"النهضة" تستحضر تجربة "اليسار الجديد" بالمغرب

لتجربة اليسار الجديد في المغرب، تخصص مجلة “النهضة” الفكرية عددا خاصا مزدوجا.

يقدم هذا العدد 21 و22 من مجلة “النهضة”، قراءات في نصف قرن من تجربة اليسار بالمغرب، لعدد من الأكاديميين والباحثين، هم: عبد الإله بلقزيز، أحمد حرزني، محمد الحبيب طالب، علال الأزهر، العربي مفضال، محمد المعزوز، محمد الوافي، عبد الباقي بلفقيه، نور الدين العوفي، عبد القادر الشاوي، حسن بنعدي، عبد الجليل طليمات، سعيد يقطين، عبد الله الحريف، وحسن السوسي.

كما يتضمن هذا العدد نصوصا حول بيروت وفاجعتها، ومآسيها، خطتها أقلام مغربية وعربية، هي: مرسيل خليفة، بول شاوول، مالكة العاصمي، نجيب العوفي، عبد الغني أبو العزم، أنطوان سيف، عبد الإله بلقزيز، الطاهر لبيب، محمد بنيس، ونور الدين العوفي.