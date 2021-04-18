النصيري يقود إشبيلية للفوز على ريال سوسيداد

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية للفوز على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين لواحد ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب “أنويتا”، برسم مباريات الدورة الـ33 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان ريال سوسيداد سباقا للتسجيل بواسطة كارلوس فيرنانديز (د5) قبل أن يعدل النتيجة لإشبيلية فيرناندو ريجس (د22). وتمكن الدولي المغربي يوسف النصيري من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة ال24 ليمنح الفريق الأندلسي الثلاث نقاط.

ورفع إشبيلية، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد ، ونقطتين عن ريال مدريد (المركز الثاني)، ونقطة واحدة عن برشلونة (المركز الثالث).