النصب وانتحال صفة يورطان شخصين بالبيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية توصل مصالح الأمن بمعطيات حول تعرّض أصحاب محلات تجارية للنصب والاحتيال، وذلك من خلال إبرام واحد منهما معاملات تجارية وإعادة المنتجات لاحقا بعد دسّ مجوهرات بداخلها، ثم ربط المشتبه فيه الثاني الاتصال بأصحاب هذه المحلات واتهامهم بإخفاء مسروقات، وذلك من أجل ابتزازهم في مبالغ مالية مقابل عدم توريطهم في هذه القضايا.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارة خفيفة وجهاز لا سلكي شبيه بالذي تستعمله عناصر الشرطة، علاوة على مجموعة أساور و12 قنينة من مادة “الدوليو” ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.