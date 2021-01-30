النيابة العامة تحقق في فيديو امرأة عارية بمراكش

فتحت مصالح ولاية أمن مراكش، اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من ظروف وملابسات تداول تسجيل مصور يوثق لاحتجاز امرأة في سطح أحد المنازل وهي مجردة من كل ملابسها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن بمراكش انتقلت، فور اطلاعها على التسجيل، إلى حي سيدي امبارك بمقاطعة المنارة مراكش، وعاينت أمرأة في وضعية نفسية وعقلية غير طبيعية.

وقالت المصادر عينها: “كانت السيدة محتجزة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي للأمراض النفسية والعقلية؛ لتلقي العناية والإسعافات اللازمة”.

وزادت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع والد المعنية بالأمر، الذي يبلغ من العمر 73 سنة، إلى جانب شقيقيها لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع خلفيات وظروف وملابسات هذه القضية.