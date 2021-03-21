"النحاس" يوقع شابا في يد الدرك ناحية الناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة قرية أركمان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، من توقيف متورط في سرقة الأسلاك النحاسية الكهربائية بعدد من أحياء الجماعة.

وحسب مصدر لهسبريس فقد ضبطت عناصر الدرك الملكي الموقوف، وهو شاب يبلغ من العمر 28 سنة وينحدر من مدينة تازة، متلبسا بتنفيذ إحدى عمليات سرقة الأسلاك النحاسية بعد ترصد تحركاته المشبوهة في أحد الأحياء.

ووضع الموقوف، الذي كان ينقل كميات الأسلاك النحاسية التي يسرقها إلى إقليم بركان لبيعها في أسواق المتلاشيات، تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال إجراءات البحث في القضية.