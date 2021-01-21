الهند تجيز تصدير لقاح "كوفيد-19" إلى المغرب

قال هارش فاردان شرينغلا، وزير الخارجية الهندي، إن الحكومة الهندية أجازت الصادرات التجارية للقاحات فيروس كوفيد-19، إذ سيتم شحن الشحنات الأولى إلى المغرب والبرازيل يوم الجمعة.

وأضاف شرينغلا، في تصريح لوكالة رويترز، أن الإمدادات التجارية للقاح “ستبدأ من يوم الجمعة تماشيا مع التزام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتسخير القدرات الإنتاجية الهندية لخدمة البشرية جمعاء ومكافحة الوباء”.

وزاد الوزير: “تماشياً مع هذه الرؤية، استجبنا بشكل إيجابي لطلبات توريد لقاحات هندية الصنع من دول في جميع أنحاء العالم، بدءًا من جيراننا”، في إشارة إلى الإمدادات المجانية، وأضاف أن توريد الكميات المتعاقد عليها تجاريا “سيبدأ أيضا من البرازيل والمغرب، ثم جنوب إفريقيا والسعودية”.

هذا، وكانت الحكومة الهندية أوقفت تصدير الجرعات إلى حين انطلاق برنامج التطعيم المحلي الخاص بها في نهاية الأسبوع الماضي؛ كما أرسلت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إمدادات مجانية إلى البلدان المجاورة، بما فيها بوتان وجزر المالديف وبنغلاديش ونيبال.