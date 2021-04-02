النظام الجزائري يبحث خلط الأوراق الدبلوماسية بين المغرب وموريتانيا

تحركت الدبلوماسية الجزائرية بشكل مكثف على امتداد الأيام القليلة الماضية، فبعد الجلسات مع الجار الشمالي، توجه وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، صوب موريتانيا لمحاولة ضم صوتها إلى معارضة المصالح المغربية، بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء.
ويبحث الطرفان تدفق السلع وتنقل الأشخاص عبر المعابر، وكذلك تعزيز الوضع الأمني على الحدود المشتركة، وتدارس المخاطر الأمنية والتهديدات، خاصة منع النشاط الإرهابي أو عصابات تهريب الأشخاص المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات والسلع المحظورة.
ولا ينظر الجانب المغربي إلى التحركات الجزائرية في موريتانيا باطمئنان، خصوصا بعد تراجع وزارة خارجية شنقيط عن زيارة الرباط، ومضي الرئاسة بمعية بعض الأحزاب في اللقاء بأعضاء جبهة البوليساريو والترويج لهم بشكل دوري.
وعاد الدور الموريتاني ليطفو مجددا على السطح خلال الأيام القليلة الماضية باستقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لوفد انفصالي بقيادة البشير مصطفى السيد، الذي سلم للرئيس الموريتاني رسالة من زعيم التنظيم الانفصالي إبراهيم غالي.
حسن بلوان، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، أورد أن النظام الجزائري كثف مناوراته العدائية ضد المغرب من خلال مجموعة من التحركات الدبلوماسية على الصعيدين الإفريقي والأوربي.
وبعد جولة وزير الخارجية الجزائري التي قادته إلى مجموعة من الدول الإفريقية، والتي لم تحقق أهدافها الدعائية، طار بوقادوم نحو إسبانيا لتدعيم العلاقات الثنائية وتنسيق وجهات النظر في مجموعة من القضايا والملفات التي تستهدف المغرب.
وتسخر الجزائر في علاقاتها الخارجية سياستي الإغراء والضغط لترويج دعاية الانفصال المناوئة للمغرب من جهة، ومحاولة تطويقه في عمقه الإستراتيجي شمالا وجنوبا من جهة أخرى، وفق بلوان.
وفي هذا السياق، يضغط النظام الجزائري سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا على موريتانيا لدفعها نحو تغيير موقفها الحيادي تجاه ملف الصحراء؛ كما توظف الجارة الشرقية بعض الأحزاب الموريتانية، خاصة المحسوبة على الإسلام السياسي المناوئ للوحدة الترابية.
أكثر من ذلك، يبرز بلوان، أنه “كلما تباينت وجهات النظر بين المغرب وموريتانيا إلا ودخل النظام الجزائري على خط الخلاف (تأجيل زيارة وزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب مقابل ذهاب وزير الداخلية الجزائري إلى موريتانيا)؛ وذلك بهدف خلط الأوراق بعد التقارب المغربي الموريتاني الأخير، والضغط على موريتانيا في مسألة الحدود التي تتخذها جبهة البوليساريو الانفصالية مجالا لأنشطتها الإرهابية والاستفزازية”، على حد قوله.
وعلى العموم، يستنتج بلوان، أنه لا يمكن أن يفرط المغرب في عمقه الإستراتيجي جنوبا، خاصة أنه بدأ علاقات جديدة وجيدة مع موريتانيا، مبنية على التنسيق والتعاون وحفظ المصالح المشتركة في إطار السياسة الفعالة “رابح رابح”.
لذلك يجب على المغرب ان يتحرك في اعماله بصمت دون ضجيج اعلامي و بهرجة لان ذلك يثير انتباه الجارة الشرقية لتقوم بالهجومات المضادة
يجب على المغرب ان يكون حذرا من موريتانيا ففي اي لحظة يمكن لها أن تبيع الماتش مقابل اغراءات جارة السوء المادية، فالثقة مفقودة في هاذين النظامين. اللهم جنبنا سمهم.
