الهزات الداخلية تنهك "العدالة والتنمية" قبل ولوج الانتخابات التشريعية

منهكا وبدون طموحات كبيرة، يدخل حزب العدالة والتنمية غمار الانتخابات التّشريعية وهو يرمم بيته الداخلي، الذي تعرّض لهزات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أعطى الانطباع بأن هناك توجها لتقزيم حجم “البيجيدي” خلال تشريعيات 2021، حتّى لا يتصدر ويحصل على غالبية المقاعد.
ولم ينجح الحزب الإسلامي في حسم بعض النّقاط الخلافية لصالحه، إذ يبدو أنه تقبّل الهزيمة في ما يخص القاسم الانتخابي، ولا يريد فتح جبهات أخرى مع وزارة الداخلية، ذلك أنه يراهن على عامل الوقت ليتجاوز “صدمة القاسم” و”نقاش التّطبيع”، والتعيين الأخير لزينب عدوي على رأس مجلس الأعلى للحسابات، المعروفة بعدائها لـ”المصباح”.
وبات ظاهرا أن حزب العدالة والتنمية يعيش فترة “حرجة” باتساع دعوات التغيير والتجديد التي ترفعها أصوات داخله، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة ورفض بعض المنتسبين والمتعاطفين بعض القرارات التي ورّطت القيادة مع القواعد؛ لكن “البيجيدي” فضّل عدم مسايرة دعوات التغيير بإبقاء الأمور على حالها.
وقال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام إنّ كل المؤشّرات الحالية تسير في اتجاه تقزيم حجم حزب العدالة والتنمية داخل المشهد السّياسي، حتّى لا يحقق المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، موردا أن هذه العملية بدأت بخلق تناقضات داخلية والتضييق على جمعيات مقرّبة من الحزب وتحريك متابعات في حقّ بعض أعضائه.
وأورد المحلل السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ “محاولات عزل البيجيدي ليست وليدة اليوم، إذ كانت هناك دوما رغبة في إضعافه حتّى لا يكتسح البرلمان، باستثناء مرّة واحدة دفعته فيها الدّولة إلى الحكم ودعمته بشكل كبير، وكان ذلك عام 2011، تزامنا مع احتجاجات الرّبيع العربي”.
وشدّد العلام على أنه “باستثناء ذلك التّاريخ، لم تدخر الدولة جهدا في إضعاف البيجيدي حتى لا يتحول إلى قوة سياسية كبيرة في البلاد، إذ تسعى إلى جعله حزبا محدودا”، معرجا على انتخابات 1997 التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 30 مقعدا، قبل أن يتدخل وزير الداخلية إدريس البصري ويهدي 9 مقاعد فقط للحزب الإسلامي.
“وخلال عام 2003، طلبت الدولة من الحزب ألا يغطي جميع الدوائر الانتخابية، وهو ما استجاب له”، يقول العلام، مضيفا أن “شعبية البيجيدي تراجعت عند المواطنين”، قبل أن يتساءل: “من المستفيد من إضعاف حزب العدالة والتنمية؟ خاصة أنه لم يعد بالقوة التي كان عليها، وبالتّالي كان يمكن تركه يواجه مع المواطنين في صناديق الاقتراع”.
حزب شؤم على المغاربة… لان اصوت عليهم ابدا… لا خير في تجار الدين….
إنه حزب الحثالة والمسرحية خرب العائلات المغربية لإرضاء التماسيح والعفاريت والبورجوازية
لا عدالة ولا تنمية كل الأحزاب السياسية المغربية لا تعرف لا تدبير سياسي ولا هم يحزنون تصادق على كل ما يملأُ عليها لا أقل ولا أكثر.
حزب الاعدالة و تمنمية (800) في الحقيقة لا مصلحة في التعددية الحزبية يجب إدماج البعض في البعض مع حل ااكثير منها
يقول المتل كلها اوهمو حتى إنشف دمو ، هادو مهرسين لينا ريوسنا بالخوا الخاوي تقول عندنا غير 2 احزاب بحال الدول المتقدمة. الاحزاب ف هاد البلاد ولات بطاطا بمعنى الكلمة الدنيا كاملة أحزاب او تا واحد مصالح بوالو الناس غارقة ف الأزمات او الديون وكتضرب الحساب لشغلاتها اما داك القاسم او لا غيرو متايهم حتى واحد
حزب العدالة و التنمية أضعف نفسه بنفسه من خلال قفشاته التي كان يطل بها كل مرة إتجاه المواطن و هي كثيرة لا تعد و لا تحصى
حزب أهلك الحرث والنسل.كفانا الله شره وابعده عنا ما بعدت السماء عن الارض.
أظن بأنه حان وقت التغيير ..والذين ألفوا المقاعد المريحة بالغرفتين عليهم ترك كراسيهم لشباب واع ومثقف و ناكر لداته ليخدم البلاد في تجرد عن الإيديولوجيات العقيمة التي تستمد من الذين الإسلامي مشروعيتها وتزكية اهدافها والتي لم تخدم البلاد في شيئ بقدر ماخدمت مصالح وجيوب نواب العدالة والتمنية…والله المستعان
الأحزاب بجميع تلاوينها من القنديل الى المزمار لا تمثل إلا نفسها ولا تخدم إلا مصالح أفرادها وهي بعيدة عن تحقيق مصالح المواطنين
والله تالله هنا تضهر شجاعة الشعب المغربي الشريف الذي يقضي على هذا الحزب الفاشل الذي افقر الشعب اتمنى نمن اعماق قلبي هذا الحزب سيندثر كما اندثر الديناصور من الارض
مهزلة الانتخابات لن تنتهي من المغرب فالداخلية ومن معها هم من يتحكمون بمن سيفوز ومن عليه ان يغادر المشهد السياسي والقاسم الانتخابي وقبله نظام اللوائح وماقبلهما عنواين دون محتوى. فمند الليلة الاولى للنتائج تنقلب كل الموازين والشعارات ويصبح المنتَخَبون جزءاً من السلطة متناسين وعودهم وابتساماتهم الصفراء في وجوه مُنتخبيهم لدا كمواطن لن أنتخب .
إنا أطالب سعادة العثماني الخبير في الدراسات المستقبلية والذي يتخذ إلى حدود الآن قرارات صائبة في الوقت المناسب حتى اصبح يضرب به المثل وطنيا ودوليا، أطالبه بفرض حجر صحي كلي صارم في البلاد وطوارئ شاملة خلال شهر ببتدأ اسبوعا قبل بداية الانتخابات
حزب البيجيدي عندما يستهدف فهذا يصب في مصلحته كحزب قوي يهابه خصومه المجموعون لهزمه بغطاء من المخزن بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة .. وهذا يظهر حجم الضعف الذي تعيشه هاته الأحزاب المتسولة لانتصارات مزيفة .. لست مع البجيدي ولكن ضد قتل الديمقراطية بوسائل الدولة التشريعية والقانونية فقط لكبح حزب صمد في وجه العواصف وانهكته خروقات قادته واختياراته اللاشعبية ومع ذلك هزم أحزاب الكارطون .