النصر ينفي التخلي عن حمد الله للتعاقد مع كوستا

حسم نادي النصر السعودي لكرة القدم الشائعات المنتشرة حول مستقبل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي ربطته بعض التقارير بمغادرة المجموعة الحالية بغية تعاقد الطاقم التقني مع المهاجم الإسباني الخبير دييغو كوستا.

ونفى مصدر مسؤول من داخل النادي السعودي، من خلال تصريح إعلامي، صحة التقارير التي ربطت مستقبل المهاجم السابق لأولمبيك أسفي بالخروج من العالمي، مضيفا أن إدارة فريقه لا وجود لديها لأي توجه نحو التخلص من المهاجم المغربي وضم الإسباني دييغو كوستا الذي فسخ عقده مؤخرا مع أتلتيكو مدريد.

وأضاف المصدر النصراوي أنه لا صحة لكل الأنباء التي تتحدث عن قدوم المهاجم الإسباني. كما أن الإدارة لا تنوي التخلص من حمد الله خلال الفترة المقبلة، بعدما أشيع خلال

الأيام الماضية نية المكتب المسير للتخلص من هداف الفريق، إذ لا يمنعها من تطبيق هذه الخطوة سوى الخوف من ردة فعل غاضبة للجمهور.

وكانت بعض المصادر الأجنبية قد أشارت إلى أن إدارة فريق النصر السعودي تدرس خيار التخلص من حمد الله في الفترة المقبلة، والتعاقد مع مهاجم آخر، إذ يبقى مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق الخيار الأبرز لخلافة المهاجم المغربي المذكور.

وكان دييغو كوستا قد فسخ، مؤخرا، عقده مع نادي الروخي بلانكوس، ليصبح حرا في الانضمام إلى أيّ ناد آخر ابتداء من يناير الجاري.