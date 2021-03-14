النصيري يدخل دائرة اهتمام "يوفنتوس" الإيطالي

دخل الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، ضمن اهتمامات يوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه الكبير بقميص الفريق “الأندلسي”.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن مسؤولي نادي “السيدة العجوز” مهتمون بالتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال “المركاتو” المقبل، من بينهم مهاجم “أسود الأطلس”، وذلك لضخ دماء جديدة في شرايين الفريق للمنافسة بقوة في الموسم المقبل على الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي بات بمثابة “عقدة” للنادي منذ سنوات.

وأضافت التقارير نفسها أن المهاجمين ألكسندر إسحاق، لاعب ريال سوسيداد، ويوسف النصيري يوجدان ضمن دائرة اهتمامات “كبير إيطاليا”.

كما أن الدولي المغربي يُعتبر من أولويات مسؤولي “اليوفي” بالنظر إلى المستويات التي يقدمها هذا الموسم داخل أروقة “الليغا” ومنافسات دوري الأبطال.

وأبدت مجموعة من الأندية الأوروبية اهتمامها بخدمات النصيري، من بينها وست هام الإنجليزي الذي قدم عرضا رسميا لضم النجم المغربي في مناسبتين، غير أنه قوبل بالرفض لكونه لم يرق إلى تطلعات إدارة إشبيلية، كما أن النصيري عبر عن رغبته في مواصلة المغامرة مع الفريق، مشددا على أنه لا يُفكر في تغيير الأجواء في الوقت الراهن.