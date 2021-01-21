"النهضة" تستحضر تجربة "اليسار الجديد" بالمغرب

"النهضة" تستحضر تجربة "اليسار الجديد" بالمغرب
صورة: هسبريس
الخميس 21 يناير 2021 - 05:25

لتجربة اليسار الجديد في المغرب، تخصص مجلة “النهضة” الفكرية عددا خاصا مزدوجا.

يقدم هذا العدد 21 و22 من مجلة “النهضة”، قراءات في نصف قرن من تجربة اليسار بالمغرب، لعدد من الأكاديميين والباحثين، هم: عبد الإله بلقزيز، أحمد حرزني، محمد الحبيب طالب، علال الأزهر، العربي مفضال، محمد المعزوز، محمد الوافي، عبد الباقي بلفقيه، نور الدين العوفي، عبد القادر الشاوي، حسن بنعدي، عبد الجليل طليمات، سعيد يقطين، عبد الله الحريف، وحسن السوسي.

كما يتضمن هذا العدد نصوصا حول بيروت وفاجعتها، ومآسيها، خطتها أقلام مغربية وعربية، هي: مرسيل خليفة، بول شاوول، مالكة العاصمي، نجيب العوفي، عبد الغني أبو العزم، أنطوان سيف، عبد الإله بلقزيز، الطاهر لبيب، محمد بنيس، ونور الدين العوفي.

النهضة اليسار الجديد بالمغرب بيروت مجلة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 7

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39 1

منع لقاء بغرفة التجارة

صوت وصورة
مستجدات قضية "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40 8

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40 13

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40 4

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33 9

مطالب بفتح محطة ولاد زيان