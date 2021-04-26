النصب عبر الأنترنيت يوقع بشاب في يد الشرطة

النصب عبر الأنترنيت يوقع بشاب في يد الشرطة
صورة: هسبريس
الإثنين 26 أبريل 2021 - 21:22

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين، شخصا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 21 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال من خلال المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه هذه الشبكة الإجرامية يتحدد في تعريض الضحايا للغلط التدليسي على شبكة الأنترنيت، من أجل سلبهم مبالغ مالية على شكل تحويلات خاصة بتعبئة بطائق ائتمان دولية مسبقة الدفع، كان المشتبه فيه يتكلف بسحبها من الشبابيك البنكية الوطنية مقابل تلقي عمولات عن كل عملية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز 46 بطاقة بنكية دولية مسبوقة الدفع، وحاسوبين محمولين وهاتف نقال؛ علاوة على إيصالات لتحويلات مالية ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية المصلحة الولائية للشرطة القضائية النصب والاحتيال مراكش

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‫تعليقات الزوار

5
  • متتبع
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 21:32

    مرحبا باخواننا الافارقة على ارضهم يدخلون كيف يشاؤون و يفعلون ما يشاؤون بلا حسيب او رقيب، مرحبا بجميع النصابين و المجرمين و قطاع الطرق، حيث اصبحت لهم الاولوية في التشغيل و التعليم و الحقوق، لم يكن المغرب يعرف الجرائم المرتبطة بالبطاقات البنكية حتى مجيئ هؤلاء، و جرائمهم تكبر مع الزمن، الله يحفظ شنو يطرا في السنوات القادمة.

    21
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  • الفهيمي
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 21:34

    هناك برنامج وثائقي حول النصب الإلكتروني للأفارقة ، وبعد الترصد اكتشفوا ان مصدر النصب من دول أفريقيا الغربية والمغرب وخصوصا من طنجة، وهذا شيئ خطير يضر بسمعة المغرب كمنصة دولية للنصب وسرقة معلومات بنكية، المرجو طرد كل أفريقي له علاقة بالإجرام والنصب والاتجار في المخدرات

    7
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  • omar
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 21:36

    كترت الظاهرة. وتفقدت الثقة فالشراء عبر الانترنيت. خصوصا صحاب الفايسبوك النصب بالعلالي الصورة لي الاشهار لا تمت لواقع السلعة . وهادشي خاصو يتحارب.

    5
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  • Hassan temara
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 21:36

    ما ذا تنتظرون من أناس جاؤوا حفاة عراة إلى المغرب ؟؟؟ الآن التدليس والنهب وغدا الهجوم والاعتداء على الأشخاص. لا ثقة فيهم

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  • مغربي 2018
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 21:46

    المغرب يتحول من بلاد ممر إلى بلاد مقر … ورغم أن الأفارقة “فيهم وفيهم” ، فإن أمثال هذا النصاب وتلك الأعداد الهائلة من المتسولين في أغلب مدن المملكة تدفعنا إلى التساؤل حول المستقبل خصوصا في ظل جائحة كورونا …

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