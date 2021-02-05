النظام العسكري الجزائري "يتسول" بايدن "إسقاط" الاعتراف بمغربية الصحراء‬

يصرّ النظام العسكري الجزائري على جر مؤسسات البلاد إلى الانخراط في الحملة المسعورة التي يقودها للدفع بالإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، فقد راسل البرلمان الجزائري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسقاط القرار الذي وصف بـ”التاريخي” و”غير المسبوق”.
وراسل نواب غرفتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائريين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، لتهنئته على منصبه الجديد، والتراجع كذلك عن قرار الرئيس الأسبق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
ودعا البرلمانيون، وفقا لما كشفه بيان المجلس الشعبي الجزائري، الأربعاء، الرئيس الأمريكي إلى “ضرورة العمل على ترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها”؛ كما طالبوه بـ”مراجعة المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب، الخاص بالصحراء”.
وقال هشام معتضد، المحلل المتخصص في الشأن الإستراتيجي، إنّ “مراسلة البرلمان الجزائري للإدارة الأمريكية، حول مغربية الصحراء، تترجم مدى إصرار القيادة الجزائرية على استنفاد جميع الوسائل التقليدية وغير التقليدية من أجل التقرب والتأثير على الإدارة الأمريكية، من أجل مراجعة القرار الرئاسي والسيادي الذي اعترف رسميا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وأوضح الخبير الإستراتيجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قادة الجيش الجزائري وسكان قصر المرادية فقدوا بوصلة التدبير السياسي المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وجندوا جميع الإمكانيات المادية واللوجيستية من أجل دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها”.
“وقامت الأوساط الجزائرية بالتواصل مع اللوبي الأمريكي المكلف بالدفاع عن مصالحها من أجل إمكانية التأثير على دائرة القرار الأمريكي وأصحاب القرار المحسوبين على الرئاسة الأمريكية”، يقول معتضد.
وشدد المحلل ذاته على أن “خطوة البرلمان الجزائري تعكس مدى تخبط الرئاسة الجزائرية في أزمة تدبير سياسي وتعنت دبلوماسي قائم على مغالطات تاريخية”، مبرزا أن “الخطاب السياسي الجزائري على المستوى الدبلوماسي فقد قيمته وأصبح يواجه واقعا دوليا ملما بالحقائق التاريخية والسياسية لهذا النزاع الإقليمي”.
وأورد المتحدث أن “خطوة البرلمان الجزائري تسيء إلى نوعية الالتزام المسؤول والواقعي الذي يجب أن تتحلى به أي مؤسسة تشريعية قائمة على صدق العمل البرلماني، ومهنية المسؤولية البرلمانية، بعيداً عن الأدوار السياسوية المبنية على مغالطات تاريخية وحسابات سياسية ضيقة”.
واسترسل معتضد: “المراسلة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية الجزائرية تعكس مدى رغبة حكام الجزائر الفعليين في إقحام مؤسسات سياسية وشعبية للعب أدوار سياسيوية، وذلك للتغطية على الأخطاء الكبيرة والمغالطات التاريخية التي روج لها الجهاز العسكري في ملف الصحراء”.
نحن ننتظر خطوة آخرة من إدارة بايدن الا وهي إدراج اسم البوليساريو في لائحة التنظيمات الإرهابية والجزائر ضمن لائحة الدوال الراعية للإرهاب
جيران هاذو تبلينا بهم والمشكل لكبير ما يمكنش نرحلوا من حداهم .
ألا يخجل نظام العسكرجيري، من ترديده لفرية “حق الجشوب في تقرير المصير” التي ظل يرددها لعقود ولم يعد يصدقها أحد إلا حساد المملكة الشريفة، في الواقع يجب على المغرب تغيير سياسة الين و المهادنة تجاه النظام الجزائري اللقيط.والضرب بيد من حديد.
لم يبق لهم شيء لم يقومون به ضد المغرب. عوض ان يمدون أيديهم لطلب الصدقة من أجل شعبهم وخصوصا اللقاح ابا شيوخ هذا البلد الا ان يعاكسون توجهات ولي نعمتهم بكل الطرق وكأن التاريخ سينسى مكرهم وغدرهم.
