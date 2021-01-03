النهج الديمقراطي يطلب "إنقاذ المدرسة العمومية"

جدّد حزب النّهج الديمقراطي مساندته للاحتجاج الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون في مختلف المناطق، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وذكرت الكتابة الوطنية لحزب النهج، في بيان توصلت به هسبريس، أنّه بدل الاستجابة لمطلب الإدماج تتم مواجهة المتكفلين بإعداد أجيال الغد باستعمال القوة العمونية.

ويعتبر النهج الديمقراطي أن “نضالات هؤلاء الأستاذات والأساتذة تهدف، في نهاية الأمر، إلى إنقاذ المدرسة العمومية من مخالب اللوبيات الرأسمالية التي تتربص بها، وبالنتيجة إنقاذ التعليم العمومي من تسليعه والمتاجرة به”.

ودعا النهج “كلّ القوى الديمقراطية والحية الغيورة على المدرسة العمومية لتوحيد صفوفها، وتجسيد تضامنها الفعلي مع هذه الفئة..”.