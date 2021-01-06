النصب والاحتيال يسقطان شخصا بيد أمن السراغنة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، الأربعاء، على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن مصالح الشرطة توصلت بمعطيات حول قيام المشتبه فيه بالنصب على 5 ضحايا، بعدما سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 17 و25 ألف درهم مقابل وعود وهمية بالتوسط لفائدتهم في الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو القارة الأوروبية.

وأوردت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وإخضاعه للبحث التمهيدي للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.