جواب الرئيس جو بايدن على بيادق حاملي الكلاشنيكوف من الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية كان بوضعها في خانة الدول الخطرة والتي لا يجوز لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إليها
لقد أصبحت عسكرة الجزاءير في عزلة لان الصحراء جزء كبير من المغرب ولكن لا نسمح في أي حبة رمل منها ولا شبر واحد المغرب لا سمح في صحراء ه مهما كلف الأمر ولو بحمل السلاح
اين الدبلوماسية المغربية؟ اتمنى انهم يقومون بما يلزم لافشال مساعي المرادية المستمرة بدون كلل .. و لا ينتظرو قرارًا مفاجىء ليس في صالحنا و ان كان مستبعدا فهو يبقى احتمال قاءم في خضم صعود كبير لنجم الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي و رموزه الذين يمكن اي يشكلو قوة ضغط على بايدن .. في الاتجاه يسارا. مع تحالف الجزاءر و جنوب افريقيا و توابعها في حملة مسعورة و مستمرة ..يجب الحدر.
الهجوم الوقائي خير وسيلة للدفاع .. و على المغرب اظهار العين الحمراء و ان يكون واضحا انه سيستعمل كل أوراق الضغط الممكنة .
المغرب الشريف أسد إفريقيا العضيم كبير عليهم تاريخ عريق وحضارة عضيمة صور تعبر عن واقع العدوة الشرقية العاهرة الخبيثه ولوقطأها شردمة الخونة المرتزقة البوليزاريو
جار السوء الجزائر هي المحرك الاول والاخير للمرتزقة بل هي ا الام للمرتزقة في العالم وعلى المغاربة مسح او تغيير كل اسم او زنقة او شارع تحمل اسم جار السوء ولعل البيضاوين اليوم استبشروا خيرا مناقش مجلس المدينة في دورة فبراير أمس الخميس إمكانية تغيير إسم شارع الجزائر بالكركرات
البرلمان الجزاءري العسكري غير شرعي . قوطعت الإنتخابات ومنعت الاحتجاجات من طرف العسكر الحاكم الوحيد في الجزاءر . سلطة عسكرية . كيف يراسل الادارة الأمريكية وهو مزور .لو انفق العسكر الجزاءري آبار البترول الغاز على اللوبيات لن ينال من المغرب حبة رمل أن تنصروا الله ينصركم. الصحراء مغربية والمغرب في صحراءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
نظامين فاشلين في جميع الميادين الخاسر الأكبر من هذا الحرب هو الشعبين الشقيقين في تفقيره وتجويعه.أما النظامين هو من يستفد من ثروات الوحدة الترابية
أما أن ساسة الجزائر يسيئون إلى المغرب ايما إساءة كما يسيئون إلى الأعراف الدبلوماسية وهذا من زمن بعيد فأمر باد للعيان ولا مبرر له على الإطلاق واما صفة التسول الديبلوماسي فصادقة لكن صورة الكاريكاتير صورة دعارة لا تسول وأرى أن الصحافة المغربية لا تحتاج إلى مثل هذا الأسلوب
بهذا الفعل المتهور من طرف البرلمان الجزائري تكون الجزائر قد فضحت نفسها تجاه هذا النزاع المفتعل،وكذلك يدل على جهله بدبلومسية الدول فاعتراف أمريكا بالصحراء المغربية ليس اعتراف ترامب وانما هو اعتراف دولة.
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يجب مقاطعة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر. هل الشعب الجزائري على علم بأنه يحكمه مافيا ارهابية لا علاقة لها بالسياسة. الجزائر تسير نحو الهاوية و مستقبل أسود.
المقال لم يشر للرد غير المباشر الذي قدمته الادارة الأمريكية الجديدة للجزائر على خلفية مراسلة البرلمان الجزائري ، والمتمثل في قرار وزارة الخارجية الأمريكية التي حذرت الأمريكيين من زيارة الجزائر باعتباره بلد غير آمن، ويتضمن مخاطر أمنية مرتبطة بالارهاب هههههههه
طلبوا من امريكا التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء و جاوبتهم الخارجية الامربكية بقرارها إعلام الامربكيين الجزائر وجهة غير آمنة بسبب الارهاب وانه هناك عمليات ارهابية وشيكة ضد الامن والجيش بالعاصمة الجزائر.
