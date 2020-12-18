النصر السعودي يتجه إلى معاقبة المغربي "حمد الله"

يُنتظر أن يصدر نادي النصر السعودي لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة، عقوبة في حق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، على خلفية “اشتباكه” بالأيدي مع زميله سلطان الغنام أمام عدسات “الكاميرا” أثناء مباراة الفريق “الأصفر” والرائد، الأربعاء الماضي، لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين.

وذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي بنادي النصر السعودي، سيجتمع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق، تمهيدا لفرض عقوبة إدارية أو مالية على الدولي المغربي حمد الله.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن حمد الله برّر، خلال اجتماع بين اللاعبين وعبد الغني أمس الخميس، انفعاله بما اعتبره “عدم احترام” من الغنام له، وقد قطع المدير التنفيذي حديث اللاعب المغربي، مشددا على أن “النصر فوق الجميع”.

وأفادت المصادر نفسها بلأن الخلاف بين حمد الله والغنام، خلال الشوط الأول للمباراة، بدأ بعد مطالبة الأخير لزميله المهاجم حمد الله بالتعاون واللعب الجماعي؛ ما أثار حفيظة “القرش المسفيوي” السابق.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في أداء حمد الله، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط هذا الموسم بعد مرور ثماني جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن افتقد اللاعب للمسة الأخيرة أمام المرمى، وغابت عنه “حاسة التهديف”؛ ما جعل الشك يتسرب إلى محبي الفريق “النصراوي”، عقب التراجع “المخيف” لمستوى حمد الله مع زيادة واضحة في وزنه.

ولم يظهر صاحب الـ29 عامًا بمستواه المعهود هذا الموسم، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع الفريق “الأصفر” إلى المركز قبل الأخير بـ4 نقاط فقط في الدوري المحلي، من فوز وتعادل وست هزائم.

وكان حمد الله قد تُوج هدافا للدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 29 هدفا، والموسم قبل الماضي بـ35 هدفا، بينما يعيش الموسم الحالي على وقع مجموعة من المشاكل في ظل تراجع مستواه.

وحسم النصر تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الذي حققه، الأربعاء، على نظيره الرائد، بهدفين دون مقابل.

يشار إلى أن مباراة النصر والرائد، التي أجريت أول أمس الأربعاء، قد عرفت مشاركة خمسة لاعبين مغاربة بين الفريقين؛ وهم مهاجما نادي النصر عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، بالإضافة إلى ثلاثي الرائد محمد فوزير وجلال الداودي وكريم البركاوي.