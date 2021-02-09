النيابة العامة تكشف الحصيلة باستئنافية ورزازات

بلغ عدد الملفات المسجلة بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات خلال السنة القضائية 2020، إلى غاية 15 دجنبر من السنة ذاتها، ما مجموعه 17442 ملفا، موزعة بين المراسلات الإدارية، والمواد الزجرية، والشكايات، وخلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والمحاضر، وشعبة التنفيذ الزجري، والمكتب المدني، بالإضافة إلى مختلفات.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المراسلات الإدارية التي توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلغ مجموعها 1266 مراسلة في الفترة المذكورة، وتم إنجازها بنسبة 100 في المائة.

وأوضحت المعطيات سالفة الذكر أن عدد القضايا الزجرية المسجلة بالنيابة العامة نفسها بلغ ما مجموعه 1520 قضية، تم إنجاز 1262 قضية منها، والباقي 258 قضية، أي بنسبة إنجاز بلغت 83 في المائة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد القضايا المسجلة في المادة الزجرية بلغ 1441 قضية، منها 310 قضايا تهم الجنحي العادي رشداء، و29 الجنحي العادي أحداث، و73 الجنحي سير، و375 الجنحي تلبس، و133 الجنايات الابتدائية رشداء، و27 الجنايات الابتدائية أحداث، و148 الجنايات الاستئنافية رشداء، 24 الجنايات الاستئنافية أحداث، و118 الغرفة الجنحية، و85 غرفة المشورة، و97 التحقيق رشداء، و22 التحقيق أحداث.

وبلغ عدد الملفات المخلفة خلال الفترة المذكورة في المادة الزجرية 79 قضية، منها 19 تهم الجنحي العادي رشداء، و6 في الجنحي سير، و7 في الجنحي تلبس، و23 الجنايات الابتدائية رشداء، و4 الجنايات الابتدائية أحداث، و8 الجنايات الاستئنافية رشداء، و1 غرفة المشورة، و7 التحقيق رشداء، و4 التحقيق أحداث.

المعطيات الخاصة بحصيلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات خلال الفترة المذكورة سلفا، والتي توصلت بها الجريدة، تشير إلى تسجيل 489 شكاية إلى غاية 15 دجنبر الماضي، مقابل 29 شكاية (مخلفة)، أي بمجموع 518 شكاية، تم إنجاز 447 شكاية منها، والباقي 71 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 86 في المائة.

وأوضحت المعطيات نفسها أن الشكايات العادية المسجلة بلغت 318، بنسبة إنجاز بلغت 86 في المائة، مع 57 شكاية تهم المعتقلين، أنجز منها 88 في المائة، و98 شكاية من رئاسة النيابة العامة، أنجز منها 91 في المائة، و35 شكاية تهم الامتياز القضائي، أنجز منها 69 في المائة، و3 شكايات مقدمة ضد المحامين، تم إنجازها بنسبة 100 في المائة. كما أن شكاية رسمية واردة تم إنجازها، مع شكاية واحدة ضد العدول تم إنجازها، و3 شكايات ضد المفوضين القضائيين أنجزت بالكامل، وشكايتين ضد الجمعيات تم إنجازها بالكامل.

في المقابل بلغ مجموع قضايا خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف 261 قضية، 13 منها متعلقة بشكايات العنف ضد الأطفال، و39 متعلقة بشكايات العنف ضد النساء. وبلغ عدد محاضر العنف ضد الأطفال تلبس 39 محضرا، وسراح 34 محضرا. وبالنسبة لمحاضر العنف ضد النساء بلغت 37 محضرا تلبسيا، و99 محضر سراح.

وحسب المعلومات سالفة الذكر فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات سجلت في الفترة المذكورة سابقا 85 محضرا تلبسيا، و782 محضرا عاديا، و10 محاضر للامتياز القضائي؛ فيما سجلت شعبة التنفيذ الزجري 76 قضية في سجل تنفيذ العقوبات البدنية، وسجل المكتب المدني 9 طلبات للمساعدة القضائية، و206 من الانتدابات القضائية الجنائية الوطنية الواردة، و1 من الانتدابات القضائية المدنية الدولية الواردة، و170 من طلبات العفو، و6 قضايا تهم الإفراج المقيد بشروط.

وبلغ عدد الموظفين المتابعين في القضايا الجنائية 7 موظفين، مع 56 موظفين آخرين متابعين في القضايا الجنحية؛ فيما بلغت مجموع التشريحات والفحوصات الطبية التي أمرت بها النيابة العامة ذاتها 243 قضية، مع 155 قضية في سجل توجيه ملفات النقض. بينما لم تسجل أي قضية تتعلق بالبحث وإلقاء القبض الدولي.