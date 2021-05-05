النقل المدرسي يدفع طلبة "إعزانن" إلى الاعتصام

خاض عدد من طلبة جماعة إعزانن الذين يتابعون دراستهم بالكلية متعددة التخصصات بالناظور اعتصاما ليليا بمقر الجماعة سالفة الذكر، احتجاجا على حرمانهم من النقل المدرسي، وبالتالي عدم التحاقهم بالكلية التي تبعد بأكثر من 44 كيلومترا عن مساكنهم.

وتعود مشكلة توقف النقل الجامعي لطلبة جماعة إعزانن، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، إلى تاريخ 6 مارس المنصرم، بسبب خلاف بسيط نشب بين طالب وسائق إحدى الحافلات، ليتفاجأ الجميع بقرار توقف النقل الجامعي بشكل نهائي.

واضطر الطلبة على إثر ذلك إلى التنقل صوب الكلية على متن سيارات الأجرة، ما فرض عليهم الكثير من التكاليف المادية إضافة إلى التأخر عن المحاضرات، قبل أن يقرروا خوض أشكال احتجاجية انتهت باعتصام ليلي بمقر الجماعة للمطالبة بإعادة النقل الجامعي.

نبيل المسعودي، رئيس جمعية طلبة بني بوغافر، قال إن “قرار توقف النقل الجامعي، وبالتالي ضرب مصلحة الطالب عرض الحائط، ليس له أي مبرر، باعتبار أن خلافا بسيطا بين طالب وسائق حافلة لا يمكن أن يفضي إلى هذه الأزمة”.

وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “جميع المستحقات المالية لشهر أبريل تم دفعها لصالح الجماعة التي تشرف على النقل الجامعي، دون إيجاد حل فوري وعاجل لهذا المشكل، لتظل أربع حافلات مركونة أمام مقر الجماعة دون جدوى”.

وأوضح المسعودي أن اجتماعا سابقا للطلبة مع المسؤولين بحر الأسبوع المنصرم لم يفضِ إلى أي تعاط جدي ومسؤول مع الملف، لتبقى الأمور على حالها، خاصة في هذه المرحلة من نهاية الموسم الدراسي التي يحتاج فيها الطلبة إلى حضور يومي لمتابعة واستيعاب مقرراتهم الدراسية.

وأكد المتحدث، في ختام تصريحه لهسبريس، أن “الطلبة المتضررين سيتخذون أشكالا أكثر تصعيدا في حالة استمرار هذا المشكل”.