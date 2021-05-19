أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • مغربي
    الخميس 20 ماي 2021 - 00:20

    رغم أنها تعتبر ورقة ضغط بالنسبة للمغرب، لكن مع الأسف تعتبر فشل في السياسة الداخلية لعدم توفر على الشباب على مناصب الشغل و عدم إحترام رغبة الشعب في أي شيئ ( توقيت جزينيتش – زيادة الأسعار -…) يعني زايدين ناقصين

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حميدات سعيد
    الخميس 20 ماي 2021 - 00:25

    الذي قرر هذه الطريقة يجب ان يحاسب كيفما كان منصبه لقد ارتكب خطأ فادح امام العالم وهو يرى اطفال يتوافدون على مدينة سبتة وهذه فضيحة تاريخية لم يحسب لها من قرر عدم مراقبة الحدود ولم يعرف ان السحر سينقلب على الساحر !!
    لك الله ياوطني !!

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
محكمة ابتدائية جديدة بالمحمدية
الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:31 8

محكمة ابتدائية جديدة بالمحمدية

صوت وصورة
قصص الأنبياء: قصة عيسى عليه السلام
الأربعاء 19 ماي 2021 - 17:30 9

قصص الأنبياء: قصة عيسى عليه السلام

صوت وصورة
معاناة وحلم الهجرة بالراب
الأربعاء 19 ماي 2021 - 14:31 11

معاناة وحلم الهجرة بالراب

صوت وصورة
رونو إكسبريس المغربية
الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:58 13

رونو إكسبريس المغربية

صوت وصورة
قراءة في أحداث سبتة
الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:53 7

قراءة في أحداث سبتة

صوت وصورة
صوم الست من شوال
الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:51 6

صوم الست من شوال