جيراننا غير رتاحوا راه الصحراء مغربية اجب من أحب او كره من كره . و راكم عارفين المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . نهاية البث
الملك الحسن التاني قلها الله يرحمو: الجزائر تربي وحش سيقضي عليها. نضام فاشل في جميع المجالات. ضيعو شعبهم و ضيعو جيرانهم في نمو احسن وافضل. فمهما طال الزمن فالشعوب المغاربية ستتحد ان شاء الله. هذا هو المصير المنطقي و الوحيد لمنافسة العالم.
وا شفتو على جار عندنا، كايحفر للمغرب ، والمغرب ف الصحراء ديالو ، وهاد العداوة غير كا تزيد كا تقوي المغرب والحمد لله، والله يكثر حسادنا.
النظام الجزائري تآكل وسيسقط سقوطا حرا تتبعه نار ستلتهم الأخضر واليابس، تذكروا هذا الكلام سيحدث يوما.
الكاريكاتوريست تفوق على نفسه…في هذه الحالة
فوصف بطريقة مميزة الحالة المتردية التي وصلت إليها الديبلوماسية الجزاءرية مؤخرا …
فهنيئا له على دقة الملاحظة وهنيئا له على هذا الإخراج الرائع …لهذه الصورة و على هذا الإبداع
فمزيدا من التألق ….
في الحقيقة كمغربي أستنكر تمثيل الدبلوماسية الجزائرية بالعاهرة كما في الرسم الكريكاتوري.
أعتقد أنه يجب الترفع عن مثل هاته الإستفزازات لأنها تسيئ لكل الإخوان الجزائريين
المهم في كل هذا و ذلك أننا في صحرائنا ببايدن أو بدون بايدن….. بترامب أو بدون ترامب….. نحن في اقاليمنا الجنوبية المغربية احب من أحب… و للأبد 54 سنة والجزائر تطبل و تزغرد و تراوغ بجمالها و عنادها و دبلوماسيتها…. و سنبقى في صحرائنا. الشعب المغربي مع صحرائه و الصحراء جزء من الوطن الغالي و سندافع عنها إلى آخر رمق حتى ضد أمريكا ماشي البيادق دالجزائر، جربو و سترون العجب من المغاربة. الله الوطن الملك.
لا حول ولا قوة الا بالله،الجزائر هي هد المرة لي خاصها دخل في حوار مع المغرب ماشي البوليساريو ،لهدا والله إلى خاصنا نوجدو روسنا إلى الحرب مع هدو يالطيف.
ولا شيء في رسالة هؤلاء الأغبياء عن القدس كعاصمة لأسراءيل هم الذين يدعون أنهم يساندون الفلسطينين. الحقد والحسد أسعر وأعمى قادة جارة السوء
صورةمعبرة على النظام الجزاءري 1000 /100
اعتقد ان ملف الصحراء المغربية قد طال اكثر من اللازم ليس فقط بسبب الحكم العسكري بالجزاير المعادي لوحدة المغرب ،بل كذلك بسبب الدولة المغربية المصرة منذ بداية الصراع على عدم الوضوح مع الشعب الذي ضحى بدماء الشهداء وبنموه الاقتصادي من اجل حقوقه التاريخية…لا اعرف لماذا يبقى ملف الصحراء سرا من اسرار الدولة ويبقى من اختصاص جهة غير منتخبة في الوقت الذي يطلب فيه من الشعب المغيب ان يستمر في اليقظة والاستعداد والتضحية…ولماذا مثلا تم تسليم وادي الذهب سابقا لموريتانيا ثم استعادته بعد ان تخلت عنه تحت ضربات المرتزقة ؟ ولماذا حرصت الدولة على تثبيت الحكم ومواجهة الاحزاب الوطنية بحق وبغير حق عوض العمل على استكمال تحرير الوطن بعيد الاستقلال ؟ ثم لماذا يستفيد سكان الصحراء المغربية من الريع الاقتصادي دون بقية المغاربة ؟ اليس الوطن للجميع ؟ نعم لاعمار الصحراء ونعم لتنميتها ، ولكن لماذا تهميش مناطق كثيرة بالوطن مقابل توجيه كل الاهتمام للصحراء ؟ ختاما متى تنتهي قضية الصحراء ليعود المغرب من طنجة الى الگويرة الى الاهتمام حقيقة بتنمية الوطن كله ، ولتمتيع المواطنين بحقوقهم السياسية والاجتماعية كاملة وليس بالتق
يذكرني حال الدبلوماسية الجزائرية— بعدما كانت تحضى ببعض الإحترام — بحال اضحية العيد فكلما دنا اجلها بعد النحر الا وازدادت ترنحا لتلقى حتفها في الاخير و هو ما لا نتمناه لها
الجزائر كانت السبب بتطبيع المغرب مع اسرائيل
الجزائر كانت السبب بالغاء بايدن الاعتراف بالصحراء
المخزن يبرر فشله بالجزائر القارة والعقدة الابدية..
