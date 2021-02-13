النصب بالهجرة والتشغيل يورط أشخاصا بوادي زم

أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم، الجمعة، أربعة أشخاص على النيابة العامة، بعدما جرى إيقافهم تباعا على خلفية الاشتباه في تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي تلقت شكايات حول تعرض أشخاص للنصب، ليتبين من خلال التحقيقات أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، ينشطون في النصب والاحتيال باعتماد طرق مختلفة للإيقاع بالضحايا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الواقفين وراء عمليات النصب كانوا يوهمون الضحايا بقدرتهم على تقديم مجموعة من الخدمات؛ من بينها التوسط في القضايا، وتوفير عقود عمل بدول أجنبية، مقابل أداء مبالغ مالية متفاوتة.