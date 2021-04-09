الهدوء يعم شوارع الرباط .. و"المتعاقدون" يعتزمون إنهاء الموسم الدراسي‬

عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة الرباط بعد انسحاب “الأساتذة المتعاقدين” الذين خاضوا على مدار ثلاثة أيام ماضية احتجاجات رافضة لـ”مخطط التعاقد”؛ بينما يلوّح الأساتذة الغاضبون بتصعيد جديد، هذه المرّة بخوض إضرابات ومسيرات جهوية.
وقرّر الأساتذة أطر الأكاديميات خوض “معارك” جديدة للرّد على “اعتقال 100 أستاذ متعاقد كانوا قد شاركوا في الإنزال الوطني ليومي الثّلاثاء والأربعاء الماضيين”.
وجرى صباح الجمعة إطلاق سراح 12 أستاذا متعاقدا انضافوا إلى 20 آخرين تم تسريحهم أمس الخميس، بعدما تم عرضهم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط، التي قرّرت متابعتهم في حالة سراح بتهم تتعلق بالتجمهر وخرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة القوة العمومية.
ويخوض “الأساتذة المتعاقدون”، اليوم الجمعة، إضرابا جديدا ردا على “قمع المسيرة الاحتجاجية” ليوم الثّلاثاء، بينما تشير مصادر إلى أنّ “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيصدر قرارات تصعيدية جديدة”.
وبرّر “الأساتذة المتعاقدون”، الذين يخوضون احتجاجات دورية في العاصمة الرباط، خطوة التّصعيد بغياب إشارات إلى فتح حوار معهم، لاسيما بعد “اعتقال” 20 أستاذا خلال آخر مسيرة نظموها في الرّباط، وهو ما زاد من غضب الأطر التعليمية.
ويتدارس الأساتذة أنفسهم خيارا تصعيديا آخر للردّ على “صمت” وزارة التربية الوطنية، يتمثّل في إنهاء الموسم الدّراسي الحالي، والدّفع نحو اتخاذ إجراءات “راديكالية”، فيما ترفض أطراف داخل “تنسيقية أساتذة التعاقد” هذا الخيار، بالنظر إلى “كلفته الباهظة”.
ولم يثنِ قرار السّلطات العمومية منع أيّ تجمّع في مدينة الرباط تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية “الأساتذة المتعاقدين” عن خوض “إنزالهم”؛ فيما استبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة “خطوة” النّزول إلى شوارع العاصمة بإصدار إشعار تخبر من خلاله الأطر التعليمية بمنع كل أشكال التجمهر.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ولد شعب يضيع عقنا بالسياسة …… والسلام عليكم ولد لي لباس عليه راكم عارفين بلا منشرح
الاساتدة المتعاقدين هم من صوتوا لحزب العدالة والتنمية
ااسلام عليكم
على الأساتذة فهم أن التعاقد أكبر من الحكومة والوزارة، فلا تحملوهما ما لا طاقة لهما به.
حالة الاستثناء والطوارء استغلال للظرفية فقط.
الملف كبير وكبير جدا ومن أعلى مستوى، نصيحة بدلو ساعة باخرى.
بغيت الخير لماع الناس. و لكن داكشي لي كا تديرو فيه ا ولاد… الناس ماشي معقول. اغلبكم غير ناضج و غير مؤهل للتدريس. كا تكرفصو على التلاميذ و خصوصا فالقرى و بغيتو الخلصة مزيانة و الراحة و الشواهد الطبية… الخ إلى رجعوكم للثانوية و راقبكم ما غادي تنجح فيكم الأغلبية. المعلمين لي قبل منكم ضربو تمارة فالجبال و أغلبيتهم خدمو بجد و شدو فلوس الحلال.
لو كانت تهمهم مصلحة التلاميذ لكانت الوقفات في الويكاند و العطل و ليس طيلة أيام الأسبوع. زمان كانت مهنة التعليم رسالة ملقاة على عاتق ممتهنها . كان المعلم يضحي من وقته و حتى من ماله ليكون ليريح ضميره المهني (كاد المعلم ان يكون رسولا) آه يا زمن
هاد المصطلح ديال فرض عليهم التعاقد ماشي معقول الناس مشاو ووقعوا على الوثيقة بكامل الارادة والوعي ديالهم ودابا دايرين احتجاجات الضحية الوحيد فيها هو التلميذ سيروا قدموا استقالات جماعية و ديروا مشاريع شخصية راه الوظيفة العمومية كتعلم الكسل وكتحد من الابتكار
يجب عليهم أن يعودوا إلى رشدهم، لم يجبرهم أحد على قبول التعاقد في بادئ الأمر.
يجب الرد بحزم على الأساتذة المتعاقدين الذين يتركون الأطفال بدون دراسة وذلك بفسخ العقد مع الذين لايحترمونه ومتابعة كل من يشارك في تجمهر دون رخصة وعدم مراعات الظرفية الوباءية
ماذا ننتظر من مجتمع متخم بثقافة الحقوق و يعاني فقرا مذقعا على مستوى ثقافة الواجبات؟ لا غرابة أن يكون المشهد العام مرسوما بالانحطاط و لا شيء غير الانحطاط.
