الهجرة غير المشروعة تورط أربعينيا بمدينة العرائش‎

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة العرائش على النيابة العامة المختصة، الأربعاء، أربعينيا من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والمخدرات، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وكشف بلاغ، صادر عن ولاية أمن طنجة، أن توقيف المشتبه فيه يأتي تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني، لتورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وأسفرت حينها عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة في غضون شهري يوليوز ودجنبر من السنة المنصرمة.

‎وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.