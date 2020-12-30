النجم مبابي يقضي "رأس السنة الميلادية" بالمغرب

النجم مبابي يقضي "رأس السنة الميلادية" بالمغرب
مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 08:07

حلّ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الأسبوع، بمدينة مراكش لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمبابي وهو يستمتع بالمناظر الطبيعية المتميزة بمنطقة أكفاي ضواحي المدينة “الحمراء”.

وشوهد النجم المطلوب من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها ريال مدريد، ممتطيا ظهر جمل وهو يقوم بجولة شبه صحراوية بمنطقة أكفاي التي صارت تستقطب النجوم والسياح، رغم الأزمة الراهنة التي أثرت على القطاع السياحي بالمنطقة.

ولم يكن مبابي النجم الوحيد الذي حل بمدينة البهجة للاستمتاع بعطلة رأس السنة، بل حل بها عدد من المشاهير الآخرين، أبرزهم ملكة جمال الكون إيريس ميتينير، التي اختارت هي الأخرى مراكش للاحتفال بـ”الكريسماس” ونهاية السنة، حيث شاركت مع متابعيها على “إنستغرام” مجموعة من “الستوريات” والصور والفيديوهات لإقامتها بمراكش.

تجدر الإشارة إلى أن مراكش تستقطب كل عام العديد من النجوم والمشاهير من مختلف المجالات وبلدان العالم للاحتفال بنهاية السنة، أبرزهم نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

عطلة رأس السنة الميلادية كيليان مبابي مراكش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

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‫تعليقات الزوار

6
  • skimo
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 08:17

    اهلا بالضيف العزيز لكن يلاحظ من خلال الصور ان مبابي و من معه بدون كمامات هل السياح معفوون من الالتزام بالتدابير الاحترازية؟

    8
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  • rabah
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 08:21

    هاد السيد ماعليهش كورونا يدخل للمغرب بصباطو حيت مدخل لعاقة ويدير مايحلو له أما الشعب البسيط دائما مقجوج

    -3
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  • رضوان
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 08:23

    مراكش مراكش مراكش دائما مراكش اش كاين فهذ مراكش دابا السلطة دير ليها فيزا

    -5
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  • si Mouad
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 08:26

    ربما ، لأنه ما دمنا هاهنا فلا داعي الاستغراب

    -4
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  • موج
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 08:46

    حبدا لو كان جل المغاربة لديهم ما فيه الكفاية من الروح الوطنية لمقاطعة كل ما هو فرنسي….ابتداء من لغتهم.
    ولكن أخشى أن يفهم كلماتي القليل من إخواني و أخواتي، إلا من عرف منهم حقيقة فرنسا و سواد تاريخها الموثق.

    -5
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  • youssef
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 08:52

    أنتضر ان تقول بعض المنابر الجزائرية ان هده اخبار كادبة وان مبابي موجود بإحدى صحاري البلد( الشقيق)وهده الصور مفبركة…!!!!!؟؟؟؟هههههههه….. اسعد الله نهاركم.

    7
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