النهضة البركانية تقبل تنحي المدرب السكتيوي

النهضة البركانية تقبل تنحي المدرب السكتيوي
صورة: أرشيف
الأحد 7 مارس 2021 - 10:22

قلبت إدارة نادي نهضة بركان لكرة القدم استقالة المدرب طارق السكتيوي، التي قدمها بعد خسارة “الفريق البرتقالي” أمس أمام الجيش الملكي، بهدفين لواحد، لحساب منافسات البطولة الاحترافية.

ووجهت الإدارة، في بلاغ رسمي، شكر المدبرين واللاعبين والأطر التقنية والطبية إلى المدرب المستقيل بناء على ما قدمه في الفترة التي قضاها مع نهضة بركان.

وتوج السكيتيوي مع الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كما قاد اللاعبين إلى المرتبة الثالثة في الموسم الماضي من الدوري.

الجيش الملكي الدوري الاحترافي طارق السكتيوي نهضة بركان

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