الصورة غير لائقة ومعاكسة الجارة الشرقية لحقوقنا غير مقبول والتاريخ سيبين لهم جريمتهم تجاه الشعب المغربي
المغرب قوة إقليمية، وقريبا إذا ما تقلدنا رئاسة مفوضية السلم والأمان سيصبح قوة قارية يحسب لها ألف حساب، وعندها سيتمنى العسكر الجزائري وده وسيحل مكان سيارة بايدن في الكاركاتيرات اللاحقة قطار بورييييطة، عندها فقط ستعترف الجزائر الجارة رغما عن أنفها بسيادته على ترابه الوطني وقد تتملق بإضافة إقليم تندوف كذلك و المستحق نظرا لمغربيته تاريخيا له، كي لا يحل جبروته عليها بالرغم من أن المغرب كان ولازال وسيبقى دولة الديبلوماسية بامتياز والسلم والأمان والعطاء المنقطع النظير، تلقين الدروس بالأقلام ودون سيلان قطرة دم واحدة شعار العالم المتحضر وقائده في إفريقيا المغرب الكبير.
شكر كبير لمبدع الكاريكاتير المعبر على على معاني كثيرة جدا تلخص واقع دولة الكابرانات ونجيبتها البولي زيييرو.
هذا الكاريكاتير يمثل الواقع المروكي من كل النواحي والمغربيات التي يعشن من عرق فروجهم في أوروبا والخليج يعرفن مادا أقول
السلام عليكم
قل أعود برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق إدا وقب و من النفاتات في العقد
ومن شر حاسد إدا حسد.
صدق الله العظيم
مزال ماقريت المقال شفت غير الكاريكاتور شبعة ديال الضحك و الحسرة في نفس الوقت .
حنا مسلمين و عرب مغاربة و امازيغ لا فرق بيننا علاش هاد الحقد و الغل في قلوب حكوماتنا ؟ !!!
نقول لإخواننا في جاء زائرا :
والله لو وضعتم النفط في يمين جو بايدن والغاز في يساره، لما استطاع التراجع عن القرار الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس دونالد ترامب البطل.
إن السياسة ليست كلعب الاطفال.
أصبح واضحا للكل مدى الحقد الدفين الدي يكنه جار السوء لبلادنا.اما ان الاوان لقطع جميع العلاقات مع هدا الجار الحقود الى حين خلاص الشعب الجزائري من الحكم العسكري البغيض الدي لن ينال من صحراءنا ولو حبة رمل واحدة .
كاريكاتير جميل ومضحك. يعبر عن سلوك اقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه ارعن ولا يليق ببلد يتبجح بأن له مؤسسات ودولة ديمقراطية. قصر المرادية يتوسل لامريكا وزمرة البوزيرو تتودد. البوزيرو أصبح شوكة في دابرة عصابة المرادية التي تورطت ولا تزال في وحل الصحراء والرأي العام الدولي فطن لمكرها ونفاقها. الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة عصابات كما هو الشان عند جارة الغدر والخيانة ولن تتراجع أبدا عن اعترافها بمغربية الصحراء.
لقد خاب أمل العصابة الباغطة الحاسدة بسبب الاعترافات الدولية وفتح القنصليات في الصحراء المغربية وبسبب هذه الأمور كلها جن جنونها وأخذت تنبح في كل مكان وتحلم بالمستحيل الذي هو تقسيم المملكة المغربية إلى دويلات فهيهات أن تصل إلى هذه الغاية عصابة شيطانية َمشتتةالاسر والمجتمعات عوض ان تفكر في مايرضي الله بجمع شمل المسلمين لكن العصابة المحتكرة للسلطة على حساب الشعب الجزائري الذي تصرف أمواله في تخزين السلاح الذي لن يجلب لها إلا مزيدا من تبديد الأموال لصيانته بدلا من تترك شعوب المنطقة يعيشون في أمن وسلام متنعمين بثروات بلدانهم،ونرجوا الله سبحانه وتعالى أن يعيد كيد العصابة في نحرها.
