النهضة البركانية تسافر لمواجهة النادي الأهلي

النهضة البركانية تسافر لمواجهة النادي الأهلي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 24 ماي 2021 - 12:30

تتوجه بعثة فريق النهضة البركانية لكرة القدم، اليوم الإثنين، من الدار البيضاء إلى قطر لخوض مباراة كأس “السوبر الإفريقي” أمام النادي الأهلي المصري.

وتنطلق رحلة “النهضة” بعد زوال اليوم الاثنين من مطار محمد الخامس؛ على أن تصل إلى الدوحة في التاسعة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وتقام المباراة القارية يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب “جاسم بن حمد” الخاص بنادي السد، بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي.

ويلعب ممثل كرة القدم الوطنية مباراة “السوبر” بعد تتويجه بطلا للنسخة الماضية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي المصري السوبر الإفريقي كأس الكاف نهضة بركان

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‫تعليقات الزوار

2
  • عسكري
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:34

    من مشجع للجيش الملكي .. كل التوفيق لنهضة بركان .. الصراحة المباراة سوف تكون غاية في الصعوبة نظرا للفرق في مستوى الفريقين .. حتى و ان ضاع الكأس نتمنى تشريف في المستوى للكرة المغربية

    7
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  • الزمامرة
    الإثنين 24 ماي 2021 - 12:41

    الله يستر من شي شوهة. الأهلي فريق عتيد والبراكنة ولا تيخلعو هاد الايامات في البطولة

    -2
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