إذا رفض الأساتذة القيام بعملهم وتدريس التلاميذ يعد وهم الضحية، يعد هدا خطأ جسيما يوجب الإقالة والطرد من سلك الوظيفة.
فحذار.
إذا لم تعجبكم العقدة فابحثو عن عمل أخر واتركو شباب أخر يشتغل ويحترم تعاقده ،لأول مرة الشعب يساند الحكومة لأنكم لم تحترمو تعاقدكم وأكثرتم الكذب والتمثيل والغياب بعدما نسيتو أيام التشوميرة بعدما لم يقبل أحد تشغيلكم بسبب مستواكم الضعيف
في هذه الحالة يستوجب تدخل الملك لان مستقبل فلذات اكبادنا يضيع أكثر مما هو ضائع.
يمكن إدماج الأساتذة مقابل محاسبتهم على المردودية بواسطة إنشاء وكالة مستقلة للتقويم لمراقبة إنجاز كل الأستاذ وإذا أخل بالواجب يطرد من الوظيفة
فكرة انهاء الموسم الدراسي خطوة غير مدروسة نتيجتها منح الفرصة للدولة لفسخ العقد علما ان الاف الطلبة يتم تكوينهم حاليا بالمدارس العليا للتربية و التكوين وفق برامج و بيداغوجيا خاصة بالتعليم غي جميع المستويات لذلك لا خوف على التلاميذ و المدرسة العمومية مادام الخلف في طور التكوبن… و الفاهم يفهم لماءا الوزارة ضاربة الطم و بتغاش تفتح الحوار…
إحالتهم على المحاكم من قبل الاكاديميات المشغلة باعتبار وجود عقود قد تخلوا بها والعقد شريعة المتعاقدين. وقبل ذلك التكثيف من الاقتطاعات. ومحاسبة المديرين المتواطىين الذين يتسترون على المضربين .
.العالم تضربه الجائحة وأعداء الوطن يتربصون بنا و شبه الأساتذة يضحكون العالم على أنفسهم وعلينا.واش هذا وقت الاحتجاجات ؟الان عرفت انكم وصوليون بالدرجة الأولى ولا يهمكم وطنكم وربما لا تعرفون معنى الوطنية الحقة او تامغرابيت او التضحية في سبيل الوطن.اجدادنا ماتوا في سبل الوطن ولم يكونوا مستأجريناو متعاقدين وكثير منهم دافع على بلاده وعلى الطمأنينة التي تعيشونها الان بصفر درهم ولم يحتج لانه لم تكن له تنسيقية او نقابة بل عزة نفسه.
الدولة المغربية لن تقدر أن تحل أي مشكل مع شعبها إلا بالزرواطة والإعتقالات.هذا ليس بحل لأننا نرى الأساتذة لن يقفهم القمع عن إستمرارهم وحتى حراك الريف لن يموت بل قوى الإرادة الشعبية بين أهلها وجمعهم على كلمة واحدة وهو الصمود والنضال حتى أن يحقق مطالبهم جميعا
إذا لم نخض إضرابا مفتوحا اليوم فسيأتي الزمان الذي سنتخذ فيه هذا الاجراء حتما، ما لم تتدخل هذه الحكومة بحل ينهي المشكل من أصله ،وهذا الحل ليس إلا الإدماج في الوظيفة العمومية وإلا سيأتي يوما لن تجد فيه إلا الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وقتئذ ستشل المدرسة بالكامل ولن يكون هناك إلا بعض المعدات المهترئة، ومن ينتمي إلى القطاع سيعلم ما أقصده بالمعدات. واختم كلامي ببعض الأجوبة .
لماذا تقولون فرض عليكم التعاقد ؟ تم الاجابة عن هذا السؤال مليون مرة لكن براميل الحقد تأبى إلا تكرار الأسطوانة ،والأحمق هو من يناقش من لا يفهم في الآخير إلا ما يريده هو ،فندعو الله لكم بالشفاء مع علمنا أنكم مجرد شرذمة من الحاقدين لا تأثير لكم ،ولا غيرة لكم على التعليم البتة ، وإنما تحرككم نفوسكم المليئة بالحقد والكره
من ينصف المربيات والمربين في طنجة من سيطرة الجمعيات بدون أجر لمدة سنتين وبدون ضمان اجتماعي أو تغطية صحية.
إلى الله المشتكى .
لا أحد فرض على هؤلاء التعاقد، العقد شريعة المتعاقدين ،و الأساتذة فقدوا عطف الجميع لانهم ضيعوا التلاميذ و هم على ابواب الامتحانات
خيار دولة جاء لتخريب التعليم العمومي وليس لتجويده تبناه بنكي ان لانه يمتلك مدارس خاصة…
دارو ليهم بحال هديك لي تتجول راجلها نهار لول كلامك هو لكبير ان موافقة نسكن مع داركم غاكتكاتب كتقوليه داري بوحدي داركم منسكونش فيها اشمن فرض عليهم مشاو دوزو امتحان وسيناو ولكن ولاد دراوش راهم ضايعين
هاد الموضوع حماض و عطا الريحة و اولادنا ضايعين. ما بقات قراية مع هاد أشباه الاساتذة لي دايرين كليكة ديال الرفاقجية كايميعو التعليم و يسيؤون لرسالته النبيلة. اللهم ان هذا منكر. النضال لا يكةن على حساب مصلحة التلميذ يا مربيي الاجيال. بين قوسين.
