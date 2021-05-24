النهضة البركانية تسافر لمواجهة النادي الأهلي

تتوجه بعثة فريق النهضة البركانية لكرة القدم، اليوم الإثنين، من الدار البيضاء إلى قطر لخوض مباراة كأس “السوبر الإفريقي” أمام النادي الأهلي المصري.

وتنطلق رحلة “النهضة” بعد زوال اليوم الاثنين من مطار محمد الخامس؛ على أن تصل إلى الدوحة في التاسعة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وتقام المباراة القارية يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب “جاسم بن حمد” الخاص بنادي السد، بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي.

ويلعب ممثل كرة القدم الوطنية مباراة “السوبر” بعد تتويجه بطلا للنسخة الماضية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.