النمسا تتضامن مع إسرائيل برفع علم الدولة العبرية

رفعت النمسا العلم الإسرائيلي على عدد من المباني الرسمية الجمعة تعبيرا عن تضامنها مع الدولة العبرية في مواجهة “الهجمات” التي تطلقها من “قطاع غزة” حركة “حماس ومجموعات إرهابية أخرى”.
وكتب المستشار المحافظ سيباستيان كورتس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه “أدين بشدة الهجمات على إسرائيل من قطاع غزة”، مؤكدا أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات”.
وأضاف “لإظهار تضامننا الكامل (…) رفعنا العلم الاسرائيلي” على مقري المستشارية ووزارة الخارجية.
من جهته، قال وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ “لا شيء يبرر إطلاق أكثر من ألف صاروخ حتى الآن على إسرائيل من غزة من قبل حماس ومجموعات إرهابية أخرى ونحن ندعم بقوة أمن إسرائيل”.
وانتقدت تركيا التي تدافع بقوة عن القضية الفلسطينية وتوترت علاقاتها مع النمسا منذ سنوات، هذه الخطوة الداعمة لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة على تويتر إن رفع العلم الإسرائيلي “ليس أخلاقيا. إنه ليس إنسانيا، وطالما أنكم تتصرفون بهذه الطريقة فإن إسرائيل ستواصل اعتداءاتها بلا خوف”.
من جهة أخرى، فتح مكتب المدعي العام النمساوي تحقيقا بعد تصريحات معادية للسامية خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين الأربعاء في فيينا.
وكانت اسرائيل استدعت في العام 2000 سفيرها في النمسا احتجاجا على دخول حزب الحرية اليميني المتطرف الذي أسسه نازيون سابقون، إلى الحكومة. وتطال هذا الحزب باستمرار فضائح مرتبطة بمعاداة السامية.
ولم يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجددا إلا بعد ثلاث سنوات.
وعندما تولى رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة مع حزب الحرية النمساوي في ديسمبر 2017، جعل سيباستيان كورتس تعزيز العلاقات مع إسرائيل إحدى أولويات سياسته الخارجية.
لكن إسرائيل رفضت جميع الاتصالات مع الوزراء المعينين من قبل اليمين المتطرف الذين عادوا إلى صفوف المعارضة في ماي 2019.
والنمسا دولة محايدة عضو في الاتحاد الأوروبي يحكمها الآن تحالف بين المحافظين والخضر.
وفي مارس الماضي قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بزيارة رسمية إلى فيينا التي تستضيف أحد مقار الأمم المتحدة والمفاوضات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وفي الولايات المتحدة دعا الجمهوريون الخميس الرئيس جو بايدن إلى وقف هذه المحادثات مشيرين إلى وجود صلة بين إيران وإطلاق الصواريخ من حماس.
الصهاينة اليهود والصهاينة المسيحيين ملة واحدة. ونحن الإخوة في الدم والاسلام نمنع من التعبير في وقفاتنا التضامنية مع الفلسطينيين..
لم يظهر لكم من شيء سوى التسويق للعلم الصهيوني وحلفاءهم ولم تطلبوا من اجل محاربة التطبيع ولا نصرة فلسطين الموت للصهاينة والمتصهينين وعاشت فلسطين حرة ابية والنصر لاهل فلسطين والصهاينة الى زوال
النمسا دولة عندها نزغة يمينية أحيانا متطرفة و تضامنها مع إسرائيل الا لتصحيح الماضي الأليم لليهود خلال حكم النازية.
قلة الحيا و النفاق…………
تطلقها من “قطاع غزة” حركة “حماس ومجموعات إرهابية أخرى”.
الصواب هو :
تطلقها من “قطاع غزة” حركة “حماس ومجموعات من المقاومات الاخرى”.
تسمى حركة مقاومة. وليست حركة ارهابية
المستشار الحاكم في النمسا هو من المثليين والذي كان قبله ضغطت إسرائيل لتعليق عضويته بلاده لأنه اعتبرته من بقايا هتلر ولم يرفع التعليق عن النمسا إلا بعد أن قدم استقالته.. إسرائيل تضغط ليصل الى الحكم إلا من يقدم لها الولاء من المثليين والزنادقة وأعداء الإسلام والعرب
C’est vraie que Surtout la Suisse et parfois l’Autriche et l’Allemagne sont trop commandés par les vrais Nazis-Fascistes Sionistes barbares C’est pourquoi on les appellent ‘neutres’ Mais c’est vraie que les américains, français, anglais et toute la mafia occidentale assassin (USA+Europe) dominent tout mouvement de résistance pour que les peuples européens, arabes, le peuple palestinien en premier retrouvent leurs libertés…
Mais bon la lutte continue partout sur cette planète pour que tous les criminels sataniques gouvernant ce monde disparaissent dans un bref délai au moins pour les centaines d’années qui viennent!
Amine!
نتمنى ان تضع الحرب اوزارها. خسائر في الارواح والممتلكات من الطرفين وكراهية تتربى في الاجيال الصاعدة لا تخدم السلام والعيش المشترك.
نعرف تيهوديت أكثر منكم يا النمسا قتلتم وعذبتم واغتصبتم من اليهود أكثر من 6 ملايين واليوم تريدون الوقوف إلى جنب اليهود تظنون أنكم سوف تمحون ماضيكم الإرهابي على ظهر الشعب الفلسطيني الأبي الفلسطينيين لم يقتلوا ما قتلتم من اليهود الفلسطينيين كما تدعون للحق في إسرائيل أن تعيش في أمان كذلك الفلسطينيين بشر وحجر وشجر لهم الحق في العيش في أمان ، حتى اليهود أنفسهم يستنكرون ما تفعله القوة الإسرائيلية من قتل وتشريد في حق أناس بسطاء وأنتم تريدون إرضاء الصهاينة بخرجاتكم البهلوانية
من هم الارهابيين الصهاينة ام الفلسطينين الذين يقتلون بدماء باردة من طرف الصهاينة يجب أن تسمى المسميات بأسماء ها جميع الأنبياء كان عندهم مشكلة مع الصهاينة هذه سنة الحياة.غزة للعزة لا العبودية الغزاويين ليسوا ارهابيين بل مرابطين إلى يوم الدين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين واذل المتخاذلين آمين.
ربما هناك خطأ في الطباعة
من القاتل و من المقتول
من الغازي و من المستعمر
ربما هناك خطأ في الألوان
سحق و درس و تقتيل و تهجير
و اعتراف بشرعية سفك الدماء
هنيئا فضع العلم فوق جذران جميع الدول
بل فوق مآذننا و مساجدنا
و سنصلي بسورة الصمت المطبق
تكبيرة الصمت داخل معابد أكلة البشر
و إمامنا الثاثار
ما يغيض هؤلاء النمساويون هو أن هتلر ولد ونشأ في النمسا. وهتلر هو الهاجس والكابوس الابدي لليهود .
تانيا هو أن هتلر ضم النمسا الى المانيا دون مقاومة من الشعب والجيش النمساوي .بل اكثر من هذ تم استقبال
هتلر من طرف الشعب النمساوي استقبال المنتصرين الأبطال.كل النمساويين خرجوا للشوارع أمواجا بشرية للترحيب به.
الفيديوات الموثقة للحدث متوفرة في اليوتيوب لكن مع حذف التعليقات .
لماذا لا تقوم الدول العربية كذلك برفع العلم الفلسطيني قرب أعلامها تضامنا مع هذا الشعب المغلوب على أمره.