النشيد الوطني الإسرائيلي يتردد بين جبال تطوان
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 12:19
نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” فيديو لمواطن مغربي وهو يردد النشيد الوطني الإسرائيلي من أعلى قمم أحد الجبال المحيطة بمدينة تطوان.
وكتبت الصفحة معلقة على الفيديو: “النشيد الوطني الإسرائيلي من جبال مدينة تطوان بالمغرب. فيديو أرسله مواطن مغربي. ما أجمل السلام”.
وظهر في الفيديو شاب يردد النشيد الوطني وفي الخلفية تبدو جبال تطوان وقد كساها الجليد خلال موجة البرد الحالية التي تعم عددا من مناطق المغرب.
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اريد منكم ان تشرحوا لي معنى العدو
اظن العدو الخطير هو القريب منك
العدو هو من تمد له يدك ويتجاهلك ا
العدو هو من يصطف مع اعداءك
العدو هو من يسلح عدوك
العدو هو من يحتضن عدوك
العدو هو يدافع عنك سياسيا واعلاميا وماديا وعسكريا
العدو هو من يحسدك على نعم الله
العدو هو …………الخ
بااله عليكم اين هي هده الصفات
في الجزائر ام اسرائيل
عنداك ديرولينا بحال فلسطين راه كاين عنكم شي مقدسات مدفونة فشي جبل فبلادنا
لو طلبنا منك تريد النشيد الوطني المغربي لما عرفته وربما لا تعرف أداءه .هذا هو الجيل الذي سيحرر القدس وفلسطين.حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك
ولما لا ان كانت مصلحتنا مع اسرائيل,لما لا إن كان و مازال و سيبقى اللوبي اليهودي اقوى مدعم للمملكة المغربية ,لما لا وبجانبنا جارة السوء التي تدعي الاسلام وتجوع شعبها من اجل ضرب الوحدة الوطنية المغربية,لما لا و نحن لدينا واحدة من اكبر الجاليات اليهودية المغربية في اسرائيل.و الله انني كنت احترم اسرائيل قبل عودة العلاقات مع المغرب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم إنه يوم الجمعة أحسن الأيام عندك فردنا إليك مردا جميلا ولا تشمت بنا الأعداء اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وانصرنا على من عادنا يارب العالمين
لا حول ولا قوه الا بالله
قال رسول الله ﷺ: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل يقنعون، ولا بالكثير يشبعون
شتي دبا فين ولينا فالنشيد الوطني وكدا ، دبا كاين شي وحدين كيحسابليهم صاف واقيلا رجعنا ياهود صاف بقا لينا غير نصليو صلاتهم الله يهدي بنادم راه لي خاص يفهم بنادم ان العلاقات مع الدول ماشي علاقات مبنية على الحب راه علاقات كتكون مبنية على المصالح المشتركة يعني بلاما يبقى بنادم كيتمسح ويتلصق على إسرائيل ولا دولة أخرى و إسرائيل براسها كون مشافتش عندها المصلحة فالعلاقة مع المغرب والله متعقل علينا ، الملك براسو راه خدا هاد القرار ماشي حيت كيبغي إسرائيل ولكن حيت شاف ان المصلحة ديال البلاد في الوقت الراهن تقتضي ان تكون العلاقة جيدة مع إسرائيل وحنا مع الملك فالقرارات ديالو
C’est le début d’une très bonne amitié entre nos deux pays, ils sont derrière la reconnaissance des États Unis de la marocaine de notre Sahara et ils nous ont aider a construire notre mure de défense contre les terroristes du Polisario
Nous devons inviter les israéliens à nous aider à créer une industry militaire
au Maroc
Notre ennemi sont les généraux algériens qui veulent nous réduire à une petite province en Afrique du Nord sous leur control
بما ان أمريكا وإسرائيل إلى جانب المغرب، فلا أحد سيفكر في التطاول عليها فحتى بعض الدول بدأت تراجع حساباتها تجاه قضية إفريقيا الأولى ، كل الدول التي كانت تعادي المغرب في سيادته من قبل سوف تقترب من الرباط لأن البقرة الحلوب لم يبقى لديها حليب، لقد تبث للعالم أجمع ان هناك أربعة أشياء تحرك جنرالات الجزائر
١ – العداء للمغرب (المرووك)
٢- سرقة ونهب ثروات الجزائر
٣-البقاء في السلطة
٤-نيل رضا ماماهم فرنسا
إنتهى الدرس ياساده ياكرام الجزائر في المنطقة أصبحت وحيدة تتألم في صمت من نجاحات المغرب، فالمغرب في صحرائه حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
السياسة مصالح و تتطلب مرونة و قوة تفاوض دون تطرف.فليس علينا مقاطعة إسرائيل ولا الارتماء الأعمى في أحضانها ولنا في سياستي الانغلاق ثم الانفتاح في القرن 18 خير مثال.فحين انعزل المغرب عن محيطها سياسيا وتجاريا تخلف وانحط وحين انفتح بشكل اعمى و غير مدروس بدأت محاولات احتلاله بالسيطرة على موانئ الرئيسية طنجة وموكادور كمثال.
إسرائيل دولة مستعمرة و متقدمة ولها دراسة مستقبلية فهي تسعى للإعتراف بها كدولة فأين نحن منها ومما تخطط له ؟
علاقات تاريخية ومتجذرة ، والتطبيع مع المغرب يختلف تماما عن التطبيع مع باقي الدول العربية .
إستعمار من نوع آخر.
يجب الإشارة إلى الإعتداءات البارحة على الأطفال والأسر الفلسطينية.
هذا ظلم، والساكت على الحق شيطان أخرس
السؤال الذي ينبغي ان يُطرح: لماذا علينا ان نصدق انها بالفعل من مواطن مغربي و من تطوان ايضا؟
اعلم أن تلك الجبال الشامخة كانت تردد أيضا لا للاحتلال و لقتل الأبرياء….
عجب , والله عشنا وشفنا .
النشيد الوطني الإسرائيلي ؟ ومتى كان لليهود وطن ؟ انهم اغتصبوا الوطن الفلسطيني واتخذوه وطننا وها نحن نبارك لهم ماغتصبوا , هاذه خيانة للعهد .