النيابة العامة تتابع "معنّف أساتذة" في حالة اعتقال

قررت النيابة العامة بالرباط متابعة “معنف أساتذة التعاقد” في حالة اعتقال، بعدما جرى توقيفه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، على خلفية ظهوره في أشرطة وهو يعرض محتجين للضرب في الرباط.
وجاء قرار متابعة “س.ب” في حالة اعتقال بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، قبل أن يتم تقديمه أمام وكل الملك لدى ابتدائية الرباط الذي واجهه بتهم “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.
دابا عطيونا الاصق من التخربيق كل مرة واش هذا مقدم أو غير كان دايز و عجبو الحال بدا يضرب فبنادم
ومادا عن المسؤول في الشرطة الذي سمح له وفتح له الباب لفعل ذلك؟؟؟؟؟
عنف بجميع الطرق المهينة هذا خاصو 5 سنوات على الأقل، عوض الاهتمام بالمدرس تنكلون به أمام العالم بأكمله
هل تم الاستماع الى الأساتذة المعنفين ؟؟؟
شخصيا، أود أن أعرف سبب قيامه بهدا، ما دافعه؟؟؟