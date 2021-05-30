النصيري والحدادي يقتربان من مغادرة إشبيلية

بات الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، مرشحا أكثر من أي وقت مضى لمغادرة الفريق “الأندلسي” خلال “الميركاتو” الصيفي المقبل، بعد توصل إدارة ناديه بعروض مغرية من الأندية التي تسعى إلى الاستفادة من خدماته، عقب تألقه اللافت خلال الموسم الكروي المنصرم.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن النصيري سيرحل هذا الصيف عن “قلعة الأندلس” رفقة مواطنه منير الحدادي وزميله في الفريق لوك دي يونغ؛ ما يؤكد أن عدد الأسماء المغربية بإشبيلية سيتقلص إلى اثنين فقط، وهما حارس المرمى ياسين بونو وأسامة الإدريسي.

وكان نادي وست هام الإنجليزي قد جدد، منذ أيام، اهتمامه بالتعاقد مع النصيري، بعد تألقه الكبير هذا الموسم بتسجيله لعدد كبير من الأهداف.

وعلى الرغم من أن مهاجم “أسود الأطلس” عبر، في أكثر من مناسبة، عن رغبته في الاستمرار مع إشبيلية، فإن إدارة النادي تفضل أن تستفيد ماليا كلما توصل أحد لاعبيها بعرض مهم سيعود بالنفع على خزينة النادي؛ ما يُرجح مغادرة اللاعب للفريق.

من جانبه، تبقى مغادرة منير الحدادي لنادي إشبيلية هذا الصيف واردة جدا، حيث لم يعد يعتمد عليه مدربه جولين لوبيتيغي؛ فقرر فريقه وضعه في لائحة الانتقالات.

يشار إلى أن نادي وست هام الإنجليزي كان قد تقدم بعرض للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري في الميركاتو الشتوي الماضي، وقدم له عرضا رسميا بقيمة 40 مليون يورو؛ غير أن اللاعب فضل تأجيل خروجه من إشبيلية.