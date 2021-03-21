النيابة العامة تتابع "معنّف أساتذة" في حالة اعتقال

النيابة العامة تتابع "معنّف أساتذة" في حالة اعتقال
صورة: هسبريس
الأحد 21 مارس 2021 - 14:26

قررت النيابة العامة بالرباط متابعة “معنف أساتذة التعاقد” في حالة اعتقال، بعدما جرى توقيفه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، على خلفية ظهوره في أشرطة وهو يعرض محتجين للضرب في الرباط.

وجاء قرار متابعة “س.ب” في حالة اعتقال بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، قبل أن يتم تقديمه أمام وكل الملك لدى ابتدائية الرباط الذي واجهه بتهم “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.

الضرب والجرح وانتحال صفة النيابة العامة‎ معنف أساتذة التعاقد

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‫تعليقات الزوار

5
  • عبدالله
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:32

    دابا عطيونا الاصق من التخربيق كل مرة واش هذا مقدم أو غير كان دايز و عجبو الحال بدا يضرب فبنادم

    106
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  • marocains du Canada
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:32

    ومادا عن المسؤول في الشرطة الذي سمح له وفتح له الباب لفعل ذلك؟؟؟؟؟

    142
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  • مواطن مغربي
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:33

    عنف بجميع الطرق المهينة هذا خاصو 5 سنوات على الأقل، عوض الاهتمام بالمدرس تنكلون به أمام العالم بأكمله

    86
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  • عبده/ الرباط
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:34

    هل تم الاستماع الى الأساتذة المعنفين ؟؟؟

    81
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  • يوسف أ-1
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:37

    شخصيا، أود أن أعرف سبب قيامه بهدا، ما دافعه؟؟؟

    97
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