعمالا مغربية على منصات أخرى كـ’نتفلكس’، وحان الوقت ليثق أصحاب الشركات والمساهمون في الأنترنيت، لأننا أصبحنا نتحدث عن جمهور جديد متفاعل”.