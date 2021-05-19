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تعليقات الزوار2
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رغم أنها تعتبر ورقة ضغط بالنسبة للمغرب، لكن مع الأسف تعتبر فشل في السياسة الداخلية لعدم توفر على الشباب على مناصب الشغل و عدم إحترام رغبة الشعب في أي شيئ ( توقيت جزينيتش – زيادة الأسعار -…) يعني زايدين ناقصين
الذي قرر هذه الطريقة يجب ان يحاسب كيفما كان منصبه لقد ارتكب خطأ فادح امام العالم وهو يرى اطفال يتوافدون على مدينة سبتة وهذه فضيحة تاريخية لم يحسب لها من قرر عدم مراقبة الحدود ولم يعرف ان السحر سينقلب على الساحر !!
لك الله ياوطني !!