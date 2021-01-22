النشيد الوطني الإسرائيلي يتردد بين جبال تطوان‎

النشيد الوطني الإسرائيلي يتردد بين جبال تطوان‎
صورة: تويتر
الجمعة 22 يناير 2021 - 12:19

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” فيديو لمواطن مغربي وهو يردد النشيد الوطني الإسرائيلي من أعلى قمم أحد الجبال المحيطة بمدينة تطوان.

وكتبت الصفحة معلقة على الفيديو: “النشيد الوطني الإسرائيلي من جبال مدينة تطوان بالمغرب. فيديو أرسله مواطن مغربي. ما أجمل السلام”.

وظهر في الفيديو شاب يردد النشيد الوطني وفي الخلفية تبدو جبال تطوان وقد كساها الجليد خلال موجة البرد الحالية التي تعم عددا من مناطق المغرب.

إسرائيل المغرب النشيد الوطني تطوان

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‫تعليقات الزوار

16
  • محمد لعيوني
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:29

    اريد منكم ان تشرحوا لي معنى العدو
    اظن العدو الخطير هو القريب منك
    العدو هو من تمد له يدك ويتجاهلك ا
    العدو هو من يصطف مع اعداءك
    العدو هو من يسلح عدوك
    العدو هو من يحتضن عدوك
    العدو هو يدافع عنك سياسيا واعلاميا وماديا وعسكريا
    العدو هو من يحسدك على نعم الله
    العدو هو …………الخ
    بااله عليكم اين هي هده الصفات
    في الجزائر ام اسرائيل

    39
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  • abdo
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:30

    عنداك ديرولينا بحال فلسطين راه كاين عنكم شي مقدسات مدفونة فشي جبل فبلادنا

    12
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  • ali
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:30

    لو طلبنا منك تريد النشيد الوطني المغربي لما عرفته وربما لا تعرف أداءه .هذا هو الجيل الذي سيحرر القدس وفلسطين.حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك

    6
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  • SKIZO
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:30

    ولما لا ان كانت مصلحتنا مع اسرائيل,لما لا إن كان و مازال و سيبقى اللوبي اليهودي اقوى مدعم للمملكة المغربية ,لما لا وبجانبنا جارة السوء التي تدعي الاسلام وتجوع شعبها من اجل ضرب الوحدة الوطنية المغربية,لما لا و نحن لدينا واحدة من اكبر الجاليات اليهودية المغربية في اسرائيل.و الله انني كنت احترم اسرائيل قبل عودة العلاقات مع المغرب.

    19
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  • من روما
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:31

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم إنه يوم الجمعة أحسن الأيام عندك فردنا إليك مردا جميلا ولا تشمت بنا الأعداء اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وانصرنا على من عادنا يارب العالمين

    22
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  • مسلم
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:32

    لا حول ولا قوه الا بالله
    قال رسول الله ﷺ: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل يقنعون، ولا بالكثير يشبعون

    7
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  • اليوسفي
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:34

    شتي دبا فين ولينا فالنشيد الوطني وكدا ، دبا كاين شي وحدين كيحسابليهم صاف واقيلا رجعنا ياهود صاف بقا لينا غير نصليو صلاتهم الله يهدي بنادم راه لي خاص يفهم بنادم ان العلاقات مع الدول ماشي علاقات مبنية على الحب راه علاقات كتكون مبنية على المصالح المشتركة يعني بلاما يبقى بنادم كيتمسح ويتلصق على إسرائيل ولا دولة أخرى و إسرائيل براسها كون مشافتش عندها المصلحة فالعلاقة مع المغرب والله متعقل علينا ، الملك براسو راه خدا هاد القرار ماشي حيت كيبغي إسرائيل ولكن حيت شاف ان المصلحة ديال البلاد في الوقت الراهن تقتضي ان تكون العلاقة جيدة مع إسرائيل وحنا مع الملك فالقرارات ديالو

    10
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  • Bravo
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:34

    C’est le début d’une très bonne amitié entre nos deux pays, ils sont derrière la reconnaissance des États Unis de la marocaine de notre Sahara et ils nous ont aider a construire notre mure de défense contre les terroristes du Polisario
    Nous devons inviter les israéliens à nous aider à créer une industry militaire
    au Maroc
    Notre ennemi sont les généraux algériens qui veulent nous réduire à une petite province en Afrique du Nord sous leur control

    7
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  • مصطفى
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:37

    بما ان أمريكا وإسرائيل إلى جانب المغرب، فلا أحد سيفكر في التطاول عليها فحتى بعض الدول بدأت تراجع حساباتها تجاه قضية إفريقيا الأولى ، كل الدول التي كانت تعادي المغرب في سيادته من قبل سوف تقترب من الرباط لأن البقرة الحلوب لم يبقى لديها حليب، لقد تبث للعالم أجمع ان هناك أربعة أشياء تحرك جنرالات الجزائر
    ١ – العداء للمغرب (المرووك)
    ٢- سرقة ونهب ثروات الجزائر
    ٣-البقاء في السلطة
    ٤-نيل رضا ماماهم فرنسا
    إنتهى الدرس ياساده ياكرام الجزائر في المنطقة أصبحت وحيدة تتألم في صمت من نجاحات المغرب، فالمغرب في صحرائه حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

    12
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  • Samir
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:39

    السياسة مصالح و تتطلب مرونة و قوة تفاوض دون تطرف.فليس علينا مقاطعة إسرائيل ولا الارتماء الأعمى في أحضانها ولنا في سياستي الانغلاق ثم الانفتاح في القرن 18 خير مثال.فحين انعزل المغرب عن محيطها سياسيا وتجاريا تخلف وانحط وحين انفتح بشكل اعمى و غير مدروس بدأت محاولات احتلاله بالسيطرة على موانئ الرئيسية طنجة وموكادور كمثال.

    5
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  • سمر
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:39

    إسرائيل دولة مستعمرة و متقدمة ولها دراسة مستقبلية فهي تسعى للإعتراف بها كدولة فأين نحن منها ومما تخطط له ؟

    -3
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  • مغربي يهودي
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:45

    علاقات تاريخية ومتجذرة ، والتطبيع مع المغرب يختلف تماما عن التطبيع مع باقي الدول العربية .

    1
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  • زكرياء
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:45

    إستعمار من نوع آخر.
    يجب الإشارة إلى الإعتداءات البارحة على الأطفال والأسر الفلسطينية.
    هذا ظلم، والساكت على الحق شيطان أخرس

    1
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  • ana
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:54

    السؤال الذي ينبغي ان يُطرح: لماذا علينا ان نصدق انها بالفعل من مواطن مغربي و من تطوان ايضا؟

    1
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  • skimo
    الجمعة 22 يناير 2021 - 12:54

    اعلم أن تلك الجبال الشامخة كانت تردد أيضا لا للاحتلال و لقتل الأبرياء….

    -4
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  • عكا
    الجمعة 22 يناير 2021 - 13:00

    عجب , والله عشنا وشفنا .
    النشيد الوطني الإسرائيلي ؟ ومتى كان لليهود وطن ؟ انهم اغتصبوا الوطن الفلسطيني واتخذوه وطننا وها نحن نبارك لهم ماغتصبوا , هاذه خيانة للعهد .

    -1
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