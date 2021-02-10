الهزيمة بالقلم تنتظر الوداد في دوري أبطال إفريقيا

بات فريق الوداد الرياضي البيضاوي مهددا بخسارة أولى مبارياته ضمن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، بالقلم (0-2)، حسب قوانين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لتنظيم المنافسات في ظل الظروف الصحية الحرجة التي يمر منها العالم.

وحسب اللوائح الجديدة لـ”الكاف”، بتاريخ 11 نونبر 2020، فالفريق المستقبل الذي تعذر عليه تنظيم مباراة أو لم يحصل على ترخيص من حكومة بلاده لاستقبال الفريق الخصم يعتبر خاسرا بالقلم بهدفين دون رد.

وحسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، زوال اليوم، في مصير مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس المبرمجة السبت المقبل، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات “العصبة”، مشيرة إلى أن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء اللقاء. كما طالبت الجامعة ذاتها الجهاز الكروي القاري، في مراسلة رسمية، بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر.

وكانت “هسبورت”، في انفراد لها، قد أكدت، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى، أن نادي كايزر شيفس الجنوب إفريقي لن يتمكن من السفر إلى الدار البيضاء، نظرا لقرار السلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا ودول أخرى، كإجراء وقائي إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من “فيروس كورونا” في المغرب، الشهر الماضي.

ومن جهته، كان سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي البيضاوي، قد خص “هسبورت”، بتصريح حول الموضوع، مؤكدا أن مباراة الفريق “الأحمر” أمام نادي كايزر شيفس الجنوب إفريقي ستجرى في موعدها المحدد، قبل أن يتلقى جمهور الفريق “الأحمر” بلاغ الجامعة الملكية المغربية بصدمة كبيرة، خصوصا في ظل القوانين المؤطرة للمنافسة في ظل الظروف الصحية التي يمر منها العالم، والتي باتت تهدد رفاق يحيى جبران بالخسارة بالقلم.

وحسب النص التنظيمي الصادر عن “الكاف”، فإنه في الحالات الاستثنائية، أي غير الواردة في البنود الأخرى، تتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ قرار نهائي.