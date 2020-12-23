“النقد الدولي” يُشيد بالمغرب ويتوقع ركوداً اقتصادياً بـ7.2 في المائة..

يتوقع خُبراء صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي ركوداً أقوى بحوالي 7.2 في المائة خلال السنة الجارية، على أن ينتعش خلال العام المقبل بحوالي 4.5 في المائة، مع تلاشي آثار الجفاف والوباء.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراتها ضمن المادة الرابعة لسنة 2020 مع المغرب، إن انتعاش عائدات السياحة والصادرات سيُؤدي إلى تحسن تدريجي في عجز الحساب الجاري.
ومع ذلك، أشار خبراء المؤسسة المالية الدولية إلى أن هذه التوقعات تبقى مُحاطةً بعدم اليقين المرتبط بالأساس بتطور وباء كورونا والتقدم في عمليات اللقاح في كل من المغرب وشركائه التجاريين.
واعتبر الصندوق أن الاستجابة السريعة للسلطات المغربية ساعدت في احتواء تداعيات الوباء، ومع ذلك تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في النصف الأول من السنة الجارية بسبب التأثير المزدوج للأزمة الصحية والجفاف.
وتشير مُعطيات المؤسسة المالية الدولية إلى أن التباطؤ الاقتصادي بالمغرب تسبب في زيادة معدل البطالة ليصل إلى حوالي 12.7 في المائة في الربع الثالث من السنة الجارية، مقابل 9.4 في المائة.
ولاحظت البعثة أن عجز الحساب الجاري زاد خلال السنة الجارية بسبب انخفاض عائدات السياحة، ومع ذلك أشارت إلى أن التحويلات التي قام بها أفراد الجالية، مع انخفاض الواردات، أدت إلى احتواء احتياجات التمويل الخارجي، إذ ظلت الاحتياطات من العُملة الصعبة في مستوى مريح مقارنة بمستوى السنة الماضية؛ وذلك بفضل سحب خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، واللجوء إلى التمويل الخارجي.
وبخصوص القطاع البنكي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك نجت حتى الآن من الركود بشكل جيد نسبياً، إذ استمرت القروض في الزيادة خلال السنة الجارية بفضل الاستجابة القوية للبنك المركزي التي أدت إلى تحسين ظُروف السيولة وخفض أسعار الفائدة، وخطط القروض المضمونة من طرف الدولة.
واتفق مسؤولو النقد الدولي على أن السياسة المالية التي اعتمدها المغرب دعمت بشكل مناسب الأسر والشركات في أعقاب تداعيات الوباء من خلال المساهمات الطوعية التي تقاطرت على صندوق تدبير جائحة كورونا.
وأكد الصندوق على ضرورة استئناف الضبط المالي بمجرد تعافي الاقتصاد من الوباء، كما شجع على ضرورة وضع الدين العام في مسار تنازلي حازم مع مزيد من الإصلاحات الحاسمة لتحسين السياسة الضريبية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
وأثنى النقد الدولي على التقدم المحرز في إطار الزيادة في مرونة سعر صرف الدرهم، ودعا إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في إطار استهداف التضخم، كما اعتبر أن القطاع البنكي نجح حتى الآن في تجاوز الأزمة بشكل نسبي، لكنه شدد على ضرورة استمرار المراقبة الوثيقة لتأثيرها على جودة الأصول المصرفية من خلال اختبارات الضغط المنتظمة.
يتوقع ركودا ب 7.2% ويشيد بالمغرب فهم تسطا
بمعنى آخر كايقولو للمغرب راه غادي الاقتصاد ديالكم يمشي للهاوية ولكن نتوما كليان مزيانين أجيو عندي نعطيكم الكريدي باش نتمتع بالفوائد.
ركود اقتصادي يبلغ 7,2%. أنا لم أعرف في حياتي ركودا ولكنه بنسبة مائوية. الركود هو البقاء في مكانه، لا طلوع و لا هبوط. أما المقصود هنا بالطبع فهو تقهقر اقتصادي بنسبة 7,2%، لأن الركود = 0%
اين هو تشييد و هي كلها تحذيرات و تشاوءم من المستقبل
ارتفاع احتياطي العملة يقابله ارتفاع في الدين الخارجي اذا تعثرت السياحة للعام التالي فإننا سنشهد بلاد غارقة في الدين وسيناريو الارجنتين ليس ببعيد
للعلم الارجنتين تملك ساكنة اسرائلية كبيرة لكنها لم تنفعنا بل استحودت على 90 بالمئة من الدخل الخام الارجنتين و تركت 70 بالمئة من السكان تحت الفقر بسيطرتها على الاراضي الخصبه و البنوك و اغراق السكان بالقروض
وهذا مدفع هيتلر الانتقام من اليهود
اغاضني العنوان بصراحة..
“النقد الدولي” يُشيد بالمغرب ويتوقع ركوداً اقتصادياً بـ7.2 في المائة..
عارفين القطاعين الحيوي الاول متوقف الا وهو السياحة..
ربما سترجع الامور الى طبيعتها السابقة على الاقل بداية من 2023..
القطاع الثاني الفلاحي…كيتمشى بالستارتير..
حالة الجفاف وانكماش كمية الفرشة المائية والسدود يندر بازمة..
القطاع الثالث الصناعي.. نعلم انه رهين بفتح الاستثمارات في وجه القطاع الخاص والاموال الاجنبية، الا اننا نعلم ان القيود المفرضة من اهل الريع والاحتكار لا يتركون فرصة لخلق فرص شغل بوتيرة اسرع.
البنك الدولي والنقد ديما يشيدان حيت نتايا زبون..ولكن نهار طيح بين يديهوم بحال الارجنتين، ديك ساعا لا داعي للمدح..
اما فيما يخص نمو فلن يتجاوز 4%, مهما حصل…هاته الارقام يعرفها جيدا السيد الوزير الدي سيترك منصب المالية لتقلد منصب بنك المغرب، لصاحبه الجوهري الحاصل على التقاعد.
الأقتصاد القوي لأي بلد هو القادر على أمتصاص تدعيات أي أزمة مهما كانت طبيعتها والحمد لله أقتصاد المغرب متنوع وغير معتمد على الريع وقادر على تجاوز هذه الأزمة خصوصا مع وجود رؤية سياسية ثاقبة يقودها صاحب الجلالة.
هذا تناقض في حد ذاته كيف أن الصندوق النقد الدولي يشيد بالمغرب وفي نفس الوقت يتوقع ركودا اقتصاديا