الدبلوماسية مرحبا المغربية خلقت خصومات وشبه خصومة مع كل الجيران ولم يبقى لها سوى المحيط الأطلسي
الله ابتلانا بجار كهذا فعوض التعاون والتكامل من أجل رقي و ازدهار منطقتنا الكل يحاول تدمير الكل و في الأخير لن يربح أحد فالمغرب قوة اقليمية و كذا الجزائر……..لذا يجب على المغرب أن يكثف من تحركاته الدبلوماسية فالعدو لا ينام و ماكاينة لا خاوة خاوة لا ستة حمص
جنرالات العسكر لا يهدأ لهم بال ما دام الشعب المغربي في أمن وأمان وتقدم وازدهار مقارنة مع الشعب الجزائري الذي يعيش عدة أزمات واحتجاجات الحراك الشعبي.
المشكل هو أن موريطانيا تعلم جيدا أنها مهمة للاقتصاد المغربي لأنها بوابته على باقي دول إفريقيا، خصوصا وأن علاقاتنا مع الجار الشرقي ليست على ما يرام. وهذا ما تستغله موريطانيا جيدا مع الأسف الشديد.
الجزائر تلعب بشكل مكشوف لمعاداة مصالح بلادنا بتسخير كل إمكانياتها المادية والديبلوماسية.. على المغرب أيضا تسخير كل إمكانياته لدعم الأحزاب والشخصيات المعارضة للنظام الجزائري والتنسيق مع دول تعمل لذلك كالإمارات وإسرائيل وذلك لقلب هذا النظام الدموي الذي عطل لعشرات السنين الاتحاد المغاربي وكل فرص التنمية الاقتصادية والسيحية وخلق فرص الشغل للشعوب المغاربية
هدا النظام المحكوم عليه آجلا ام عاجلا بالزوال ييخر كل كا في وسعه لعرقلة سعي المغرب لكسب قضيته الوطنية الاولي والحسم فيها بصفة نهائية، لو كان هدا النظام يخجل من نفسه لما قدم استقالته علي الفور بعد خروج الملايين من الجزايرين الي السلرع والمطالبة برحيله، هدا اليوم سيأتي لا محالة لان الشعوب بل تقهر والتاريخ لا ينسي، طبعا متل هاته الانظمة وهدا معروف تتخد عدوا لها، في حالتنا هاته المغرب هو العدو رقم واحد، يعني انها تصدر ازماتها الي الخارج تخت دريعة حمي الحدود والجزاير مستهدفة والشعب ليس قي امان الي اخره، بعض الجزائريين فهموا هدا لكن ومع كل الاسف هناك آخرون تشبعوا بافكارهم العدائية ضد المغرب لكترة مايروج لهم, بل يرسخون هدا العداء حتي في مقرراتهم الدراسية، انا لا افهم الجزائر غارقة في عدة قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، يعني ان المسؤولون يجب ان يسابقوا الزمن لايحاد مخرج لكل هاته الازمات، رغم ذلك لا شغل لهم الي معاكسة المغرب، اللهم جنبنا شرهم، امين
يقول المتل المغربي
إلا بلاك الله بالسعايا أقصد الديكور الكبار
أمريكا وإسرائيل هي الحل الوحيد الدي يصلح في هده الظرفية مع نظام عسكري دكتاتوري فاشي،
يضغط النظام الجزائري سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا على موريتانيا لدفعها نحو تغيير موقفها الحيادي تجاه ملف الصحراء : حيادي باستقبال وفود البوليزاريو يوميا؟
في نظري المتواضع يجب إغلاق معبر الكركرات في وجه موريتانيا و فتح ميناء الداخلة هذا هو الحل .فموريتانيا معنا اقتصاديا و مع الجزائر و البوليساريو سياسيا لهذا فعلى المغرب أن يطلب من موريتانيا توضيح توجهها .
العقلاء من الموريتانيين يعرفون بحكم الحقائق التاريخية المشتركة أن مصلحتهم الإقتصادية و الإستراتيجية مع المغرب… والجهلاء أصحاب العقول المتحجرة يرومون لتحريضات النظام الجزائري على الحقد والقبلية المقيتة التي لم تعد لها وجود في هذا العصر
كلما اشتدت اﻻزمة على عصابات قصر المرادية اﻻ وبحثث عن متنفس لها وهي زمارة العداوة المغربية .. ومما زاد الطين بﻻ اﻻنتصارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب ..بينما الحكم العسكري الجزائري في تقهقر وتخلف حتى انه لم يستطع توفير اللقاح للعسكريين اﻻ بشق النفس مستنجدا بإسرائيل … وﻻ نعيب عليهم ﻻننا نعرف ان ال تبون من اصول يهودية …ﻻ علينا المغرب في ارضه وصحراءه حتى تسحق الجزائر ولن نتخلى عن حبة رمل من الصحراء. … القافلة تسير …و… الحي…..تنبح….!
