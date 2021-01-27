الهجرة والاتجار بالبشر وراء ضبط شخص بالعرائش

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش على النيابة العامة المختصة شخصا، يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بحي “ناباص” بمدينة العرائش، على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش، وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية في إطار شبكة إجرامية تم تفكيكها في غضون شهر أكتوبر المنصرم.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، أن المشتبه فيه أقدم على تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية صوب السواحل الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم للشخص الواحد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وذلك قبل تقديمه أمام العدالة صباح أمس الثلاثاء.