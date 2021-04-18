النصيري يقود إشبيلية للفوز على ريال سوسيداد

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية للفوز على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين لواحد ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب “أنويتا”، برسم مباريات الدورة الـ33 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان ريال سوسيداد سباقا للتسجيل بواسطة كارلوس فيرنانديز (د5) قبل أن يعدل النتيجة لإشبيلية فيرناندو ريجس (د22). وتمكن الدولي المغربي يوسف النصيري من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة ال24 ليمنح الفريق الأندلسي الثلاث نقاط.
ورفع إشبيلية، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد ، ونقطتين عن ريال مدريد (المركز الثاني)، ونقطة واحدة عن برشلونة (المركز الثالث).
تحية للمكونين الفرنسيين بأكاديمية محمد6 الذين ساهمو في تكوين نصيري تكوينا حقيقيا وتحية لناصر لارغيت لي جابو من فاس وللمربين لي ساعدوه في فرق الأحياء.
نتمنى أن نشغل الفرق المغربية مكونين (ليس مدربين) فرنسيين أو هولنديين لتكوين لاعبين حقيقيين بدل إعطاء فرق الفتيان للاعبين قدامى
16 buts dans un championnat espagnol. bravo pour le jeune el nassiri .il fait taire les commentaires nauséabondes de certains sois disants suportteurs
النصيري سجل هدفا وأضاع آخر أقلق به مدربه ،أضاع فرصة بتلك الطريقة التي أضاع بها لهدف امام حارس الباييرن في السوبر. فمتى سيتخلص مهاجمنا من تلك الطريقة المكشوفة البدائية لوضع الكرة في المرمى ؟؟.
مدرب اشبيلية عرف كيف يستفيد من مؤهلات النصيري رغم أنه لا يلامس الكرة إلا قليلا..إلا أن النصيري من أكبر هدافي هذا الموسم باسبانيا..أهدر خلال هذه المبارة فرصة لا تعوض عندما كان قبالة الحرس ففضل القدف من بعيد .. تبين في آخر المبارة أنه يعاني من إرهاق مما يفسر عدم تمكنه من مواصلة الركض .. النصيري بحاجة إلى المزيد من تقوية جسمه و تمكينها من زيادة الإحتمال..حثما سيزيد من العطاء..