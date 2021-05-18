الهجرة نحو سبتة المحتلة

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‫تعليقات الزوار

14
  • سلموي
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:42

    على الحكومة بجميع مؤسساتها ان تسأل نفسها جهارا،ما سبب تسابق شباب المغرب للهروب منه و اللجوء الى دول اوروبا..؟؟ اذا استطاعوا الجواب فسوف يجدون الحلول.. اذا كان ضميرهم حي طبعا

    13
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  • نورالدين
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:42

    لا حول ولاقوة الابالله
    علاش وصلات الحالة الاجتماعية لهاذ الدرجة.
    المسؤولون ف هاذ البلاد شوهونا في العالم.

    4
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  • طالب معاشو
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:43

    طلقوا المغاربة على سبتة و مليلية، ترجع مغربية ف 24 ساعة

    12
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  • jaadore paris 75000
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:44

    خلوهم امشو ادبرو على راسهم راه الخدمة فالمغرب مكيناش ، وغادي اديرو مستقبل ديالهم ويكونو العائلات ديالهم كما دارو لقبل منهم ويجيبو لبلادهم العملة الصعبة .

    7
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  • عابر سبيل
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:44

    دولة ديانا جبانة و تستحق المحاسبة على لي عطا تعليمات يسمح بمرور المهاجرين كاين اطفال رضع و قاصرين بالمئات ووو فقط باش يجبدو ودن داسبانيا و ممكن هاد الانفلات كان يسبب شي كارثة لقدر الله، نحن دولة فاشلة في كل شيء تستغل المواطن لمصالحها السياسية، نقتلو اطفال و مراهقين باش يتحاسب غالي،، طووز فيكم، كاين مسؤوليين كبار فالمغرب ما بغاوش مشكل الصحرا يتحل حيت كيكلو فيه و نهار يتحل مشكل صحرا غتسد عليهم باب رزقهم الله يشتت ليكم شمل كما شتتو شمل المغاربة الله ياخذ فيكم الحق واحد واحد الله ينتقم منكم

    1
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  • بن بطوش
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:45

    إسبانيا دولة ديمقراطية يجب عليها استقبال المغاربة في بلدهم سبتة لضروف إنسانية كما استقبلت بن بطوش

    5
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  • عنتر
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:46

    الله يسهل على كل واحد ما فحالوش ويعاونهوم على الزمان الصعيب،مع هاد الأزمة لي كتعرفها البلاد

    3
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  • مغربي
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:49

    للاسف هدا هوا حال الشباب فالمغرب الحريك الحريك علاش حيث المغريب فشل فتنمية الشباب ادعمو فبلادو اولا عندو الشباب زايد ناقص

    2
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  • ولد حميدو
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:55

    لا داعي للمغالطة فسكان المنطقة كانوا يدخلون و يخرجون من و الى الثغر المحتل فبهدا التصرف يظنون بانهم سيضغطون على المغرب ليفتح لهم مجال امتهان التهريب المعيشي و لكنهم يخدمون اجندات الدولة من حيث لا يدرون و بدون مقابل
    لعلمكم فتجار الثغرين هربوا اموالهم لمدن اسبانية و استثمروا ما كسبوه من المغاربة بعد ان تاكدوا بان المغرب لن يتراجع عن قراره رغم انه جاء متاخرا

    2
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  • ،مسيرة زرقاء
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:57

    مسيرة زرقاء لتحرير سبتة و مليلية .المغاربة أغلبهم على إستعداد لإسترجاع المدينتين.

    3
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  • هشام
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 13:01

    هاذي هي …علاش تعاملو مع العدو ولا نرخي عليك ولادي …لي قتلتهم بالجوع و الفقر و الاهمال و عدم التطور و اهمال التعليم و الصحة و …. ..يالاه

    0
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  • مواطن غيور
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 13:03

    أيها الأخ الكريم إنها تسمى بالحدود الوهمية وليست بالحدود الإسبانية، أما سلطات الاستعمار فتقوم بتسليم المهاجرين للسلطات المغربية وليس التراب التراب المغربي لان هذا الأخير يمتد إلى سبتة كونهامدينةمحتلة. فالاسبان محتلون وليسوا بجيزان
    اعرف تاريخ وجغرافية المغرب فكثير من كلامك في غير محله.

    1
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  • مرزوك عبدالله
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 13:06

    انفر بلدي واحاول هجرة وطني رغما عن انفي لان متطلباتي عسيرة علي قضاؤها جيوبي خالية ودم وجهي منعني من مد يدي وطني لايستحملني وما علي الى البحث عن موطن اخر مورد الرزق قليل وماعلي سوى الرحيل وداعا ياامي ولحضنك الذي ساشتاق اليه فان كتب الله لنا اللقاء فسنلتقي والفرح يحيط بنا واما ان مت فاقول سامحيني

    1
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  • متأسف غيور
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 13:08

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،كاد الفقر أن يكون كفرا يقول المثل ( حتى قط ما كيهرب من دار العرس) نسأل الله تعالى أن يحفظ المغاربة ويرزقهم من فضله

    0
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