برافو سي عماد. لقد كنت موفقا في هذا الكاريكاتور الجميل الذي فضح قبح الجزائر الرسمية ومرغ كرامتها في التراب
كنا نعتقد أن العسكر وحده من يقوم بهذه المناورات الياءسة الباءسة لكن ان يراسل البرلمان الذي هو ممثل الشعب الجزائري الذي ما زلنا نصفه بالشقيق، الرئيس بايدن فما بقي إلا نقول للجزائر تبا لك بلدا عسكرا و مدنيين، وتبا لعشيقتك البوليساريو ، ألم تنجب الجزائر رجالا يؤمنون بحسن الجوار. اخ منها جورة.
في عوض ما يقلبو على بنادم واحد فيه الضو،وفي كامل قواه العقلية والبدنية باش يسير ليهم داك الأرض وداك الشعب، تابعينا حنا ليل ونهار، صيف وشتاء، اللي دعا فيهم مات، وبقاو في الظلمات يعمهون.
صورة ماشي فالمستوى.باراكا من الخطابات الاستفزازية التي لا ترقى الى مستوى قضيتنا الوطنية.الصحراء مغربية.و هادشي بلاش منو.
ههههه واعرة هد كريكاتور المغرب معترف بصحرائه بجميع دول العالم وأمريكا هيا الأولى لكم يابوليخاريو وخرائز هههه المغرب دائما الاول عالميا وسيبقى الاول دائمااا وابدا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة ملكنا الغالي محمد السادس الله ينصروه يارب ويحفض هدا الوطن الغالي
اي برلمان واي رئيسه جاء بتزكية الجيش الشرعية له حتى الدول المحترمة الدي لها مؤسسات لاتراهم شرعيين رئيس خارج التغطية من حزب إسلامي وسابقا صحافي الا ان اصبح طبال للجنيرلات يزمر لاسياده واولياء نعمته للجنيرلات هم من نصبوه على البرلمان دولة العالم لا يعرف من يسيرها كان على المغرب طرد سفيرها وارجاع سفير المغرب حتى اصبحنا لاتعرف مبتهم هل هم من يحكم الشعب لانعرف ديانتهم من الروافض الشيعة او ملحيدة لافاىدة من هدا النظام لايعرف الاالفتن والدسائس
الحق يعلو ولا يعلى عليه
على ما اعتقد حتى الكسكس يطلبوا عليه باش يولي ديالهم
وشكرا.
الدبلوماسية المغربية منذ إعتلاء محمد السادس الحكم وهي في إزدهار تام حتى أنه تفوق على والده الحسن الثاني بدبلومسياته اللتي إستقطبت عدة فعاليات للمملكة أما الجزائر فلا زالت منذ القرن الماضي تسبح في نفس التيار حتى أنها تدرس أبناء شعبها نفس العقلية الدكتاتورية المنهزمة دبلوماسيا وعدم الإتزان في الفكر السياسي للمنطقة. ولا زالت الدولة العميقة تستيقظ كل مرة على ضربة من الجارة اللتي تجند كل أجندتها لحماية أراضيها والتوجه بشعبها إلى بر الأمان رغم العديد من الإكراهات الداخلية والخارجية إلى أن المغرب بلد رائد في إفريقيا بشهادات الدول النامية
لماذا الطغمة الفاشية التي تحكم في الجزائر لم تضغط على إدارة بيدن لسحب اعتراف اترام بالقدس عاصمة دولة إسرائيل وتشدقهم بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطين ، إن عدو المغرب والمغاربة هو جار السوء وليس فقط النظام ولكن فئة عريضة من الشعب الجزائري تكن كرها وعداء لملك وشعب المغرب
الطغمة العسكرية الحاكمة تعلم ان انعدام وجود بعبع العدو الخارجي يعني انتفاء مبرر وجودها وتحكمها في خيرات الجزائر
لاحول ولا قوة الا بالله ، واش هاد النظام الجزائري ماعندو مايدار ؟ مقابل غير الجنوب المغربي باغي ياخدوا بأي طريقة !! راه قلنا ليكم الصحراء مغربية حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، رفعت الجلسة
الضربة القاضية اللتي سددها صاحب الجلالة بابرام اتفاق ثلاتي بين المغرب واسراىيل وامريكا لازالت الجزاىر لم تستفق منها بعد .التراجع عن الاعتراف مفاده التراجع عن اتفاق ابراهام والتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء مفاده التراجع عن اتفاق كامب ديفد اوسلو وجميع الاتفاقيات اللتي عقدها العرب مع امريكا واسراىيل . ثانيا المغرب لم يطلب من امريكا اعترافا بالصحراء بل امريكا هي من اقدمت على هته الخطوة لحسابات متعلقة بامنها القومي ومخططاتها الاستراتيجية للعقود القادمة و خدمة للنظام العالمي الجديد اللذي ستبدا ملامحه مع نهاية الجاىحة.اما الجزاىر فخرابها سيكون على يد عصابة لبوليزاريو كما قال احد شيوخهم الحكماء.
