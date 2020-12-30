النجم مبابي يقضي "رأس السنة الميلادية" بالمغرب

حلّ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الأسبوع، بمدينة مراكش لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمبابي وهو يستمتع بالمناظر الطبيعية المتميزة بمنطقة أكفاي ضواحي المدينة “الحمراء”.

وشوهد النجم المطلوب من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها ريال مدريد، ممتطيا ظهر جمل وهو يقوم بجولة شبه صحراوية بمنطقة أكفاي التي صارت تستقطب النجوم والسياح، رغم الأزمة الراهنة التي أثرت على القطاع السياحي بالمنطقة.

ولم يكن مبابي النجم الوحيد الذي حل بمدينة البهجة للاستمتاع بعطلة رأس السنة، بل حل بها عدد من المشاهير الآخرين، أبرزهم ملكة جمال الكون إيريس ميتينير، التي اختارت هي الأخرى مراكش للاحتفال بـ”الكريسماس” ونهاية السنة، حيث شاركت مع متابعيها على “إنستغرام” مجموعة من “الستوريات” والصور والفيديوهات لإقامتها بمراكش.

تجدر الإشارة إلى أن مراكش تستقطب كل عام العديد من النجوم والمشاهير من مختلف المجالات وبلدان العالم للاحتفال بنهاية السنة، أبرزهم نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.