الحمد لله على الحدود البحرية للمغرب لي كرمنا الله أما موريتانيا اضن أن هناك اتفاق سري مع المملكة على المدى البعيد حتى تتقوى على خصومها في الداخل شاءت أم كرهت مصلحتها مع المغرب
لماذا لا يباذر المغرب بسياسة الهجوم ضد المصالح الجزائرية عوض البقاء مدافعا عن مصالحه ضد تحركات وضغوط هذه الاخيره
للصبر حدود … أن تسعى جاهدا لتقسيم أرض جارك، هو أمر يجعل من الشهادة في سبيل أرضك أمرا سهلا و أمرا يرغبه الجميع، و المغاربة و إن طال صبرهم، فيوم ينفذ، أخشى على هذا العدو من محنة أكبر مما مرت في تاريخه، و لا زالت تمر… الأرض خط أحمر، أقسم أنه عاجلا أو آجلا، سيؤدي هذا الجار الحقود، الحسود، الظالم، المنافق الثمن غاليا…
ويبحث الطرفان تدفق السلع وتنقل الأشخاص عبر المعابر، وكذلك تعزيز الوضع الأمني على الحدود المشتركة، وتدارس المخاطر الأمنية والتهديدات، خاصة منع النشاط الإرهابي أو عصابات تهريب الأشخاص المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات والسلع المحظورة.
ههههه البوليساريو التي تدعمها الجزائر هي التي تقوم بهاته الانشطة
قطعو عليهم الخضار و الفواكه و السلع و السيارات المغربية خليوهم يموتو بالجوع . و خالي الجارة توكلهم هي براسها مواكلاش . حتى حنا المغرب مفرطين اح منو و عيني فيه لا هو دايرلي ارارة و لكن نتعامل معاه حيث فيه الفلوس .
كما قال تعالى في كتابه العزيز=ولا يفلح الساحر حيث أتى=
ما تتميز به الديبلوماسية المغربية الحكمة والرزانة وبعد النظر . لكن ما يصدر عن النظام الجزائري لا يطمئن ويبعث على القلق ، حيث أصبح وزير خارجيتها لا يدفئ مكانه بالداخل – كما نقول بالدرجة – حتى يطير إلى الخارج مما ينبغي على المغرب أن يستمر في عمله الاستباقي وتحصين كل منجزاته مع شركائه
اللهم يارب العالمين ارفع عنا بلاء الجزائر ،هذا المرض الخبيث الذي أصابنا مند سنين طويلة، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم و اشغلهم عنا بمشاكل كثيرة تنسيهم المغرب. اللهم آمين
النظام العسكري همه الآن كيف يوقف الحراك وبدأ التمهيد لجرائم جديدة في حق الجزائريين باعلان توقيف ارهابيين وأسلحة وسط المتظاهرين كل جمعة . بعد مدة سيمر الى اخر اوراقه وهي تنفيذ تفجيرات وسط المتظاهرين واسقاط ارواح من أجل ارهاب المتظاهرين واجبارهم على عدم الخروج للشارع بحجة الجزائر مستهدفة وخوفي أن يلفقوا التهمة لاحد العمال المغاربة هناك ولو كان مارا للتسوق لربط الموضوع مع المخابرات المغربية وهو اكثر ما يجيدونه قريباً سيحاولون إعادة تاريخ 1963
بلد يسخر كل ما يملك لخلق المشالكل لجاره فعلا اتمنى لهذا البلد واحد العشرينية سوداء اخرى
لايهمنا لا الجزائر ولا موريتانيا. سال الفيلم وطلعات الكتابة باعتراف اكبر قوة في العالم بمغربية الصحراء. بقات لنا غير موريتانيا نفكرو في الموقف ديالها. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وليقال العصيدة باردة يحط فيها يديه.