لو استتمر هؤلاء الاخوة الاعداد هاته الاموال التي تنفق علا لوبيات لمعاكسة المغرب في صالح شعبنا الجزائري شقيق لكان خير …ونطلب من الله العلي العضيم ان يوحد المسلمين
لايجب أن ننسى مستقبلا أبدا كل ماتقوم به الجزائر الخبيثة من أجل تقسيم المغرب، كما أنه ليس هناك أي مبرر لطلب فتح الحدود مع هذا العدو، مادامت نواياهم مفضوحة…
إستمرار مشكل الصحراء المغربية في مصلحة إسبانيا و فرنسا أكتر من الجزائر نفسها.
هو بغاء وقوادة سياسية على حساب الشعب المغبون، يدفع من يمارسه المال والإمتيازات لمن يبحث عن المتعة السياسية. لقد ذاب الثلج وظهر المرج وتحطمت أواني تاجر الفخار.
نهاية استمرار النظام العسكري الجزائري في السلطة مسألة وقت فقط،حيث سيحيى الحراك من جديد وينزل الشعب الجزائري إلى الشارع فور نهاية وباء كورونا للمطالبة بالحرية و بدولة مدنية عوض دولة عسكرية فاشلة.أما الصحراء المغربية فقد حسم أمرها ،يبقى أن تطالب البوليزاريو بدولة مستقلة تحمل اسم الجمهورية العربية التندوفية الديمقراطية.
قريبا سيأتي دور الجمعية الجزائرية لتربية الدواجن مراسلة الرئيس الأميريكي حول قضية الصحراء.
مستوى طايح أخويا مانوصلوش حتى لهاد المستوى كون بعقلك
إنهم لا يعرفون الا مكريران ولا مؤ سساتها .فاللامركيون لا يحبون من يضغط عليهم بهذا الشكل. فالولايات المتحدة الا مريكية تتصرف وفق قناعاتعا و مساطرها القانونية والدستورية. دولة الحق والقانون.
أما أن يأتي من يملي عليها سياستها الخارجية من طرف برلمان لا يمثل حثى 25% من الشعب فهذا غريب جدا.
الجزائر اولها لها تقرير مصير شعبها وان تكون لها الديمقراطيه وحقرق الانسان وشدعيه ااتنتخابات الرئاسيه وان يكون البرلمان الشرعي عبر النتائح الانتخابيه ٫ ومن تكون الجزائر ان تحشر نفسها في القضيه ليست قضيتها الم ترعي ان لا علاقه لها بالقضيه الصحراويه ٫ الم تدعي ات القضيه الفلسطينيه القضيه الاولر للجزائر لمادا البرلمان الجزائري يبحث رساله بايدن لتقل السفاره الامريكيه الر تلابيب يتاجرون بالقضيه الفلسطينيه ٫هل تعتبر ان البلدان العالم اغبياء ٫ وليس من مصلحه الجزائر ان يسحب بايدن الاعتراف سيكون دمارا للجزائر والخراب للجزائر وتجد الشعب الجزائد للانتحار ٫ اهتموا بالحليب والبطاطس
ههههههه يصبون الماء في الرمل، أرسلت غرفتي البرلمان الجزائري الإدارة الامريكية لكي تهنيها وايضا من اجل التراجع على الاعتراف فإذا بأمريكا اليوم تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر.