لا مشكلة سرعوا من إصدار قانون محكم الصياغة يحدد أدوار الموظف العمومي، ويعمل على تنزيل المبدء الدستوري المنصوص عليه في الفصل 159، يحدد حالات الإعفاء ويزيد من إمكانية الاقتطاع الشهري إلى 60٪ أو أكثر، زيادة على نصوص رادعة لمن سولت له نفسه تحدي الدولة.
تحية تقدير واحترام تكثلوا فأنتم بعشرات الآلاف ومستقبلكم بيدكم.
كلمة التعاقد في المصطلح القانوني يعني ان الطرفين المتعاقدين تراضوا واتفقوا على الشروط المكتوبة في العقد وصححوا امضاءاتهم بطريقة قانونية، وبدون اكراه، اما ان يخرج هؤلاء”الأساتذة ” الى الشارع من أجل الاحتجاجات وفي هذا الوقت بالذات والتلاميذ مقبلون على الامتحانات، فهذا يبين انهم يريدون ابتزاز الحكومة …..، أغلب هؤلاء يقومون لفرض الساعات الإضافية على أولياء التلاميذ، اقل ثمن الحصة الواحدة هو 100 درهم للتلميذ، ، رحم الله اساتذتنا الذين كانوا يضحون بالغالي والنفيس من أجل تعليمنا وتربيتنا، لانه كانت لهم مبادئ سامية .
-تلميذ من ابناء الشعب مخاطبا الأساتذة المضربين: “عذرا يا أساتذتي.. لقد خلفتم وعدكم و تركتمونا بدون دراسة و دمرتم مستقبلنا في الوقت الذي يتمتع فيه ابناء الميسورين بتعليم كامل في القطاع الخاص.. لن نسامحكم ابدا .
عند الله تجتمع الخصوم. …”
أريد جوابا
هل الأساتذة الدين يخوضون هده الاحتجاجات لم يكونوا يعلموا أنهم متعاقدون ولم يوقعوا أي وتيقة؟
نتمنى أن لا يحشروا التلاميذ في هدا التصعيد لأنهم هم الضحية.
نتمنى خير لأساتذة التعليم الخصوصي
حسبي الله ونعم الوكيل. هؤلاء لايفكرون الا بانفسهم اناس عديمي الضمير والمسؤولية . لماذا لم يقاطعوا مبادرة التوضيف بالتعاقد من اساسها لماذا قبل التوضيف . لماذا لم يقاطعوا اختبارات التوضيف . لانهم انانيون انتهازيون . قبل التوضيف هم المسؤولون عن انفسهم وكل الناس كان ممكن التعاطف معهم اما اليوم وهم مسؤولون عن ضياع اجيال باكملها . ان يضيع لك اسبوعين من الدراسة فقد ضاعت كل السنة الدراسية. حسبي الله ونغم الوكيل من السؤول عن هؤلاء التلاميد التلاميد الذين ينتضرون الدعم فكيف نحرمهم من حقوقهم القانونية في الدراسة
أساتذة زمان كان راتب أفضلهم لا يتجاوز 1000 درهم وكانوا قانعين مثابرين مع التلاميذ وتخرج على أيديهم خيرة النوابغ.. أما الآن فالتعليم وصل الى الحضيض ولم يبق له كي يسقط بالضربة القاضية إلا هؤلاء المتعاقدين الطائشين الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة التلاميذ وآبائهم.. لا يحلو لهم الإضراب إلا في أوقات العمل وهم يضربون على شيء وقعوا عليه.. يجب عدم التسامح معهم وتعويضهم بالمجازين بلعاطلين عن العمل .. “وخليهم يشبعوا إضرابات”
وقفت عند عبارة ” الاساتذة..اطر الاكاديميات ” وتساءلت = اشخاص كانوا نكرة قبل ولوجهم ميدان التعليم …فاصبحوا يحملون صفة لا علاقة للكثير منهم بها….هناك من يستحق العبارة لكنهم قلة قليلة…وقد لا يتفقون مع المحتجين والمضربين…الاستاذ الكفء لا يخاف التعاقد…يفرض نفسه بكفاءته وما يتوفر عليه من علم ومعرفة. لقد سال المداد الكثير حول المتعاقدين وهزالة مستواهم.فكيف لهم ان يحملوا صفة الاستاذ والاطار ؟
لنكن منصفين وبدون مزايدة وبغض النظر عن شرعية المطالب، فوالله ان اغلبية هؤلاء ليس لهم مستوى ونحن نعلم طريقة انخراط اغلب هؤلاء في سلك التعليم وان كنا لا نعمم، واغلبهم لا يقبل الرأي المعارض واثناء مناقشتهم يخرجو الفاظا تصل احيانا الي السوقية، بدون تعميم طبعا