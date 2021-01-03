النهج الديمقراطي يطلب "إنقاذ المدرسة العمومية"

جدّد حزب النّهج الديمقراطي مساندته للاحتجاج الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون في مختلف المناطق، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وذكرت الكتابة الوطنية لحزب النهج، في بيان توصلت به هسبريس، أنّه بدل الاستجابة لمطلب الإدماج تتم مواجهة المتكفلين بإعداد أجيال الغد باستعمال القوة العمونية.
ويعتبر النهج الديمقراطي أن “نضالات هؤلاء الأستاذات والأساتذة تهدف، في نهاية الأمر، إلى إنقاذ المدرسة العمومية من مخالب اللوبيات الرأسمالية التي تتربص بها، وبالنتيجة إنقاذ التعليم العمومي من تسليعه والمتاجرة به”.
ودعا النهج “كلّ القوى الديمقراطية والحية الغيورة على المدرسة العمومية لتوحيد صفوفها، وتجسيد تضامنها الفعلي مع هذه الفئة..”.
مع العلم يجب إنقاد جل المغاربة من المغرب
محاولة الركوب على مشاكل قطاع منهم.حزب فاشل
من اراد ان يرتقي ويتعلم فبامكانه ذلك ومازالت المدرسة العمومية في خدمة هؤلاء التلاميد الذين لا يضيعوا وقتهم خارج المدرسة الا وفتحوا كتبهم في منازلهم. الاغلبية الساحقة الاخرى لن تتمكن من متابعة الركب ولو اعطيتها كل ما بوسعك في المدرسة.
هذا الحزب يركب على جميع الموجات ليقول لنا أنه موجود. مع العلم أنه لا زال يحن إلى زمن ماركس ولينين ولا ندري هل هو مع المغاربة أوضدهم لأن مواقفه تبعث دائما على الريبة.
غريب أمر هذا الحزب، بالأمس غرد ضد المصالح العليا للمغرب عند إعلان الرئيس الامريكي ترامب الإعتراف بمغربية الصحراء فحزن لفرح المغاربة واليوم يدعوا إلى إنقاذ المدرسة العمومية من الرأسمالية وهلم جرا من مصطلحاته الإديولوجية التي يطمح من خلالها إلى بناء مقر جديد لحزبه الكومبارسي ،
النهج الديمقراطي القاعدي الماركسي اللينيني المعادي للوحدة الترابية من طنجة إلى الكزبرة، حيث أن أقليته تتقاذفها الامواج بعد أصبحت يتيمة بعدما اندثرت الشيوعية .
كل شكر لهاذا الحزب لذي رفض تطبيع جملة و تفصيلا صعب جدا في هذه أيام أن تجد حزب يعبر عن رايه و يدافع عن إديوليجيته
من ليست له غيرة ولا عاطفة على الوطن الذي ياويه ويحميه ويستنشق فيه الهواء ويتمتع فيه بالحرية وهو يعاكس الإجماع الوطني على وحدة أراضيه (الصحراء المغربية) وكيف له ان يدعي وينصب نفسه مدافعا على التعليم ؟؟؟
حزب خارج السرب ، يركب جميع الامواج ، يدعم الجزائر و البوليساريو و كل ما فيه شر للوطن و المواطن
كان لهذا النهج ان ينقذ نفسه اولا من المفاهيم التي اكل عليها الحمار وشبع وهي الاشتراكية والشيوعية والقومجية العربية وما جاورهما من المفاهيم التي اصبحت لا تجدي نفعا وان ينصت الى هموم البسطاء من المغاربة في الشرق المغربي مثلا الذين يعانون من البرد القارس في هذا الوقت من كل سنة ارجعوا الى رشدكم وانطلقوا من فلسفة الشعب المغربي واحتياجاته وثقافته وهوية ارضه. اما الاساتذة اقول لهم العالم كله في العقود الاخيرة لا يعرف وظيفة مدى الحياة وانا اشتغلت مدة 27 سنة في هولندا ولَم امضي اكثر من 8 سنوات في وظيفة واحدة وحاصل على دبلوم عالي في الدراسات الاجتماعية.
عن أي مدرسة يتكلم هؤلاء؟ إذا علمنا أن أتباعهم من المدرسين -و هم قلة لحسن ااحظ – يأتون سكارى و محششين إلى المؤسسات و يسبون التلاميذ و خاصة الفقراء بالبذيئ من الكلام.
أنشري هسبريس
هذا ملف ذو أولوية ويعتبر القفزة التي يمكن أن تغير عدة أشياء وترقى به إلى مستوى افظل
قطاع التعليم و التطبيب.. و الزراعة.. هم من اوائل الوسائل الضرورية في البلاد