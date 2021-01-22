النشيد الوطني الإسرائيلي يتردد بين جبال تطوان‎

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” فيديو لمواطن مغربي وهو يردد النشيد الوطني الإسرائيلي من أعلى قمم أحد الجبال المحيطة بمدينة تطوان.

وكتبت الصفحة معلقة على الفيديو: “النشيد الوطني الإسرائيلي من جبال مدينة تطوان بالمغرب. فيديو أرسله مواطن مغربي. ما أجمل السلام”.

وظهر في الفيديو شاب يردد النشيد الوطني وفي الخلفية تبدو جبال تطوان وقد كساها الجليد خلال موجة البرد الحالية التي تعم عددا من مناطق المغرب.