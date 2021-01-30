النيابة العامة تحقق في فيديو امرأة عارية بمراكش

فتحت مصالح ولاية أمن مراكش، اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من ظروف وملابسات تداول تسجيل مصور يوثق لاحتجاز امرأة في سطح أحد المنازل وهي مجردة من كل ملابسها.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن بمراكش انتقلت، فور اطلاعها على التسجيل، إلى حي سيدي امبارك بمقاطعة المنارة مراكش، وعاينت أمرأة في وضعية نفسية وعقلية غير طبيعية.
وقالت المصادر عينها: “كانت السيدة محتجزة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي للأمراض النفسية والعقلية؛ لتلقي العناية والإسعافات اللازمة”.
وزادت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع والد المعنية بالأمر، الذي يبلغ من العمر 73 سنة، إلى جانب شقيقيها لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع خلفيات وظروف وملابسات هذه القضية.
لنفرض إن لم يرضى أن يقبلها أي مستشفى أمراض عقلية أو لم يجدوا لها مكان فيه كان عليهم على الاقل الاعتناء بها والرأفة بها نظرا لمرضها الغير الطبيعي.هم قاموا بالعكس احتجزوها وهي عارية وفي هذا الطقس البارد ولم يرحموها بل وزادوا من معاناتها بهكدا أفعال التي لا تمت لا لي للاسلام ولا للإنسانية بصلة ومن من من طرف شقيقيها وأبيها اللذي كان من المفروض منه أن يكون سندا لها في مثل هذه الظروف المرضية التي تمر منها السيدة لا أن يزيدوا الطين بلة بفعلهم الشنيع هذا.لا لا لا بصاح نيت.كل يوم اجرام من طرف الدكر ينسيك في الاجرام اللذي قبله وفي الأخير الأنثى من ستدخل جهنم.انها كذبة أبريل
شكرا المسؤولون بمدينة سلا ما يكون سنة او سنتين كان متل هده الواقعة ولاكن احتفظوا بالمريدة و لا تعليق او خزي في شأن المصابة
طبعا لن تجد تعليقات كثيرة هنا على هذا المقال لأنه لا يتضمن فضائح الأنثى.يتضمن فقط فضائح الدكور لذا لن تجد عليه التعليقات بكثرة كما يفعلون مع كل ما يتعلق بالمقالات التي تتحدت عن فضائح الإنات