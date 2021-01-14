الهدر المدرسي ينخر أطفال المغرب .. زهاء 305 آلاف تلميذ في 2020

سيل من الأسئلة تقاسمها المغاربة بشأن أرقام وصفوها بـ”المفزعة” تستعرض عدد التلاميذ الذي ينقطعون عن الدراسة سنويا، في مختلف المستويات التعليمية ولأسباب مختلفة؛ فأمام تحديات قاهرة، يختار المتعلم الأمر الأصعب بوقف مساره الدراسي.
وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 304 آلاف و545 تلميذا كانوا ضحايا الهدر المدرسي السنة الماضية، دون معرفة دقيقة بأسباب المشكل الحاصل.
وتتداخل العديد من الأمور في ثني التلاميذ المغاربة عن مواصلة تعليمهم، والبداية من الفوارق المجالية، إذ تعاني القرى بشكل كبير من بعد المدارس وصعوبة وصولها خلال فترات من السنة، فضلا عن انتشار ظواهر عمل الأطفال في سن جد مبكرة.
وتحاول وزارة التربية استدراك المشكل من خلال برنامج عمل يمتد لسنتين، لكنها ستكون أمام اصطدام قوي مع واقع لا يرتفع، خصوصا أمام انتشار الثقافة الشعبية التي تهون الهدر المدرسي، ثم غياب مصاحبة التلاميذ وإقناعهم بجدوى العملية التعلّمية بعيدا عن حسابات الربح المادي.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن العدد المصرح به هو أقل رقم تقديري، لكن الحقيقة تكشف أن العدد أكبر، مذكرا بإحصائيات رسمية سنة 2009 تتحدث عن 400 ألف.
وأوضح الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأرقام المسجلة سنويا فلكية، وأغلبها يسجل على مستويي الابتدائي والإعدادي، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة ليعود المنقطعون إلى الأمية، أي عدم إدراك الكتابة والقراءة.
واستنكر القيادي النقابي هذه الأرقام، مقرا بوجود عطب على مستوى منظومة التربية والتكوين، وزاد: “إنها مسؤولية الدولة كاملة، ونتيجة للإهمال الحاصل”، مطالبا بتمكين التعليم من أن يكون أولوية حقيقية، عوض الاكتفاء بطرح ذلك على مستوى الخطاب.
وأكمل الراقي تصريحه قائلا: “خطاب الأولوية كاذب ومنافق، والدليل قريب جدا زمنيا، إذ جرى خفض ميزانية التعليم من قانون المالية التعديلي السابق، وذلك بالرغم من تأكيد جميع دول العالم على أولوية القطاعات الاجتماعية خلال زمن الجائحة”.
في المغرب حتى الذي ينال الاجازة ويتوقف عن الدراسة نعتبره هدرا مدرسيا لانه بتلك الشهادة لن ينال وظيفة. فماذا سنقول عن هدر تلاميذ الابتدائي والاعدادي…
بما أن الدولة لا تضمن لهم مستقبلا فمن حقهم مقاطعة الدراسة والتوجه لتعلم حرفة أو تجارة تغنيهم في المستقبل بذل تضييع 15 فأكثر بالدراسة دون أي بريق في مستقبلهم ومن جهة أخرى هذا الإنقطاع سيرهب الدولة لتجعل التعليم مجانيا.
هذه فعلا كارثة تنضاف إلى الكوارث التي صنعتها الحكومة ومنظومتها التعليمية الهشة
هذا عدد كبير بزاف وخاص المسؤولين يلقاو الحل والا راه مازال عندنا سنين اخرى فالجهل والامية .