يبدو ان اثار وتبعات التصهين ظهرت بسرعة انحطاط اخلاقي يلخصه الاكاريكاتور ههههه ههههه
الحل هو الحرب ومسح شيء اسمه الجزائر من الوجود لعلمك فقط الجزائر عبر التاريخ لم تستطع منع قوة استعمارية من دخولها دائما كانت سهلة المنال
برسالة البرلمان الجزائري إلى بايدن للتوسل له بالتراجع عن الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء يتجلى بكل وضوح أمام العالم أن المشكل جزائري بالدارجة الأولى بوجود للاجئين مجهولي الهوية جمعهم النظام الجزائري بمخيمات تندوف لاستعمالهم كوسيلة ضد المغرب فاصبحوا يعد مرور 45 سرطانا ينخر جسده…
سواء إعترفت أمريكا بمغربية الصحراء أو لم تعترف فالمغرب في وصحراءه و الصحراء في مغربها بغيتو أولا كرهتو يا نكاري لخير نريدكم أن تواجهونا مباشرة لكي نلقنكم درساً آخر عوض الإختباء وراء تقرير المصير و البوليزاريو
كان الجواب هو تحدير الامريكيين للسفر لبلدهم واصفا إياه بلد غير آمن و يحتضن الإرهابيين. المقصود هي البوليزاريو. ( دوقوا من لمسكي).الإدارة الأمريكية لم تبالي برسالتهم و لا حتى بتهنيءتهم.
الكاريكاتير تحفة، تحية للفنان عماد، احيانا صورة تغنيك عن المقال.
ولماذا لا يراسل برلمان الاضحوكة الاءقليمية بايدان من اجل مناشدته باءلغاء قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب ءالى القدس،اليست الجزاءر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة نفاقا،لقد سقطت الاءقنعة،نظام لا شغل له ولا ملف يشغل باله غير الصحراء المغربية؟؟!!,ولكن مع من؟؟؟مع المراركة غتصور غير البرد.
هههههههه معلم هادي تقنتيها مزياااان و في النهاية الصورة معبرة عن واقع النظام المخزني الببغاء من شيمنا
كاريكاتير ولا أحسن يشرح الواقع الحي و المؤسف لربيبة وحاضنتها . فعلا العزل و الاعتزال…هههه
العجب فهاد الجزاىريين لماذا تكرهون المغاربة إلى هذا الحد. لكن المثل يقول إتق شر من أحسنت إليه.
… العسكري الجزائري وزن لدى الشعب الجزائري الذي انتفض ضده مدة سنة من حراك متواصل ، فكيف يكون له وزن لدى القوى الدولية .
و اذا لم تكن لجنرالات بوخروبة القدرة على نقل مقر الجمهورية العربية الصحراوية من تندوف الى الداخلة سنة 1979 بعد ان انسحبت موريتانيا من اقليم واد الذهب وسلمته للبوليزاريو الذي انهزمت مليشياته في معركة بئر أنزران شر انهزام , فكيف تكون لهم القدرة اليوم على تحقيق اوهامهم واحلامهم في النزاع المفتعل حول الصحراء.
الاتفاق الثلاثي بين المغرب وامريكا واسرائيل اتفاق اقتصادي اكثر منه سياسي مرتبط بالخطة الأمريكية ” ازدهار افريقيا” غير القابلة للتراجع.
مادامت مصالح امريكا مع المغرب . وامريكا تعلم ان من يتحكم قي الجزائر عبر ضباط عسكريين في كل ثكنة عسكرية هي روسيا عدوتها اللدودة وان الجزائر حاضنة للارهاب ومستثبة للفوضى في المنطقة . وما دامت الجزائر لا تخضع باهتمام الولايات المتحدة ولاتحظى بثقتها فلن تتراجع عن ما بدأته مع المغرب اقدم حليف استاتيجي لها في القارة الافريقية .
النظام الجزائري يعاني الافلاس لأن اهم مورد للمال قد نضب او لا قيمة له في السوق الدولية . لانه عوض ان يقوم باستثمار اموال البترول والغاز في صناديق استثمارية سيادية لتنمية البلاد واغناء الشعب صرفها في تغذية النزاعات الاقليمية وتمويل عصابة انفصالية ضد المغرب وتحويل بعضها لحسابات الجنرالات ومن يخدمون مصالحهم وجماعات ضغط في امريكا تاعني الخرف من كبر سنها وغبائها السياسي .