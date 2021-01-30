"النهج الديمقراطي" يرفض طرد عمال للنقل الحضري

عبرت السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي لحزب النهج الديمقراطي عن تضامنها اللامشروط مع عمال شركة للنقل الحضري بخنيفرة، عقب “الطرد التعسفي الذي تعرضوا له”.

وقالت السكرتارية في بيان لها: “أمام صمت وتواطؤ السلطة المحلية، اضطر العمال لتنظيم عدة أشكال احتجاجية، توجت باعتصام مفتوح داخل مقر الشركة”، معلنة إدانتها لـ “الطرد التعسفي الذي تعرضوا له من طرف إدارة الشركة، في خرق سافر لمدونة الشغل على علاتها، ولاتفاقيات منظمة العمل الدولية”.

واستنكرت سكرتارية القطاع العمالي لحزب النهج “صمت وتواطؤ وعجز السلطة المحلية ومفتشية الشغل على إجبار إدارة الشركة على احترام القانون، بإرجاع العمال إلى عملهم فورا”، ونددت بـ”الوضعية الكارثية التي يعيشها العمال وأسرهم جراء الطرد التعسفي، وفقدانهم لمورد رزقهم الوحيد”، محملة “إدارة الشركة، والسلطات المعنية، المسؤولية عن هذه الوضعية، وما قد ينتج عنها من تداعيات اجتماعية وصحية على العمال وأسرهم”.

ونادى البيان “جميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية بمدينة خنيفرة إلى التضامن المادي والمعنوي مع نضالات عمال شركة الكرامة للنقل الحضري”، داعيا “الطبقة العاملة المغربية إلى الوحدة والنضال المشترك حتى القضاء على الاستغلال الرأسمالي”.