المغرب لديه سياسة حكيمة واستراتيجية يقودها جلالة الملك حفظه الله دات ابعاد مستقبلية وتنبني على معطيات هامة أما الجزاءر فسياستهم سياسة الأطفال يتحركون هنا وهناك مركزين على رد الفعل
الحمد لله اننا نجحنا وتركنا هم الكابرانات بالجزاءر المغرب فقط
فان نجعل سياستك الداخلية والخارجية والعسكرية والاقتصادية كلها في محاربة المغرب فاعلم اننا ناجحون علما ان النيران تشتعل بأثوابهم عبر الحراك وهم يريدون إشعال النار بالمغرب
لقد جربوا كل وسأءل الخبث اخرها ملف العرجا الفكيكية ولكن تعاملنا مع الملف افشلهم وراحوا يلهتون نحو موريتانيا وإسبانيا
لاحظوا مع من تتعامل هده الأيام. ًفاي دولة يقع لها سوء الفهم مع المغرب في اليوم الموالي تجد بوقادوم هناك
اي دولة وآي جار
المغرب يسير في الطريق الصحيح وبتباث والقافلة تسير و……….
سوء حظ المغرب ان له جار ليس كالجيران وتبا للجغرافيا مرة اخرى
وعلى المغرب أن يخلط أوراق العسكر مع الحراك لماذا هذا الذل والهوان مرة الصحراء ومرة فكيك والمغرب دائما يتكلم على ضبط إذا بقينا صامتين على عداء هؤلاء القوم فسيقولون حتى الرباط مدينة جزائرية
نحن لا نريد الحرب فإنها تدمر كل شيء ولكن السكوت يعتبره الاخر ضعف منا
منذ 50 سنة والعسكر تابع عورتنا ليلا ونهارا و500 مليار ذهبت أدراج الرياح ولم يتعب ولم يستيقظ
حسب ما قرأت في الاعلام المغربي ان المغرب هو من رفض زيارة وزير الخارجية الموريتاني بحجة كوفيد ١٩،لكن السبب الحقيقي هو استقبال ولد الغزواني لوفد البوليساريو ،وهنا لابد ان نتساءل الى متى والاعلام المغربي ينشر الشيئ ويقول نقيضه ،،قبل زيارة الوفد الانفصالي الى نواقشط طالعتنا الاخبار من المغرب بانموريتاني رفضت استقبال مصطفى السيد ووصفتها بالصفعة للبوليساريو ثم قرأنا امس بان المغرب اجل زيارة ولد الشيخ واليوم نقرأ بان موريتانيا رفضت ارسال وزير خارجيتها الى الرباط ،،
ما دمتم تسيرون على هذا النهج فلن نعرف الحقيقة ابدا ومنها تحركات الخارجية الجزائرية التي تصفونها دائما بالفاشلة والتي لم تحقق اهدافها واذا كانت كذلك فلماذا تقولون انها تستهدف المغرب ؟
بالنسبة للعلاقات الموريتانية الجزائرية لا بد ان نفهم ولا نكذب على انفسنا بان موريتانيا غير مرتاحة من جهة المغرب لان سياستنا الاعلامية متناقضة فاي تحرك موريتاني يوصف بانه ضد المغرب وان بعض ما ينشر في الاعلام ما زال يقول بان موريتانيا ارض مغربية وان المغرب من طنجة الى الكويرة ،،والكويرة تحت سيادة موريتانيا ،،فماذا تريدونهم يفعلون ..
يجب على المسؤوليين المغاربة أن يكونوا حاسمين هذه المرة إما معنا أو ضضنا وإذا تسربة الكلاب من الأراضي الموريتانية يجب ملاحقتهم وضربهم في موريتانية مع تحميلها المسؤولية الكاملة
سياسة المملكة المغربية مع العدو الجزاءري لا تعجبني تماما…بما ان الجزاءر هي رأس الافعى المسؤولة الأولى عن عرقلة أي حل في قضية الصحراء المغربية فعلى المغرب ان يخرج لها ب الطاي الطاي…طرد السفير الجزاءري استدعاء سفيرنا…و الاستعداد للحرب…لان هذا المشكل لن يحل الا بحرب.
موريتانيا هي الحلقة الضعيفة في المنطقة و حكامها عسكريين مثل حكام الجزائر و اظن ان المغرب له اوراق ضغط اكثر قوة من الجزائر و لا اظن ان موريتانيا ستغير سياستها اتجاه الصحراء المغربية فهي تناور و تلعب على حبلين و لهدا يجب على المغرب ان يكون صارما اتجاهها
إن موريتانيا تقوم بدور الإبن العاق لوالديه، وبالموازاة مع ذلك، تقول الجزائر بدور صاحب السوء المتملق الذي يستغل عقوق موريتانيا بتدويخها و غير ذلك من الأساليب المنحطة لكسب صداقتها.