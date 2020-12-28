النيابة العامة تطلب التحقيق في اختفاء محضر للدرك

وجه ممثل النيابة العامة طلبا لقاضي جلسة بالمحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة، لفسح المجال أمام التحقيق في اختفاء محضر من ملف المتابعة طوال الشهور الماضية، الذي حررته عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد في شأن قضية تتعلق بالضرب والسب والقذف، بطلها مسير شركة “Solute”.

ومنح القاضي مهلة تمتد لثلاثة أسابيع، بعد أن حدد تاريخ 18 يناير 2021 كتاريخ لانعقاد الجلسة المقبلة، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة في الملف الجنحي رقم 13906/2102/2019، بعد أن أثار دفاع ضحية مسير شركة “سولوت” مسألة “عدم وجود محضر للدرك الملكي، وتضليل العدالة عبر صور تمت فبركة تاريخ التقاطها”.

وتعود وقائع هذه القضية، المرتبطة بملف النزاع بين ممثلي ومساهمي الشركة المدنية العقارية “SOLUTE” وشركة الحدائق الخضراء، إلى قيام ممثل هذه الأخيرة بالعمل على مواصلة الأشغال داخل ورش مشروع “إقامة أوزود” السكني، وإقدام مسيري شركة “Solute” على منع العمال من مباشرة الأشغال، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي من طرف مسير “Solute” على مساعد شركة الحدائق الخضراء.

ويرتقب أن تنظر المحكمة نفسها، صباح يوم غد الثلاثاء، في الملف عدد 8704/2102/2018 من أجل السب والقذف والتشهير ضد مسير شركة “سولوت” مرة أخرى في حق زبونه رئيس شركة “الحدائق الخضراء”، بعد أن كان قد أخرج من المداولة لإجراء بحث قبل أن يقرر القاضي الاستغناء عن هذا البحث وإحالة الملف على الجلسة.