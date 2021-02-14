تألق النصيري يلفت انتباه الكبار بالدوري الإيطالي

انضم نادي أيس روما الإيطالي لكرة القدم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، من أجل الاستفادة من خدماته بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت هذا الموسم بقميص الفريق “الأندلسي”.

وأشار موقع “كالتشيو مركاتو” إلى أن نادي “ذئاب روما” يُتابع المهاجم المغربي بهدف الظفر بخدماته، بعد أن أعجبت إدارة النادي بإمكانياته، لينضم بذلك فريق “العاصمة” إلى نادي “إي سي ميلان” الراغب بدوره في التعاقد معه، حسب المصدر نفسه.

وكان نادي ويست هام الإنجليزي قد عبر عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع مهاجم “أسود الأطلس”، وتقدم بعرضين لضمه خلال “المركاتو” الشتوي، قبل أن يؤكد النصيري أنه مرتاح داخل القلعة الأندلسية ولا يُفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية.

ويعزف المهاجم المغربي على وتر التألق والإبداع هذا الموسم مُحققا أرقاما تهديفية كبيرة قادته إلى احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، مناصفة مع قائد برشلونة ليونيل ميسي، وبفارق ثلاثة أهداف عن متصدر الترتيب الأوروغواياني لويس سواريز.

جدير بالذكر أن النصيري، صاحب الـ23 سنة، قد انتقل إلى إشبيلية بداية السنة الماضية قادماً من نادي ليغانيس، كما سبق له أن دافع عن قميص ملقا، علما أنه تلقى تكوينه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم.