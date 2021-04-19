النصيري: سنقاتل من أجل التتويج بلقب "الليغا"

عبر الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بقيادة فريقه إلى الفوز على مضيفه ريال سوسيداد، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، على أرضية ملعب أنويتا، لحساب الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإسباني، ليقترب “الأندلسي” أكثر من صدارة “الليغا”.

وقاد النصيري فريقه إلى قلب الطاولة على أصحاب الأرض بعد أن سجل الهدف الثاني في حدود الدقيقة الـ24 من زمن اللقاء، علما أن إشبيلية كان متأخرا بهدف دون رد، قبل أن يُدرك فرناندو ريغس التعادل.

وقال “الأسد الأطلسي” في تصريح للموقع الرسمي لناديه: “نحن سعداء بفوزنا على ريال سوسيداد؛ لأن هذا الانتصار مهم جدا بالنسبة لنا، خلال هذه الفترة من الموسم.. وأشكر زملائي على العمل الجماعي الذي قمنا به”.

وواصل النصيري: “سعيد بالهدف الذي سجلته، وهذه هي كرة القدم، وعلينا أن نُواصل بالطريقة نفسها للفوز بالمباريات السبع المتبقية لنا، سنقاتل من أجل التتويج بـ”الليغا” ونواصل على المنوال نفسه”.

يُشار إلى أن يوسف النصيري يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ16 هدفا، كما يتواجد فريقه في الرتبة الرابعة في الدوري بمجموع 64 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.