التبعية لماما فرنسا هي من بين اسباب الهضر المدرسي واولها وابسط دليل الساعة اللاقانونين التي فرضت على الشعب المغربي بدون شفقة او رحمة تانيها اللغة الفرنسية التي اكل الدهر عليها وشرب المستقبل للانجليزية ونحن مازلنا نتعب اطفالنا بالفرنسية حتى ادا خرجو لتكميل دراستهم خارج الوطن يصدمون انها لغة لا تجاوز الجزاءر العاصمة والدار البيضاء ونيس وعاصمة مالي والسينينيغال اوا قرينا بكري
التركيز على تعليم لفتيات واوائهم ونقلهم من الى وإهمال طفل او تلميذ ذكر وكترت لعطل وشواهد لمرض الذي يتقدم به عدد من معلمات زد كثرت لولادات اوقات تمدرس 8اشهر ولقسم فارغ من معلمات ومن تلاميذ زد الحجر المنزلي وغلاء لمعيشه و وانتشار لبطاله والفقر بعد تحريض عل مقاطعه الحليب الدي كان يعيش به الفلاح المغربي كله عوامل تجعل من ملاين أطفال تغادر المدارس او تمتنع عن تعليم الأولى ومما زاد طين بله انثقام بنكران وحزبه من لمواطن لمغربي بعد حذف لمقاصه وبيع شعب المغربي لارباب مداريس لخاصه ولمصاحات لخاصه نوار وتامين مرتفع الخ وباع شعب لارباب محطات توزيع لمحروقات وزيادات لهمجيه في ثمن لغزوال واثمان دواء واشطر كهرماء كله عوامل ساهمت في أثقال كاهل الأسر رتفع معد لبطاله طلاق الاجرام تعاطي للمخدرات تلاعب بالمال العام زد زبونيه ولمحسوبيه لحزبيه في تدريس تنقل توظيف مناصب تعينات وظائف زادت حدتها مع افلس حزب وحك مه في تأريخ المغرب وماقوع في كازا خير دليل ان عضوات واعضاد هد لحزب يتملصون من مسؤليه ولفقوه لدوله رغم ان كل شي أصبح بين يديهم تحور خياليه تعريضات بريمات ترقيات في اعز ازمه يمره من وطن ولمواطن وديون غرق
هذا مؤشر خطير جدا .. يجب معالجة الاسباب المؤدية للهدر المدرسي ومراسلة عائلتهم لمعرفة الاسباب وتقديم يد المساعدة لتلاميذ الهوامش … ثم ان على المغرب ان يقر بالتعليم الاجباري ولا يسمح للخروج من الدراسة إلا بعد استكمال مرحلة الثالثة اعدادي على الاقل . يجب التحرك للقضاء على الجهل و الامية و الهدر المدرسي … والمؤسف ان من هذا العدد نجد الاناث بنسبة تزيد عن 60% فكيف سنربي جيل واعي في المستقبل ؟؟
المشكل في المغرب حتي التلميد الدي يدرس يعتبر منقطع عن الدراسة كيف يدرس في القسم سادس لا يعرف كتابة إسمه بالفرنسية والمعلم يتغيب كيفما يحلو له
لا تتعجب من ذلك وليس كل من له شهادة باكلوريا فهو لم يهدر دراسة راه شدو باك ملقاو فين مشيو باك صاحبي و مدارس يريفي ونفيخ نقط سدو بيبان على بزاف و حتى لي تقاتل و حصل على اجازة كي وحل فماستر مع كتشد اجازة خاص تكون بمونسيو باش تقبل ف ماستر و كان ديك اجازة غير معترف بها و الغريب كيولي معترف بها الا حطيتي فلوس و بغيتي تقرا بفلوس كيقلك زيد بعدا حتى لمكتخدموش ناس خليو ناس تقرا و توعى بنيو طرقان لاطفال المغرب العميق اساتذة بعض مناطق راه فحالا مشاو كاجيو فلاندوشين ريزو مكينش تهلاو فتلميذ و فاستاذ و ديرو رقابة و وجدو بنية و تشوفو واش غيبقى هدر
حتى ولو حصلوا على الاجازة، فلن يتم توظيفهم، الوظيفة اصبحت حلم بعيد المنال، بل اصبحت الهجرة اسهل من التوظيف والعيش بكرامة، فأنا لا اقصد التوظيف اللذي لا يتعدى 3000 درهم، واللذي تمهد له شبه الشركات متل انابيب وغيرها.