النمسا تتضامن مع إسرائيل برفع علم الدولة العبرية

رفعت النمسا العلم الإسرائيلي على عدد من المباني الرسمية الجمعة تعبيرا عن تضامنها مع الدولة العبرية في مواجهة “الهجمات” التي تطلقها من “قطاع غزة” حركة “حماس ومجموعات إرهابية أخرى”.

وكتب المستشار المحافظ سيباستيان كورتس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه “أدين بشدة الهجمات على إسرائيل من قطاع غزة”، مؤكدا أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات”.

وأضاف “لإظهار تضامننا الكامل (…) رفعنا العلم الاسرائيلي” على مقري المستشارية ووزارة الخارجية.

من جهته، قال وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ “لا شيء يبرر إطلاق أكثر من ألف صاروخ حتى الآن على إسرائيل من غزة من قبل حماس ومجموعات إرهابية أخرى ونحن ندعم بقوة أمن إسرائيل”.

وانتقدت تركيا التي تدافع بقوة عن القضية الفلسطينية وتوترت علاقاتها مع النمسا منذ سنوات، هذه الخطوة الداعمة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة على تويتر إن رفع العلم الإسرائيلي “ليس أخلاقيا. إنه ليس إنسانيا، وطالما أنكم تتصرفون بهذه الطريقة فإن إسرائيل ستواصل اعتداءاتها بلا خوف”.

من جهة أخرى، فتح مكتب المدعي العام النمساوي تحقيقا بعد تصريحات معادية للسامية خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين الأربعاء في فيينا.

وكانت اسرائيل استدعت في العام 2000 سفيرها في النمسا احتجاجا على دخول حزب الحرية اليميني المتطرف الذي أسسه نازيون سابقون، إلى الحكومة. وتطال هذا الحزب باستمرار فضائح مرتبطة بمعاداة السامية.

ولم يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجددا إلا بعد ثلاث سنوات.

وعندما تولى رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة مع حزب الحرية النمساوي في ديسمبر 2017، جعل سيباستيان كورتس تعزيز العلاقات مع إسرائيل إحدى أولويات سياسته الخارجية.

لكن إسرائيل رفضت جميع الاتصالات مع الوزراء المعينين من قبل اليمين المتطرف الذين عادوا إلى صفوف المعارضة في ماي 2019.

والنمسا دولة محايدة عضو في الاتحاد الأوروبي يحكمها الآن تحالف بين المحافظين والخضر.

وفي مارس الماضي قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بزيارة رسمية إلى فيينا التي تستضيف أحد مقار الأمم المتحدة والمفاوضات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي الولايات المتحدة دعا الجمهوريون الخميس الرئيس جو بايدن إلى وقف هذه المحادثات مشيرين إلى وجود صلة بين إيران وإطلاق الصواريخ من حماس.